‘El nuevo crimen es salir sin tapabocas’: Claudia López

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, no disimula su preocupación. Si bien reconoce que en general el comportamiento de los bogotanos en la cuarentena ha sido responsable, tiene claro que con el ingreso de cerca de 2,5 millones de trabajadores por la apertura gradual de la economía, decretada por el Presidente de la República, el riesgo de contagio, propagación y muerte a causa del coronavirus se incrementa.



Y lo que más le preocupa es que, según encuestas de la misma alcaldía, el 80 % de las personas siguen creyendo que “no tienen chance de contagiarse. Pero uno de cada 10 contagiados puede morirse por esta causa”, advierte.

En diálogo con EL TIEMPO, la mandataria hace varios llamados para que la ciudadanía adopte el autocuidado riguroso en la calle, en donde “el nuevo crimen es no salir con tapabocas” y la gente tendrá que guardar distancia de más de un metro. Y para que no quepa dudas, dice que si TransMilenio sobrepasa el 35 % de ocupación, ordenará su cierre.



Finalmente, hace un llamado para que, en el Día de la Madre, que se celebra hoy, la gente permanezca en casa. “Si queremos ver a mamá el próximo año, no vayamos a visitarla hoy”, sentencia.

¿Está tranquila con el cumplimiento de los ciudadanos?



Quiero dar tres mensajes; primero, que llevamos una cuarentena relativamente larga, han sido casi siete semanas y este tiempo ha salvado vidas y ha valido la pena, necesitábamos tiempo para instalar capacidad, para cuidarnos mejor, para evitar que se disparara el contagio y se colapsara el sistema hospitalario.



Bogotá pasó de representar en promedio el 50 % de los casos a representar menos del 38 %, pasamos de tener una tasa de fallecidos de casi el 7 % a tener una del 3,6 %, cayó a la mitad; la tasa de contagio que arrancó siendo del 2,6 %, es decir que cada contagiado podía contagiar a tres, bajó a 1,1 % en seis semanas; tenemos 565 UCI destinadas a atender covid-19, de esas tenemos ocupadas entre el 30 y el 35 % en las últimas tres semanas, y pese a que el número de casos positivos sigue aumentando, porque Bogotá es la ciudad que más pruebas está haciendo, estamos realizando 5.200 pruebas por cada 100.000 habitantes; nos sigue Valle del Cauca, que hace 3.000 por cada 100.000 habitantes y luego está Antioquia, con 2,400.

Las decisiones que ha tomado el Presidente indican que tenemos que cambiar la manera de cuidarnos; antes era quedándonos en casa, nadie podía salir excepto cuatro actividades, ahora esa proporción se va a invertir, son más los que están autorizados a salir que los que se quedan en casa, de manera que el modo de cuidado consiste en que todos actuemos como si tuviéramos coronavirus; con ese nivel de cuidado vamos a salir. Y hay un indicador que me preocupa, el 80 % de los bogotanos todavía creen que no tienen chance de contagiarse, eso dicen las encuestas, y resulta que es al contrario, sabemos con certeza que el 70 % de la población puede contagiarse y que uno de cada 10 contagiados puede morirse, la gente no ha entendido eso; tenemos que hacer un esfuerzo pedagógico enorme, ahora el cuidado consiste en que asumamos que todos tenemos coronavirus.



Esta enfermedad es muy delicada, en principio no vamos a tener síntomas, estamos contagiados, pero nos sentimos divinamente, y para cuando nos sentimos mal ya hemos contagiado a mucha gente. El Presidente autorizó a 2,5 millones de personas a salir a la calle, y van a salir creyendo que están bien, que no les va a dar coronavirus, necesitamos que la gente salga con plena conciencia de que lo más posible es que les dé.

¿De dónde sale la cifra de que el 80 % cree que no se va a contagiar?



Nosotros hacemos encuestas de cultura ciudadana, telefónicas y en calle para verificar cómo vamos.



¿Eso explica por qué hay tanta gente en la calle?

​

Hay varias razones. Ahora hay 2,5 millones de personas autorizadas para salir, pero es porque la gente no es consciente del riesgo que corre; cuanto más salgamos, más probabilidades tenemos de contagiarnos.



¿Hubo precipitación del Gobierno Nacional para tomar esta decisión?

​

No voy a seguir en esa discusión porque el que manda es el Presidente y él tomó esa decisión. Durante tres o cuatro semanas he insistido en que todavía puede ser muy prematuro, pero ya no voy a dar esa discusión, el Presidente autorizó a 2,5 millones de trabajadores en Bogotá a salir y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es aprender a cuidarnos con esas decisiones.



Hay que decirles a los ciudadanos que estamos en peligro de contagiarnos, que nadie salga sin mascarilla, el nuevo crimen es salir sin tapabocas a la calle, compartiendo con otros hay que tener una distancia de un metro, usted tiene que poder estirar los brazos y no estar en contacto con nadie, tiene que lavarse las manos cada dos horas, bañarse cuando ingresé de afuera, así tenemos que vivir, de lo contrario, vamos a tener un riesgo de contagio muy alto.



Ahora que tenemos mucha información georreferenciada y tecnología aplicada al seguimiento de la enfermedad, sabemos dónde hay mayor circulación del virus y podemos hacer cercos epidemiológicos territoriales, no solo poblacionales, sino no territoriales. Kennedy tiene disparada la tasa de contagio, es la única localidad que tiene una curva de contagio alta, tenemos que ir y alertar a las personas, hacer más testeo, más vigilancia epidemiológica y en esa zona mantener la cuarentena restrictiva por 14 días.

Si los picos se llegan a subir con todas las aperturas, ¿contempla volver a una cuarentena en toda la ciudad?



No podemos asegurar que eso no vuelva a pasar ni en Bogotá ni en Colombia, hay que hacer seguimiento, y lo que vamos a hacer es que cada vez que identifiquemos una zona con alta circulación del virus la cerramos, como estamos haciendo con estos lugares de Kennedy. Lo otro es que si TransMilenio supera el 35 % lo cerramos hasta que se vuelva a reorganizar.



Estamos haciendo todo escalonado; primero construcción, el 18 de mayo vamos a abrir poco a poco manufactura y desde el 25 de mayo vamos a empezar a abrir comercio. Entonces, con esos tres indicadores identificamos las zonas de alta circulación del virus y hacemos cuidado especial, y si las UCI llegan a superar el 70 %, tendríamos que volver a una cuarentena generalizada porque estamos en riesgo de que colapse la capacidad hospitalaria.



¿Qué indicadores poblacionales han encontrado en estas zonas de alto contagio?

​

Hay varios factores, el tema de densidad influye, Patio Bonito es una de las zonas más densas de Bogotá y tiene una altísima circulación del virus, la densidad influye, también lo que los médicos llaman comorbilidades, que son otras enfermedades que tiene la población en esa zona, además del virus hay obesidad, diabetes e hipertensión; cuando tienen ya todas esas enfermedades y además les da coronavirus se nos complica mucho su estado de salud, y también influye el número de contactos que tuvieron; por ejemplo, tenemos un caso en el que lo testeamos y pudimos hacer la ruta epidemiológica, identificamos que más o menos desde cuando pudo haberse contagiado había tenido contacto con 130 personas.



¿Cómo ha visto el comportamiento de los bogotanos?

​

No quisiera desconocer el esfuerzo grande que han hecho los ciudadanos, en promedio el 70 % de la gente ha cumplido la cuarentena. Hoy hemos podido atender a 510.000 familias para que pudieran pasar el aislamiento, uno no le puede pedir a la gente que se quede en casa si no tiene qué comer.



¿Cómo va a funcionar el ingreso de los funcionarios del Distrito?

​

Es muy difícil, lo único que hemos decidido es mantener entidades que son muy flexibles y pueden hacer teletrabajo en sus casas, pero hay entidades en las que nos toca empezar a organizar turnos para que ingresen a trabajo presencial, como la Secretaría de Integración, la Secretaría de la Mujer o la Uaesp.



¿Cómo va a funcionar el transporte público en una Bogotá 24 horas?

​

TransMilenio está funcionando hasta las 11 de la noche en el troncal y en el zonal hasta las 12, pero tiene rutas que empiezan a las 3 de la mañana, entonces es muy poquito el horario que no estamos cubriendo, y de aquí en adelante vamos a funcionar según los horarios que ponga cada sector.

¿Qué otras zonas de la ciudad preocupan por la circulación del virus?

​

Estamos monitoreando varias zonas, Kennedy es la más complicada, allá vamos a instalar puestos de control para tener equipos médicos y epidemiológicos, es todo un operativo territorial. Además, estamos monitoreando otras zonas en Engativá, Ciudad Bolívar, Suba, Usaquén y Chapinero.



¿Qué mensaje les daría a los ciudadanos que no tienen que salir a la calle, pero quieren aprovecharse de las nuevas excepciones?

​

Que seamos conscientes, el coronavirus mata, es brutalmente infectocontagioso, se transmite a una velocidad impresionante; si no tienen necesidad indispensable de salir, no salgan. Hoy es el Día de la Madre, pero si queremos celebrar con nuestra mamá viva el año entrante, por favor no vaya a visitarla; si usted quiere a su mamá, no la vaya a ver porque la pone en riesgo.



Vamos bien, este sacrificio ha valido la pena y hemos invertido este tiempo en lo que teníamos que hacer, pero no podemos bajar la guardia, salga como si tuviera coronavirus, use tapabocas siempre, a distancia siempre, no toque a nadie, no entre en contacto con nadie; si no tiene que usar transporte masivo, no lo use, y si puede caminar o ir en bicicleta, mejor; evite el contagio, porque o se puede enfermar o, sin quererlo, puede terminar enfermando a los que más quiere.

REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO

En Twitter: @BogotaET