ElTrapoAvisa, la iniciativa para alertar violencia de género

Bogotá cumple 50 días en aislamiento, un tiempo que aunque ha ayudado a mitigar el impacto del coronavirus en la ciudad, ha expuesto a miles de mujeres a ser víctimas de violencia de género, tal como lo evidencia el aumento en un 230 % de las llamadas a la Línea Púrpura, el canal de atención distrital para pedir ayuda.



Los esfuerzos para salvar la vida de las mujeres no han sido pocos. La Secretaría Distrital de la Mujer triplicó sus canales de atención y hasta hizo alianzas con el sector comercial, pero la violencia machista parece recrudecerse cada día más.

Con este panorama, la Alianza Global de Jóvenes Políticos (Aglojoven) creó la estrategia #ElTrapoAvisa con el fin de concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de denunciar la violencia de género, e integrar a la comunidad en procesos para alertar y desaprender conductas machistas y violentas en la población.



“Esto se trata de salvar vidas, en la cuarentena las mujeres están encerradas 24 horas al día con sus agresores, muchas veces quedan incomunicadas y ahí es cuando el vecino, el amigo o el familiar pueden ayudar”, cuenta Sharon Durán, subdirectora de Empoderamiento de la Alta Consejería de la Mujer de Aglojoven.



Y es que aunque la campaña surgió luego de que iniciativas como el trapo rojo para pedir alimentos y el trapo azul para solicitar medicinas tomaran fuerza, #ElTrapoAvisa tomó un rumbo diferente.



Todo empezó siendo una campaña para que las mujeres colgaran un trapo negro en caso de estar siendo víctimas de violencia de género en sus hogares, pero rápidamente se dieron cuenta que esto podía alertar a los agresores, lo que no se esperaban era la respuesta de la comunidad.

La iniciativa, que había sido divulgada por redes sociales, se impulsó rápidamente con denuncias anónimas, “nos llegó un caso en un conjunto residencial en el que alguien dejó un mensaje en el ascensor informando que una mujer estaba siendo maltratada en uno de los apartamentos. Los vecinos alertaron a las autoridades y hoy el agresor está en la cárcel”, narra Durán.



Asi, #ElTrapoAvisa se convirtió en una red de solidaridad entre vecinos y amigos. “La idea es que si yo sé que una mujer, sea mi amiga, mi vecina o mi familiar, está en peligro, pueda ayudarla”, afirma Jessica Vargas, alta consejera de la Mujer de Aglojoven.

Vargas advirtió que es el momento de actuar como sociedad frente a los casos de violencia de género, y mencionó que “hay que tomar acciones frente a la violencia psicológica, que es la que más se ha disparado; las mujeres asumieron todas las cargas en el hogar y más encima están con sus agresores”, agregó.



La preocupación en el encierro no es poca, según el estudio ‘Sala situacional mujeres víctimas de violencia de género’ del Ministerio de Salud, en el 72 % de los casos de violencia contra la mujer, el agresor es un familiar. Esto, según Vargas, advierte que las mujeres son más propensas a sufrir este tipo de violencias al interior de los hogares.



Por ahora, #ElTrapoAvisa es un puente entre víctimas, autoridades y organizaciones de atención psicosocial y jurídica, “necesitamos crear consciencia respecto a lo que está pasando, la violencia de género también es responsabilidad de la sociedad que no hace nada”, puntualiza Durán.



Por ejemplo, en Bogotá, hace menos de dos semanas la vida de una mujer fue salvada gracias a un vecino que al escuchar los gritos alertó a las autoridades.



Pero la capital del país no es la única ciudad en donde la violencia contra la mujer ha incrementado durante el encierro. A nivel nacional, los reportes de violencia de género han aumentado en un 103 % y a nivel mundial también se ha evidenciado el fenómeno.

Tanto se han disparado los casos de agresión contra la mujer a nivel global en tiempos de covid, que el pasado miércoles en medio del ‘Women's leadership in the post covid-19 era’, un foro virtual en el que participaron 14 lideresas, alcaldesas y gobernadoras de ciudades y regiones de todo el mundo, todas denunciaron el alarmante crecimiento de este fenómeno, asegurando que si bien la pandemia ha afectado a toda la sociedad, el impacto para las mujeres ha sido mayor en términos de violencia y desigualdad social.



De hecho, Claudia López, en su intervención, aseguró que “Bogotá hoy está viviendo varios efectos negativos indeseados como la violencia intrafamiliar, que subió, y eso requirió un esfuerzo enorme para cambiar todas nuestras formas de prevención y atención contra la violencia de mujeres en la pandemia”.



Las alertas no fueron pocas. Entre las principales conclusiones del foro, organizado por la ONU, ONU Mujeres, ONU Hábitat y la Unión Parlamentaria, está la necesidad de repensar las ciudades para que se conviertan en espacios seguros para las mujeres, empezando por los hogares.



Es importante recordar que en Bogotá el número de la Línea Púrpura es 01 8000 112137 y el Chat Púrpura es 300 755 1846.

ANA MARÍA MONTOYA Z.

REDACCIÓN BOGOTÁ

anamon@eltiempo.com