¿Está Bogotá en una segunda ola de contagios con covid-19?

La curva de contagios con covid-19 no ha parado de crecer en Bogotá. Por el contrario, se ha acentuado en el último mes y medio, cuando pasó de 299.713 casos a 394.977. Esta tendencia ha llevado a algunos expertos a plantear que estamos empezando un segundo pico, pero otros consideran que aún no ha terminado el primero.

El médico infectólogo Carlos Álvarez, vicepresidente de Salud de la clínica Colsánitas y quien es uno de los asesores del Gobierno Nacional y del Distrito sobre el comportamiento del virus y el manejo, considera que continuamos en la primera ola, que no ha caído completamente.



“Mientras el número de reproducción básica (RT) se mantenga cerca de 1 o no pase de 1,2, probablemente el número de casos sea como lo estamos viendo ahora: una caída de la primera ola”, asegura Álvarez, quien recuerda que eso se debe a las medidas que se vienen tomado, pero advierte que no se puede bajar la guardia en diciembre.



¿Estamos en una segunda ola de contagios en Bogotá?



A diferencia de julio, ahora tenemos la prueba antígeno, que junto a las PCR facilitan el diagnóstico. Eso hace que muchos casos se puedan diagnosticar a tiempo. Cuando ya se tiene capacidad de hacerle a todo el que tenga síntomas, así sean leves o a complicados, el número de contagios y de muertes disminuye. El virus siempre ha estado circulando.



Bajamos el número de reproducción básica (RT), es decir, el número de personas susceptibles que se pueden contagiar a partir de un infectado, pero no a menos de 1. El RT en Bogotá empezó en 2.5, bajó a 1 y ha estado oscilando cerca de 1, 1.15, 0.8 y 0.9, y va subiendo. Eso significa que al comienzo de la pandemia una persona con covid-19 podía transmitírserlo a 2 o 3, y luego de las medidas tomadas solamente a una. Si el RT sigue subiendo y vuelve a 1.5 y 2, estaríamos hablando de una segunda ola importante, pero mientras se mantenga cerca de 1 o no pase de 1.2, probablemente el número de casos sea como lo estamos viendo ahora: un descenso de la primera ola, que no ha caído totalmente.



Carlos Álvarez, infectólogo, cuenta la situación del personal de salud en medio de la pandemia de covid-19 Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

La curva está oscilando...



Sí. ¿Qué le gustaría a uno que hubiera pasado? Que después de la primera curva hubieramos llegado a la supresión, pero eso es un mundo ideal y, además, tendríamos que mantenermos aislados de los demás países. La realidad es que tenemos que seguir con restricciones de movilidad, cambios de comportamiento y protocolos de bioseguridad. Parte de las medidas que se van tomando semana a semana y que se están analizando todo el tiempo es, precisamente, para que no suba mucho el RT y eso es lo que se ha tratado de hacer en estos 4 o 5 meses.



Algunos hablan de que mientras alcancemos la inmunidad de rebaño, el contagio suficiente, habrá más gente con posibilidad de contagiarse. ¿Sí es así?



En Bogotá todavía no tenemos el resultado del estudio de seroprevalencia, que se está haciendo, como ya lo tienen Barranquilla, Leticia, Montería y Medellín. Medellín tenía 27 por ciento; Leticia, 60; y Barranquilla y Montería, 55 cada uno. ¿Qué significa eso? Que uno de cada dos barranquilleros o monterianos ya se infectó. Es decir, ya están mas cerca a una inmunidad de rebaño. Pero eso no significa que la gente no se va a enfermar, sino que el riesgo es menor, porque la mitad sigue siendo susceptible.



En el caso de Medellín es uno de cada cuatro. En Bogotá uno esperaría que esté un poco más alto que Medellín y de pronto estratificado, en algunos sectores puede estar más alto que en otros, porque es una ciudad con unas condiciones diferentes que hacen que no podamos bajar la guardia.



¿Cuáles son esas condiciones?



El clima, en las épocas de lluvia tenemos más transmisión de virus respiratorios. Y lo otro, la densidad poblacional. No es lo mismo tener inmunidad de rebaño en una ciudad de 10.000 o 30.000 personas que una ciudad como Bogotá, con más de 7’000.000.

Hasta que no estemos vacunados la gran mayoría, no es posible relajarnos entonces…



Exactamente. Es una mezcla de cosas. La vacuna va a ayudar a llegar a esa inmunidad de rebaño más rápido, pero como no vamos a tener vacunas disponibles para todo el mundo en 2 o 3 meses, lo que va a pasar es que tenemos que seguirnos cuidando y en ningún momento bajar la guardia, ni siquiera en Navidad.



Este diciembre va a ser muy propicio para eso...



Eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Si este mes salimos sin tapabocas y hacemos fiestas familiares sin ninguna medida de seguridad, van a aumentar los casos y podemos tener una segunda ola, lo que implicaría también un aumento de casos en los hospitales. Si nosotros queremos que la curva siga bajando, tenemos que seguirnos cuidando y ser estrictos con las medidas de autocuidado, si no lo hacemos, pues va a subir, esa es la lógica de la biología.



¿Cómo estamos en fallecimientos?



En Bogotá se mantiene como una meseta, y es justamente el mismo comportamiento de los casos. No ha habido un incremento y eso apoya mi hipótesis sobre por qué en este momento tenemos más casos asintomáticos, y a pesar de que haya más casos, estos pueden ser más leves.



Sin embargo, mientras las unidades de cuidados intensivos (UCI) sigan ocupadas, llegando pacientes, la situación no tiende a cambiar en fallecimientos, porque una de cada tres personas que llegan a la UCI fallece. Eso quiere decir que si usted tiene 800 pacientes en UCI en este momento, en los siguientes 15 a 21 días tendrá un acumulado de unos 200 o 300 muertos.

¿Estamos más preparados ahora?



Sí. Cada vez va cogiendo más fuerza la capacidad diagnóstica, la combinación entre pruebas de antígeno y PCR; los hospitales cada vez están más preparados, tenemos más camas de cuidado intensivo, se pasó de 920 a 2.200.



Si no estuviéramos preparados, ya estaríamos colapsados, porque estamos utilizando 1.400 o 1.500 camas, frente a marzo y abril. El ciudadano común, de a pie, también es más consciente. Pero no se trata solo de entender, sino de cambiar el comportamiento. Ya sabemos que tenemos que usar tapabocas y lo usamos, pero lo que hay que hacer es que la gente lo use bien.



Ahora tenemos más asintomáticos que antes…



No, el tema es que ahora los diagnosticamos más. Antes usted tenía un síntoma leve y probablemente llamaba a la EPS y se demoraban en hacerle la prueba o no se la hacían, porque las pruebas estaban más destinadas a los hospitalizados, a los más enfermos o, sencillamente, la persona no consultaba. Ahora, al tener mayor capacidad y además, más logística y más preparación, pues fácilmente se le hace a más gente.



Además, ahora la gente también tiene mayor percepción. La gente siente que tiene gripa y dice voy a llamar para que me hagan la prueba.



Antes, la gente no llamaba o porque le daba miedo o porque pensaba que no era covid. Ahora, lo más importante es que tenemos que ser conscientes entre todos, que si tengo síntomas con sospecha de covid, ahí nos debemos aislar, mientras llama a la EPS, me hacen la prueba y me llegan los resultados. Así es que se cortan las cadenas de transmisión.



Cuando más transmite el virus es en los primeros 3 a 5 días, y si yo me demoro y espero que la EPS me llame y voy al trabajo y sigo teniendo contacto con mi familia, ya contagié a los demás. Si sospecha aíslese.

Coronavirus en Bogotá. Foto: Infografía ET

Las opiniones están divididas

Luis Jorge Hernández - Médico salubrista y epidemiólogo

“Está iniciando un segundo pico con base en la curva epidemiológica, comportamiento del Rt, aumento de casos activos, positividad, hospitalizados y ocupación UCI. Puede ocurrir también que simplemente nunca lleguemos a un pico y mantengamos un aumento leve constante y que se estabilice sin mostrar pico”.

Ricardo Navarro - Decano de la Facultad de Medicina de la U. Nacional

“Nos quedamos en una endemia alta, en una meseta, porque permanecen las muertes en un nivel que ni sube ni baja, y no hemos tenido un pico como hace dos meses. Eso no quiere decir que no estemos en riesgo. Debemos seguirnos cuidando, con comportamiento, tapabocas, distanciamiento y aforos”.

Jorge Cortés - Infectólogo del Hospital Universitario Nacional

“Es una cuestión de términos. Usualmente se refiere a una segunda ola cuando la primera baja y se observó un claro cambio en la tendencia con un nuevo pico epidémico. Creería que sí estamos en la segunda ola; sin embargo, el número de casos en Bogotá nunca bajó y la tendencia ha sido muy difícil de ver”.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUIEZ

Editor de Bogotá@guirei24

