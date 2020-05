Alerta naranja por coronavirus en otras cinco localidades de Bogotá

Como parte de las acciones que está adelantando la Alcaldía de Bogotá para prevenir el contagio masivo del nuevo coronavirus en la capital del país, Claudia López tomó la decisión de declarar otras cuatro zona de alerta naranja, esta vez en la localidad de Chapinero, Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda, Bosa y Suba.



La primera fue en Kennedy a principios de esta semana.

(Lea también: Siga aquí el crecimiento diario de casos de covid-19 por departamento)

Así las cosas, la alerta naranja queda en las siguientes zonas:



Chapinero:

UPZ Pardo Rubio: Barrios Chapinero Norte, Chapinero central



Puente Aranda:

Barrios: Puente Aranda y Centro Industrial.



Rafael Uribe Uribe:

UPZ Quiroga: Barrios Quiroga, Bravo Páez, Murillo Toro, Quiroga Central, Quiroga Sur y Barro Inglés.



Suba

UPZ Britalia: Barrios Cantagalio y Mazurén



Bosa

UPZ Bosa Occidental: Barrios San Antonio, La Independencia, Villas del Progreso, El Remanso I, Chicó Sur, Ciudadela El Recreo.

En el caso de Chapinero, aunque no es una de las localidades con más contagios de la ciudad (de hecho es la número 13, con 151 casos de 4.563 confirmados en toda la ciudad), sí es un sector de alta densidad poblacional, uno de los factores que eleva el riesgo de transmisión de la covid-19.

(Le puede interesar: Densidad, el enemigo oculto de Bogotá en tiempos de pandemia)

En una reciente publicación de este medio, el experto urbanista Mario Noriega consideró que la densidad de la población es un factor importante para tener en cuenta en la propagación del virus.



“Es más fácil que uno se contagie en Teusaquillo y Chapinero que en Kennedy”, afirmó en su momento. Para él, no es acertado hablar de número de casos por localidades, sino de tasa, como se hace con todos los indicadores en salud.



Los cálculos de Noriega, quien ha estudiado en detalle la curva de contagio, indican que al cierre de la edición las localidades con mayor densidad de casos por población son Teusaquillo y Chapinero, con 105 y 100 por cada 100.000 habitantes. Luego, Kennedy (82), Puente Aranda (69) y Usaquén (61). “No se entiende por qué se cierra Kennedy y se dejan abiertos Teusaquillo y Chapinero”, advierte.

(Le puede interesar: Confirman 32 casos de coronavirus en una URI y una estación de Policía)

Recuerde, estas son las zonas en alerta naranja en Kennedy

UPZ Kennedy Central: barrios Ciudad Kennedy Occidental, Ciudad Kennedy Sur y Pastrana.



UPZ Américas: barrio Ciudad Kennedy.



UPZ Corabastos: Ciudad Techo y María Paz.



UPZ Bavaria: barrios Marsella y Nueva Alsacia.



UPZ Calandaima I: Galán y Osorio III



UPZ Calandaima II: Tintalá.



UPZ Patio Bonito: Patio Bonito y Tairona.

¿Qué pasa si estoy en una zona de alerta naranja?

- Cuarentena restringida a lo esencial (alimentación, medicinas. etc.).



- Si usted trabaja en las empresas autorizadas, pero vive en esta zona, no debe ir a trabajar. El Distrito supervisará que la empresa no lo obligue.



-Prohibidas las ventas ambulantes.



-Prohibida la actividad física.



Además, habrá un equipo que hará vigilancia epidemiológica en la zona, habrá testeo masivo, pedagogía intensificada, control policial y del ejército.

BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET