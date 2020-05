Estas son las primeras obras públicas que se reactivan en Bogotá

A la par de la reactivación gradual de sectores económicos como la construcción y la manufactura también empezaron a reiniciarse las obras públicas de infraestructura en Bogotá, las cuales iban a completar dos meses suspendidas por la cuarentena.

De 32 proyectos que estaban en plena ejecución en marzo pasado, cuando se dio la orden de aislamiento preventivo, 13 ya cuentan con acta de inicio de trabajos y otras cuatro de mantenimiento vial se encuentran cumpliendo con ese trámite.



Entre las obras en las que se empezaron a ver movimientos de trabajadores y de maquinaria están la avenida Guayacanes, un proyecto de 13 km y más de 500.000 millones de pesos, que cruza por el suroccidente de la ciudad. Su construcción se realiza en cinco tramos y llevaba año y medio cuando debió ser suspendida por la pandemia.

También se destacan los puentes de las calles 63 y 127, ambos sobre la avenida Boyacá; las ampliaciones de los portales de TransMilenio Américas y Sur, y de estaciones en la calle 80; la extensión de la troncal Caracas hasta Yomasa, y la peatonalización de la Zona Rosa. Además, hay cuatro proyectos de mantenimiento de la malla vial en Engativá, Kennedy y Usaquén.



Diego Sánchez, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), dijo que el reinicio de estas obras se produce luego de que fueran aprobados y verificados, por la interventoría y el Instituto, los planes de bioseguridad y movilidad de trabajadores presentados por los contratistas.



“La firma de actas de inicio se ha hecho en las últimas semanas, y no es que de un día para otro estarán llenas de trabajadores, la reactivación viene siendo paulatina”, explicó Sánchez, quien afirmó que algunos frentes de trabajo ya pudieron comenzar la semana pasada y otros lo estarán haciendo en esta o, incluso, en las siguientes.

“Hay que asegurar el distanciamiento de las personas en las obras. En algunos frentes no se pueden tener más de 10 trabajadores simultáneamente”, agregó, y reconoció que estas restricciones pueden tener alguna afectación en los plazos, pero que todavía ninguna de las empresas constructoras ha solicitado más tiempo para la terminación y entrega.



Tampoco se descarta que las compañías soliciten que los plazos pactados para las obras se prolonguen por el mismo período en el que estas estuvieron suspendidas por la cuarentena. De hecho, el IDU calcula que las obras públicas han estado detenidas aproximadamente mes y medio.



Cada contratista, según Sánchez, está preparando la reprogramación de trabajos, con lo cual quedará establecido si requiere o no de un plazo adicional. “Algunos pueden resolver con turnos de trabajo y a otros les puede faltar muy poco y no necesitarían pedir más plazo”.

REDACCIÓN BOGOTÁ