Estos son los hospitales y clínicas en rojo por UCI ocupadas en Bogotá

Bogotá ya llegó al 71,4 por ciento de ocupación de las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) por pacientes con covid-19. Y según el último reporte del Ministerio de Salud, la capital ya completa 29.320 personas contagiadas.



Según la Salud Data de las 939 camas disponibles para pacientes con coronavirus, 670 están ocupadas por 146 casos confirmados y 524 probables.

Estos son los hospitales y clínicas en riesgo de colapsar

Clínica Juan N. Corpas Ltda

Dirección: Carrera 111 No. 159 A 61.

Semáforo: rojo.

Camas UCI ocupadas Covid-19: 5.

UCI disponibles para covid-19: 5.

Fecha Corte: 6/28/2020.



Administradora Clínica La Colina S.A.S

Dirección: Calle 167 No. 72 07.

Semáforo: rojo.

Camas UCI ocupadas: 9.

UCI disponibles para covid-19: 9.

Fecha Corte: 6/28/2020.



Fundación Cardio Infantil Instituto de Cardiología

Dirección: Calle 163 A No. 13 B 60

Semáforo: rojo.

Camas UCI ocupadas: 23

UCI disponibles para covid-19: 27

Fecha Corte: 6/28/2020



Clínica Reina Sofía

Dirección: Calle 127 No. 21 – 60.

Semáforo: rojo.

Camas UCI ocupadas: 13.

Camas UCI disponibles para covid-19: 13.

Fecha Corte: 6/28/2020

Fundación Abood Shaio

Dirección: Diagonal 115 A No. 70 C 75.

Semáforo: rojo.

Camas UCI ocupadas: 18.

UCI disponibles: 18.

Fecha Corte: 6/28/2020.



Clínica Infantil Santa María del Lago.

Dirección: Calle 73 A No. 76 – 66.

Semáforo: rojo.

Camas UCI ocupadas: 25.

UCI disponibles: 26.

Fecha Corte: 6/28/2020



Colsubsidio Clínica 94

Dirección: Carrera 45 NO. 94 – 67.

Semáforo: rojo.

Camas UCI ocupadas: 12.

UCI disponibles: 12.

Fecha Corte: 6/28/2020



Unidad de Servicios de Salud Fontibón

Dirección: Carrera 99 No. 16 I 41.

Semáforo: rojo.

Camas UCI ocupadas: 5.

UCI Disponibles para covid-19: 6

Fecha Corte: 6/28/2020



Clínica del occidente S.A.

Dirección: Calle 6 No. 71 C 29.

Semáforo: rojo.

Camas UCI ocupadas covid-19: 19.

UCI disponibles para covid-19: 20.

Fecha Corte: 6/28/2020



Eusalud Clínica de traumatología y Ortopedia.

Dirección: Carrera 78 No. 3 A 40.

Semáforo: rojo.

Camas UCI ocupadas covid-19: 9.

UCI Disponibles para covid-19: 9.

Fecha Corte: 6/28/2020.



Clínica Colsubsidio Ciudad Roma

Dirección: Calle 53 Sur No. 79 D 71.

Semáforo: rojo.

Camas UCI ocupadas covid-19: 22.

UCI disponibles para covid-19: 22.

Fecha Corte: 6/28/2020.



Clínica del Country IPS

Dirección: Carrera 16 No. 82 – 57.

Semáforo: rojo.

Camas UCI ocupadas covid-19: 17.

UCI disponibles para covid-19: 19.

Fecha Corte: 6/28/2020



Clínica Nueva El Lago S.A.S - Sede calle 76

Dirección: Calle 76 No. 15- 55.

Semáforo: rojo.

UCI ocupadas covid-19: 12.

UCI disponibles para covid-19: 17.

Fecha Corte: 6/28/2020.



Centro Hospitalario San Nicolás.

Dirección: Carrera 28 No. 74 – 10.

Semáforo: rojo.

Camas UCI ocupadas covid-19: 3.

UCI disponibles para covid-19: 3.

Fecha Corte: 6/28/2020.



Hospital Infantil Universitario de San José

Dirección: Carrera 52 No. 67 A 71.

Semáforo: rojo.

Camas UCI ocupadas covid-19: 12.

UCI Disponibles para covid-19: 12.

Fecha Corte: 6/28/2020.



Hospital Universitario Nacional de Colombia

Dirección: Calle 44 No. 59- 75.

Semáforo: rojo.

UCI ocupadas covid-19: 30.

UCI Disponibles para covid-19: 32.

Fecha Corte: 6/28/2020.



Centro de Atención en Salud Cafam Clínica

Dirección: Calle 51 No. 15 – 34.

Semáforo-: 70-100% Rojo.

Porcentaje de ocupación: 100 %.

Camas UCI ocupadas covid-19: 2.

UCI disponibles: 2.

Fecha Corte: 6/28/2020



Clínica Nueva

Dirección: Calle 45 F No. 16 A 11.

Semáforo: rojo.

UCI ocupadas covid-19: 5.

UCI disponibles para covid-19: 6.

Fecha Corte: 6/28/2020



Hospital Universitario Mayor-Méderi

Dirección: Calle 24 No. 29 45.

Semáforo: rojo.

UCI ocupadas covid-19: 37.

UCI disponibles para covid-19: 48.

Fecha Corte: 6/28/2020.



National Clinics Centenario SAS

Dirección: Calle 13 No. 17- 21.

Semáforo: rojo.

Camas UCI ocupadas covid-19: 19.

UCI Disponibles para covid-19: 20.

Fecha Corte: 6/28/2020



Sociedad de Cirugía de Bogotá - Hospital de San José

Dirección: Calle 10 No. 18 – 75.

Semáforo: rojo.

Camas UCI ocupadas covid-19: 7.

UCI disponibles para covid-19: 7.

Fecha Corte: 6/28/2020



Clínica Medical S.A.S. sede Santa Juliana

Dirección: Calle 1D No. 17A 35.

Semáforo: Rojo.

Camas UCI ocupadas covid-19: 29.

UCI disponibles para covid-19: 31.

Fecha Corte: 6/28/2020



Unidad de Servicios de Salud Santa Clara

Dirección: Carrera 14 B No. 1 - 45 Sur.

Semáforo: rojo.

UCI ocupadas covid-19: 34.

UCI disponibles para covid-19: 39.

Fecha Corte: 6/28/2020.



Empresa Social del Estado Hospital Universitario de La Samaritana

Dirección: Carrera 8 No. 0 - 29 Sur.

Semáforo: rojo.

UCI ocupadas covid-19: 5.

UCI Disponibles para covid-19: 7.

Fecha Corte: 6/28/2.



Centro Policlínico del Olaya

Dirección: Carrera 20 No. 23 - 23 Sur.

Semáforo: rojo.

Porcentaje de ocupación: 100 %.

UCI ocupadas covid-19: 13.

UCI Disponibles para covid-19: 13.

Fecha Corte: 6/28/2020.



Hospital Universitario Clínica San Rafael

Dirección: Carrera Octava 8 No. 17 45 Sur.

Semáforo: rojo.

Camas UCI ocupadas covid-19: 20.

UCI disponibles para covid-19: 20.

Fecha Corte: 6/28/2020.



Unidad de Servicios de Salud San Blas

Dirección: Transversal Quinta Este No. 19 - 50 Sur.

Semáforo: rojo.

UCI ocupadas covid-19: 5.

UCI disponibles para covid-19: 5.

Fecha Corte: 6/28/2020.



Fundación Hospital San Carlos

Dirección: Carrera 12D No. 32 - 44 Sur.

Semáforo: rojo.

Camas UCI ocupadas covid-19: 10.

UCI disponibles para covid-19: 10.

Fecha Corte: 6/28/2020.



Unidad de Servicios de Salud El Tunal

Dirección: Carrera 20 No. 47B - 35 SUR.

Semáforo: rojo.

UCI ocupadas covid-19: 47.

Camas UCI disponibles para covid-19: 61

Fecha Corte: 6/28/2020.

