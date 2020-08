Martín Flórez debe estar feliz en el cielo

Martín Flórez estaba acostumbrado a dar batallas con tal de tener la mejor imagen, pero no pudo con el covid-19, el virus que ha cobrado las vidas de más de 10.000 colombianos. Esta fue su última batalla en la vida y la perdió. Martín, como era más conocido en el gremio de los camarógrafos, falleció en este martes.

No solo fue un muy buen camarógrafo y recursivo, sino también un gran ser humano. Así lo recuerdan quienes lo conocieron en vida y que este miércoles también lo destacan como trabajador incansable. De hecho, una vez terminaba su turno, cogía su carro y se iba a prestar servicios con la aplicación Uber.



Consuelo Flórez, hermana menor de Martín, lo recuerda como una persona alegre, amable, caballerosa, muy querida por mucha gente y “un trabajador hasta el último minuto”.



"Debe estar feliz en el cielo, porque hizo muy buenos amigos, quienes lo quisieron mucho y lo van a extrañar”, recuerda Consuelo, para quien lo más doloroso es no poderlo despedir. “Fue un hombre que merecía una buena despedida”.

(Además: 10 mil muertos por Covid-19 | Coronavirus en Colombia)

Martín Florez, camarógrafo de @Citytv una víctima más del #COVIDー19 me quedo con tu profesionalismo y enseñanzas. Dios te tenga en su santa gloria #QEPD pic.twitter.com/eaVfbsC72v — Pablo Arango Robledo (@Reporteropablo) August 5, 2020

Martín era el mayor de tres hermanos. Los otros dos son Consuelo y Carlos, que están acompañando a su madre, Carmenza, una adulta mayor que está devastada con la muerte de su primogénito.



Él tenía diabetes, que se le complicó con el covid. Después de 15 días en el hospital de Engativá, siete de los cuales estuvo intubado, murió. Su deceso ocurrió el martes a las 10:45 de la mañana.



“Antes de que lo intubaran me llamó y me dijo: 'Dicen que estoy muy malito, no puedo respirar bien. Si Dios quiere, ya salgo de esto. Los quiero mucho”, fueron las palabras que Martín tuvo con su hermana antes de que lo intubaran.

(Le sugiero leer: 'Mi papá era un roble': narra periodista colombiano)

Martín Flórez, de 54 años de edad, había trabajado con casi todos los canales de televisión del país y en ese paso por los medios estuvo colaborando con el canal EL TIEMPO TELEVISIÓN. En el gremio lo consideraban uno de los camarógrafos de vieja data. Sin embargo, los últimos meses, si bien no dejaba su eterna compañera, la cámara, se había dedicado más a su carro.



Ricardo López, productor de Citytv, recuerda a Martín como un “muy buen camarógrafo” y “gran ser humano” que siempre estaba dispuesto a colaborar.



Ángela Neira, gerente de Eventos Colombia, Diseño y Comunicación, dice que era un camarógrafo experimentado y muy comprometido con su trabajo. “Era un hombre serio, callado, pero profundamente afectuoso y respetuoso de los demás. Sabía decir las cosas y tratar a los demás”.

Martín Flórez, falleció a los 54 años de edad. Foto: Archivo particular

Su muerte causó un profundo dolor en sus más cercanos amigos. “Falleció un gran amigo, un gran maestro, un gran compañero, un gran camarógrafo”, dice en un tuit Juan Leyva, uno de sus mejores amigos y quien afirma que “nos dejó un dolor profundo, no logró ganarle la lucha al covid”.



Johnatan Nieto, presentador del canal Citytv, lo recordó en la noche del martes con un tuit que decía: "Terminamos esta jornada, con una triste noticia. Hasta siempre Martín; nunca te olvidaremos...Cara llorando a gritos".

Terminamos esta jornada, con una triste noticia. Hasta siempre Martín; nunca te olvidaremos...😭 pic.twitter.com/RBZHjzsfxU — Johnatan Nieto B. (@jnietoblanco) August 5, 2020

Pablo Arango Robledo, periodista del canal Citytv, también tuvo unas palabras en homenaje a Martín: “Me quedo con tu profesionalismo y enseñanzas. Dios te bendiga en su santa gloria”.



El covid-19 no solo se llevó a un gran ser humano, como lo reconocen todos sus amigos, sino también a un gran hermano y un camarógrafo acostumbrado a dar muchas batallas en la vida, pero perdió tal vez la más importante, la que libró contra el covid-19. Hasta el último minuto, como lo recuerda su familia, dio todo por salir adelante. Paz en su tumba.

Guillermo Reinoso Rodríguez

Editor de Bogotá

@guirei24

guirei@eltiempo.com