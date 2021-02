Cultura ciudadana, el reto para evitar un nuevo pico de contagio

Bogotá tuvo noticias alentadoras esta semana después de que la alcaldesa Claudia López levantó la alerta roja hospitalaria. En enero, las unidades de cuidados intensivos (UCI) alcanzaron el 94 por ciento de ocupación, pero ahora la ciudad tiene un respiro con niveles por debajo del 80 por ciento.



Aunque se levantaron las cuarentenas por UPZ, este no es motivo de relajamiento. La ciudad se encuentra en alerta naranja porque el riesgo de un nuevo pico de contagio sigue latente.

(Lea también: Cómo evitar que se adelante el tercer pico de contagio)



“Desafortunadamente, la pandemia va a seguir con nosotros. Nos quedamos en alerta naranja porque vamos a tener riesgo en el transcurso del año”, manifestó la mandataria.



Ahora la ciudad dependerá en mayor medida del cuidado individual y colectivo. Por esto, una de las apuestas del Distrito es seguir reforzando la cultura ciudadana.

La ciudad ha tenido tres planes de cultura ciudadana relacionados con el covid-19. Uno fue a la llegada del virus. En ese momento se hizo énfasis en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y confinamiento.



Luego, en el segundo semestre de 2020, se trabajó en cómo recuperar gradualmente las actividades de la ciudad. Esa segunda parte cerró en diciembre y enero, con el segundo pico de la pandemia.



Ahora, se aproxima un tercer momento, que estará marcado por el refuerzo y ajuste de las medidas de bioseguridad.



Según la encuesta realizada por la Subsecretaría de Cultura Ciudadana, que le hace seguimiento al comportamiento de la pandemia en la ciudad, en septiembre, octubre y noviembre, entre el 4 y 5 por ciento de la ciudadanía estaba asistiendo a fiestas y reuniones sin usar con rigor el tapabocas.



(Además lea: Dudas y respuestas sobre el regreso a clases en Bogotá)



No obstante, en la última semana de diciembre y la primera de enero, el indicador subió al 13 por ciento.



“Este porcentaje, aunque no es una mayoría, en una ciudad del tamaño de Bogotá representa una cantidad muy grande de gente involucrándose en prácticas de riesgo”, explicó Henry Murraín, subsecretario distrital de Cultura Ciudadana.



Además del énfasis en las medidas de bioseguridad en espacios cerrados, el nuevo plan de cultura ciudadana del Distrito, que será presentado la próxima semana, se enfocará en hacer pedagogía sobre la vacunación.



En las últimas mediciones, el 57 por ciento de los bogotanos encuestados dijeron estar muy dispuestos a ponerse la vacuna contra el covid-19 cuando esta se encuentre disponible.



No obstante, queda el reto de trabajar con el 42 por ciento de las personas que afirman estar poco o nada dispuestas. “Lo que notamos es que estas personas son las que tienen problemas de información frente a la vacuna, por temores o creencias infundadas”, dijo Murraín.

Lo que notamos es que estas personas son las que tienen problemas de información frente a la vacuna, por temores o creencias infundadas FACEBOOK

TWITTER



Fernanda Gutiérrez, viróloga de la Universidad Javeriana, considera que es momento de unir la ciencia con la ciudadanía, donde los científicos se hagan más visibles y haya más responsabilidad individual. “Debemos ser responsables por nosotros y por las personas que están alrededor nuestro, dado que es un problema de salud pública”, aseguró.



Del cumplimiento de estas normas depende que la ciudad pueda seguir con los planes de apertura económica y la capital tenga el cupo epidemiológico necesario para que el sistema educativo pueda funcionar sin que se cierren colegios y universidades.



Redacción Bogotá

Para seguir leyendo:

- Bogotá inaugura, al 100 %, el Colegio de la Bici



- Escalofriante relato de un paseo millonario ¿se reactivó modalidad?