Estas son las medidas para la salida a la calle de 2’300.000 personas

Desde el próximo lunes 11 de mayo se implementarán nuevas medidas para la contención de la covid-19 en Bogotá, de cara a la extensión del aislamiento obligatorio hasta el 25 de mayo decretado por el presidente Iván Duque.

La alcaldesa, Claudia López, informó que Bogotá entra desde ese día a “un nuevo nivel de riesgo”, el cual implica que más de 2’300.000 personas retornen a las calles, por lo que la capital mantendrá la alerta amarilla declarada hace varias semanas.



En ese sentido, anunció nuevas reglas claves para evitar riesgos de contagio y aglomeraciones en diferentes espacios como el sistema de transporte público y en los sectores que se reactivarán, como el de la construcción, manufactura y comercio, que regresarán paulatinamente después de haber hecho los registros pertinentes en la página web www.bogota.gov.co.



“No sabemos si después del 25 de mayo habrá o no cuarentena, es una decisión del Presidente de la República, que por ahora ha determinado que está hasta el 25 de mayo. Como es una enfermedad de la que aprendemos todos los días, seguiremos viendo con rigurosidad la información. No se puede predecir qué va a pasar de aquí al 25, lo que sí sabemos es que tenemos que organizar la ciudad 24 horas”, señaló la mandataria, quien explicó las nuevas medidas de bioseguridad que ha adoptado.



Pico y género

La medida de pico y género, que le permitía a las mujeres salir a la calle los días impares, y a los hombres, los días pares para comprar alimentos, medicinas, entre otras actividades de primera necesidad, no tendrá vigencia a partir del próximo lunes 11 de mayo. Los bogotanos ya no tendrán restricción de movilidad según su género, sino que deberán acogerse a nuevas disposiciones distritales como el uso obligatorio de tapabocas en la calle, y la persona que no lo use será multada.

Salida de niños y niñas

Los niños mayores de 6 años podrán salir a realizar actividades físicas y de ejercicio al aire libre tres veces a la semana, media hora al día, en el horario comprendido entre las 2 p. m. y las 5 p. m.

Así será la movilidad

En la movilización de los bogotanos deberá primar el uso de la bicicleta, el carro compartido (con menos de tres personas), el desplazamiento a pie y, como último recurso, el uso de TransMilenio en horas pico.



Los vehículos y motocicletas solo podrán circular a máximo 50 kilómetros por hora en calzadas mixtas, con tres excepciones: carriles de uso exclusivo de transporte público masivo, zonas que tengan un límite de 30 km/hora preestablecido, corredores que tengan un límite de velocidad inferior. Por su parte, la calle 26, la autopista Norte, la carrera 7.ª entre las calles 93 y 95, la autopista Sur entre la carrera 74G y límites con Soacha tendrán un máximo temporal de 60 km/hora.

Esta decisión se toma porque solo en marzo, 20 personas han fallecido en accidentes de tránsito, justamente por exceder los límites de velocidad en las vías.



Finalmente, la alcaldesa Claudia López explicó que todas estas medidas hacen parte de lo que denominó como una nueva normalidad, e invitó a toda la ciudadanía a respetarlas.



“Les agradezco que nos ayuden con la pedagogía, para que arranquemos esa construcción colectiva de una nueva normalidad para la cuidad, eso es lo que estamos construyendo, una nueva normalidad para el cuidado en Bogotá”, concluyó la mandataria.

BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET