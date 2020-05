A trabajadora doméstica no la dejan salir desde el 10 de marzo

Desde el pasado 10 de marzo, a una mujer de 42 años que trabaja en servicios domésticos en un apartamento de un conjunto residencial en la localidad de Usaquén (calle 132 con carrera Séptima) no se le ha permitido salir de este lugar por cuenta de la pandemia.

Según denuncia su hermana, quien prefiere no revelar su identidad, esta familia no le está dando malos tratos, sin embargo, considera un secuestro el hecho de que le impidan salir a visitar a los suyos, con el argumento de que podría infectarlos al volver.



“Ella lleva cuatro años con ellos, pero está interna, sin poder salir desde el 10 de marzo. Es en una casa cuidando niños y limpiando, pero que la dejen ir a la casa. No está aguantando hambre ni malos tratos, pero no la dejan salir a su casa en Suba, yo he dicho que mando un carro particular, un carro blanco para que no se contagie, pero que no puede salir le dicen”, denunció esta mujer.



Como ella, explica quien hace esta denuncia, hay varias mujeres más a quien conoce, pero que prefieren no decir nada por el miedo a perder sus trabajos. Aunque su hermana tiene un contrato que especifica que debe estar interna de lunes a viernes, los fines de semana y festivos siempre podría volver.





“Cómo es posible que uno no pueda salir al menos dos veces al mes a la casa y que regrese al trabajo, que si sale no vuelve y ella tiene que apagar arriendo y la universidad de los hijos y me dice que se tiene que quedar allá, que no denuncia porque la echan”, contó.



Esta mujer tiene tres hijos, dos de los cuales viven en Facatativá y que dependen de sus ingresos para pagar el arriendo, el estudio y sus alimentos. Ya se interpuso una denuncia ante el Ministerio del Trabajo, y esperan una respuesta pronta para que se solucione esta situación.



