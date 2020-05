'En Corabastos están cobrando por lavarse las manos'

En un recorrido por Ciudad Jardín, una de las nuevas zonas declaradas en alerta naranja por cuenta del coronavirus, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, manifestó que en Corabastos estaría cobrando por lavarse las manos, y que no se están cumpliendo con los compromisos adquiridos para evitar la propagación del virus.

“Han hecho esfuerzos para cumplir con las medidas, y no se está cumpliendo. Si cobran por lavarse las manos, no se van a poder lavar las manos, deben tener más lavamanos y gratuito, no pueden seguir cobrando por el servicio; tienen que desinfectar la zona interna de las bodegas y bajar el flujo de gente”, advirtió la mandataria, quien recordó que la secretaría de Salud ya le impuso una multa a la central de abastos por estos incumplimientos.



Añadió que muchas de las cerca de 38.000 empresas que han sido autorizadas para retomar sus labores no están cumpliendo con los horarios acordados, y que esto estaría contribuyendo a que el sistema TransMilenio esté cerca de sobrepasar el 35 por ciento de su operación, que es el máximo autorizado.



“Muchas no están cumpliendo, en vez de entrar a las 10 de la mañana están entrando a las 5. Sea pequeña, mediana o grande, ninguna empresa puede entrar antes de las 10 y ninguna obra puede entrar antes de las 10, ninguna actividad de comercio puede entrar antes del mediodía, nos vamos a ver en la obligación de suspender certificados de autorización”, advirtió López.



Además de esto, aclaró que los 20 habitantes de calle que fueron confirmados como positivos por el Covid-19, están siendo atendidos por las cuatro subredes de salud de la ciudad, en albergues adecuados para ello.

Sobre algunas manifestaciones y plantones que se han registrado en las últimas semanas en algunas zonas de la ciudad, de ciudadanos que protestan por alguna inconformidad, explicó que esto hace parte de la democracia, y que han estado en comunicación con estas comunidades y gremios para evitar el contagio en estas actividades.

“No podemos trancar la democracia, tiene derecho a manifestarse en sus sitios, lo que ha habido son sectores afectados, por ejemplo los bares no pueden operar y salieron a hacerle un llamado al Gobierno nacional para que entiendan su situación; no los dejamos avanzar y ellos entendieron porque había una situación de riesgo”, afirmó.



