El drama de una familia con inquilinos ruidosos y conflictivos

Luis Eduardo Cuadrado, un hombre de 74 años oriundo de Chíquiza, un pequeño municipio de Boyacá, está viviendo una pesadilla desde el pasado mes de febrero, cuando empezó a desconfiar de la inquilina que llegó el 30 de noviembre del 2019, con su hija, a una de las habitaciones que arrienda en el primer piso de su propiedad.

Cuadrado vive de esos arriendos, fue campesino toda su vida pero decidió pasar su vejez en el sector de La Gaitana, en Suba, donde hasta ese momento no había tenido ningún inconveniente con sus arrendatarios.



Es un hombre de palabra, por lo que confía en la de los demás. Por esta razón no le vio problema a suscribir un contrato verbal con Lady Janeth Toro González, de quien ahora duda que se llamé así en realidad. Esta persona le aseguró que le pasaría un certificado laboral como parte de los compromisos; sin embargo, eso nunca ocurrió.



En diciembre y enero no hubo inconvenientes, y la mensualidad de $ 400.000, con servicios incluidos, llegaba a tiempo. No obstante, algunos hechos ocurridos antes de la cuarentena alertaron a Luis Eduardo, su familia y los otros inquilinos.



“Empezaron a traer otras personas, la pareja de la señora, y aparecieron otras adolescentes en la habitación; luego, lo que sucedía era que ellas hacían unas fiestas los fines de semana ahí, fumaban, tomaban, incluso una vez duraron dos fines de semana seguido, llamamos la Policía, vinieron, les pidieron que dejaran de hacer eso, pero seguían haciéndolo”, explicó Claudia Cuadrado, hija del propietario y quien también vive en la residencia.



De repente, ya no eran dos personas las que vivían en el cuarto, sino cuatro, y en ocasiones más. Sin embargo, las denuncias de varios residentes que empezaron a reclamarle a Luis Eduardo por cosas que se estaban desapareciendo confirmaron las sospechas de este hombre, que también había notado que varias de sus pertenencias, como unas herramientas, ya no estaban.

Aunque hasta ese momento sobre los robos solo había sospechas, las fiestas y el desorden llevaron a Luis Eduardo a solicitarle a la mujer la habitación en febrero; le ofreció que no le pagara ese mes de arriendo para que encontrara otro lugar, y ella aceptó, pero nunca se fue.



“Cuando entramos a cuarentena, ellos se fueron a otro lugar, y volvieron ahorita, más o menos el 30 de abril, y el primero de mayo los amenazaron, vinieron unas personas, al parecer familiares de unos vecinos, y decían que le iban a dar cuchillo a la señora, que porque era una ladrona”, contó Claudia.

Pagan para que se vayan

La situación, después de ese altercado, no ha mejorado, y la Policía del CAI La Gaitana, a donde han acudido para tratar de solucionar el problema, manifiesta que no pueden desalojarlos porque en la ciudad está vigente el decreto 093 de 2020, que protege a la población en condición de vulnerabilidad y prohíbe el desalojo de arrendatarios durante la cuarentena.



Luis Eduardo y su familia les ha ofrecido a las personas que están ocupando su habitación que les da el dinero de un mes de arriendo para que se vaya, incluso ha buscado lugares del mismo presupuesto.



El director de acceso a la justicia de la Secretaría de Seguridad, César Núñez, explicó que por las medidas actuales no se puede sacar a estas personas de allí, pero que funcionarios de la casa de justicia de Suba se pondrán en contacto con Luis Eduardo para proceder con una mediación policial, para ayudar a concretar un acuerdo entre el arrendador y la arrendataria.



El funcionario añadió que en estos días de aislamiento, a través de las plataformas virtuales que han dispuesto para recibir solicitudes las casas de justicia, los problemas por arriendos son los terceros más denunciados, después de conflictos por ruido entre vecinos y discusiones familiares.

BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET