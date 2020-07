Bogotá reporta este miércoles su día con más muertos por coronavirus

Bogotá reportó este miércoles su día con más fallecidos por el nuevo coronavirus. Con 40 casos, la capital del país sigue siendo la ciudad más afectada de Colombia por la pandemia. El registro más alto había sido de 35 casos en 24 horas.

Con los números de este 8 de julio, Bogotá se acercó a la cifra de 1.000 fallecidos, ya que suma 921 casos. El número de contagiados alcanzó este miércoles 8 de julio los 40.737 positivos.



Estas cifras inquietan teniendo en cuenta la coyuntura que está atravesando la ciudad con la demora en la instalación de los ventiladores que está entregando el Gobierno Nacional.



Esto se suma al cruce de declaraciones entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y Luis Guillermo Plata, el gerente coordinador de las respuestas de todas las agencias que atienden la emergencia nacional contra covid-19, sobre supuestas fallas en el software de los respiradores que se están entregando a los centros médicos.



Aunque la mandataria manifestó en su cuenta de Twitter que no se trataba de ningún 'choque', sino de una dificultad técnica, recoció que están trabajando en solucionar estos inconvenientes.



"Hoy seguiremos trabajando con el equipo del gobierno nacional y los proveedores de ventiladores para ver si se puede superar el problema del software o si se cambian por alguna de las marcas que no han presentado ninguna dificultad. Seguimos todos trabajando para salvar vidas", manifestó en su cuenta de Twitter la mandataria.

