Está crudo el plan de los funcionarios para trabajo presencial

No es la primera vez que una decisión del Gobierno Nacional se choca con una del Distrito en lo referente a la cuarentena por la emergencia en salud por el covid-19.

Pero esta vez, la circular 043 emitida desde la Secretaría General del Distrito dejó confundidos a más de un funcionario público, por no decir que a unos 40.000 que se verían afectados por las disposiciones que contiene.

Esta decía que para garantizar el bien común durante el estado de emergencia, todas las entidades distritales debían retornar al cumplimiento de las funciones y obligaciones de manera presencial a partir del próximo lunes 11 de mayo. Y que se debían implementar planes o estrategias que permitan de forma segura el regreso de los colaboradores del Distrito a sus sitios habituales de trabajo. Claro, todo acorde con las disposiciones de bioseguridad del Ministerio de Salud.



Y cuando se pensaba que eso ya era un hecho, la alcaldesa Claudia López trinó: “Que no haya duda. No todos los funcionarios empezarán presencialmente el lunes. Las entidades empezarán preparación de protocolos y el reinicio gradual. Tenemos que organizar el regreso al trabajo de 46 sectores, más de 2 millones de personas, autorizados por el Gobierno Nacional”.



Y eso mismo lo confirmó ayer la secretaria General, Margarita Barraquer, sin ahondar en detalles. Explicó que, a partir del lunes, los directivos de las entidades (incluidos secretarios) comenzarán a definir sus protocolos de bioseguridad para poder reanudar de manera gradual y segura las actividades presenciales que permitan la reactivación de la ciudad. “A partir del lunes, además, tenemos que trabajar en los protocolos que permitan atender las necesidades que se derivan del retorno de más de dos millones de personas a la calle como resultado de las últimas medidas de reactivación”.

El alcance del teletrabajo

Asimismo, señaló que parte del trabajo que se comenzará a realizar el lunes será el de definir el alcance del teletrabajo y trabajo en casa como medida preferencial, y el establecimiento de turnos en diferentes horarios para retomar de forma gradual y segura las funciones presenciales de las entidades públicas distritales. Dijo además que ya se tienen identificadas funciones que pueden continuar desde casa, pero no especificó cuáles, y añadió que eso dependerá de los análisis que efectúen cada una de las entidades.



La única claridad que hubo es que los 35.197 profesores del Distrito seguirán trabajando desde sus casas con educación no presencial y mediante modelos virtuales o guías de trabajo.



En cuanto al sistema integrado de servicios o red Cade, en donde, en condiciones normales, se realizan unos 200 tipos de trámites, tampoco estarán abiertos el lunes los siete Supercade ni los 18 Cade. Estos también estarán en la fase de planeación del retorno a las labores que se requieran.



Uno de los primeros en reaccionar tras conocerse esta información fue Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia. “Las entidades públicas del orden nacional, de acuerdo con Directiva Presidencial 02 del 12 de marzo 2020, deben privilegiar durante esta emergencia el teletrabajo para proteger su vida, seguir cumpliendo sus funciones y no congestionar transporte público”, manifestó el funcionario a través de redes.



Otros, como Carlos Fernando Galán, presidente del Concejo de Bogotá, hicieron claridad en que solamente deben retomar sus funciones presenciales quienes tengan a su cargo responsabilidades en la atención de la emergencia.



“El resto tiene que seguir trabajando desde sus casas”, dijo Galán, y aclaró que las entidades deben preparar todo para un ingreso presencial gradual a partir del 25 de mayo con diferentes horarios y medidas de bioseguridad.



Pero también es cierto que mucho dependerá de los nuevos anuncios que haga la Presidencia de la República sobre qué protocolos rigen para el retorno de funcionarios públicos a sus labores. Esa ha sido otra de las causas para que aún no exista claridad sobre el tema.



En cuanto a los horarios de trabajo no hay medidas definitivas, sino propuestas. Al respecto, están siendo revisados estos: de 7 a. m. a 4:30 p. m.; de 10 a. m. a 7 p. m. y de 12 m. a 8:30 p. m., pero aún no hay nada definitivo.



Además, para los horarios no convencionales, ya tendría que estar funcionando el proyecto Bogotá 24 horas. La concejal María Clara Name, de Alianza Verde, una de las autoras del acuerdo, dijo que hay que poner ‘ojos’ sobre esa hoja de ruta y nombrar un gerente técnico que coordine y adopte la implementación de la estrategia para potenciar la productividad de la ciudad durante y después de la emergencia por el covid-19.



“Según la Cámara de Comercio, en la Primera Conferencia Latinoamericana sobre Planificación Urbana Nocturna, se conoció que hay más de 40 ciudades en el mundo que funcionan 24 horas, como Ámsterdam, Berlín, Londres, entre otras, quienes han designado un alcalde nocturno o una persona que asuma competencias en el tema de productividad, seguridad, convivencia, atención social y sanitaria y movilidad, fundamentales para su buen funcionamiento”, señaló.

