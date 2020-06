Nuevas medidas en Bogotá desde el martes 16 de junio

Desde el próximo martes 16 de junio, Bogotá entra en una nueva fase del aislamiento, y con ella se aplicarán nuevas medidas. Acá le contamos cuáles son esas medidas.

Pico y cédula

Para ingresar a los establecimientos comerciales habrá 'pico y cédula', el cual funcionará según el último número de la cédula de ciudadanía.



Las fechas impares no podrán salir las personas cuyo número de identificación termine en número impar y las fechas pares no podrán salir las personas cuyo número de identificación termine en número par.



El control de la medida lo harán los dueños y el personal de los establecimientos comerciales y en caso de no cumplir con la restricción se podrán enfrentar a un cierre por parte de las autoridades.

Cinco nuevas zonas de cuidado especial

Las UPZ: Suba Tibabuyes, Suba Rincón, Bosa Occidental, Jerusalén, en Ciudad Bolívar, y Engativá Centro son las nuevas zonas de cuidado especial. Esto quiere decir que entran en cuarentena estricta desde el martes y por 14 días.



En estas zonas se suspenden las autorizaciones de reinicio de trabajo de manufacturas, obras de construcción y comercio, y solo se podrá salir de la casa para hacer actividades de primera necesidad, como mercar o comprar medicamentos.



Además, en estas UPZ habrá toque de queda desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana, durante los 14 días de la cuarentena.

Nuevo horario de actividad física para mayores de 70 años

La población mayor de 70 años podrá salir a hacer actividad física entre las 8 y las 11 de la mañana y desde las 2 y las 5 de la tarde.

Alerta naranja en el sistema hospitalario

Desde el martes será el Centro Regulador de Urgencias quién defina el traslado de pacientes covid a las UCI de Bogotá. Esto quiere decir que es el Distrito quien pasa a administrar todas las UCI, incluso las privadas, en Bogotá.



Según el Secretario de Salud, esto funcionará bajo un criterio de cercanía; en el momento en que el paciente requiera estar en una UCI se le asignará una IPS a la que ingresará con un código QR.



"En ese momento llega a la IPS y debe ser atendido y remitido a la UCI, esta IPS facturará el 50 % del costo de la atención del paciente, y este costo debe ser girado por la EPS en el término de la distancia", explicó el funcionario.

REDACCIÓN BOGOTÁ.

El Tiempo.