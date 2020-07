Elogios entre Claudia López y el Ministro de Salud

Después de días de tensiones y cruces de mensajes en redes sociales por los ventiladores que el Gobierno Nacional le está entregando a Bogotá, la alcaldesa Claudia López y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, tuvieron palabras de elogios mutuamente.

El cruce de reconocimientos se dio este jueves en el acto de firma de un memorando de entendimiento con el cual la Embajada de Corea del Sur en Colombia oficializa su donación de 5 millones de dólares en capacitación, equipos y apoyo en el manejo de la pandemia de covid-19. Esta ayuda irá al hospital de Engativá y servirá para reforzar el testeo del virus en la ciudad.



El primero en elogiar a la mandataria bogotana fue el jefe de la cartera de Salud, quien en su intervención aseguró: “Bogotá representa un reto muy particular, que el gobierno de la ciudad ha tomado con toda seriedad, y reconocemos señora alcaldesa y señor secretario, y sabemos que han que han tenido todo un esfuerzo muy grande para poder avanzar, para poder contener la pandemia”, afirmó Ruiz, quien luego le dijo a López: “cuente siempre con nosotros, el Gobierno Nacional y con el Ministerio de Salud".



Y ella le devolvió el mensaje con otro halago: “Yo debo decir que siempre he encontrado coincidencias en lo que hay que hacer con el señor ministro de Salud, siempre, y eso ha sido muy importante para Colombia”.



Agregó: “Que el ministerio de Salud estuviera encabezado por una persona que conoce estos temas, que los puede abordar de manera profesional, desde el punto de salud pública y epidemiológica, no como un tema político, sino como un tema riguroso, ha sido fundamental para la continuación que hemos tenido en Bogotá y seguramente para el desempeño en el resto de Colombia”.



Las tensiones entre la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional vienen desde hace unas semanas, cuando Claudia López comenzó a advertir que no había recibido los ventiladores anunciados por la Presidencia, y continuó este lunes por la noche, luego de que la mandataria lamentó que 206 de 305 ventiladores no se hubieran podido instalar por “fallas en el software” y dijo que “no cumplen los requisitos” y que “no sirven”.



En ambos momentos desde el Gobierno Nacional se señaló que sí estaban cumpliendo con lo acordado. La primera diferencia se resolvió con una reunión en la que López y Ruiz aclararon que el Gobierno, a través del Ministerio de Salud y el FOME, iba a entregar en total 722 ventiladores y no 1.000.



En la segunda, luego de un tuit en el que el Ministro señaló que “la pugnacidad no suma” y desde la Presidencia se indicó que no es que los equipos no sirvan, que solo 23 debían ser calibrados.



De hecho, el último reporte del miércoles en la noche indicaba que se habían instalado 262 de 305 ventiladores que van a ser entregados en julio.



En el acto de firma del memorando de entendimiento con el cual la Embajada de Corea del Sur además de la alcaldesa Claudia López y del ministro Ruiz estuvieron el embajador de Corea del Sur en Colombia, Jong Youn Choo; el director de la Agencia de Cooperación Coreana (KOICA), Jongmin Park; la directora de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, Ángela Ospina; la directora de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, la embajadora Marcela Ordoñez, y el gerente de estrategia para la atención del COVID-19, Luis Guillermo Plata.



Redacción Bogotá

​@BogotaET