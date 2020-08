Cuáles son los derechos de un paciente con covid-19

El martes 28 de julio, Arnulfo Pérez* amaneció con una tos intensa que lo ahogaba, ni siquiera podía hablar, y se quejaba de dolor de cabeza. No tenía los sentidos del olfato ni del gusto. Entró en pánico porque esos síntomas podían ser de covid-19 y su esposa y su hija de 10 años o ya estaban contagiadas o corrían un gran riesgo. Lo único que le daba algo de tranquilidad era que no presentaba fiebre, la temperatura corporal estaba en 36,7 ºC.

Esa mañana salió rápido para su IPS, en la calle 80 con avenida Cali. Ingresó por urgencias. La médica que lo atendió le dijo que “tiene todos los síntomas de covid” y que lo único que le faltaba era la fiebre. Por eso no le ordenó la prueba. Solo le recetó clorfeniramina, para la tos, y lo mandó a guardarse durante 14 días, junto con su familia. “Si llega a presentar fiebre, se viene de inmediato”, le advirtió la médica a este paisa de 46 años que trabaja como portero en un edificio de Teusaquillo.



Desde ese día se encerró en su apartamento en Suba, la segunda localidad con más contagios. Él permaneció en una habitación y en la otra, su esposa y su hija. Solo salía para ir al baño. Mantenía el tapabocas y una botella con alcohol, y todo lo que tocaba lo limpiaba. La comida se la dejaban en una mesita al lado de la habitación.



Arnulfo terminó hoy su aislamiento y, por supuesto, regresó al trabajo, sin saber si había estado contagiado. Él se curó, según cuenta su esposa, con las pequeñas pastillas que le recetaron y las vaporizaciones con eucalipto y las aguas con jengibre que ella le hizo.



Él tenía la esperanza de que en medio del confinamiento le hicieran la prueba y con eso acabar con sus preocupaciones, pero esto ya no fue posible. Se quedó esperando que lo llamaran para saber cómo seguía o confirmar si estaba cumpliendo el aislamiento. Aunque desde el jueves pasado insistió ante la EPS y dijo que estaba confinado y era un paciente sospechoso de covid-19, la opción que le ofrecieron fue una cita para la primera semana de septiembre.



Pero el caso de Arnulfo Pérez no es el único en Bogotá, en opinión de asociaciones de pacientes y algunos expertos en salud. Muchos no reclaman y prefieren esperar que se cumpla el tiempo de aislamiento. Sin embargo, otros sí lo han hecho. Según la Superintendencia de Salud, hasta el 3 de agosto se contabilizaban 11.193 quejas, reclamos y peticiones por casos de covid en la ciudad (ver gráfico).



Ante estos hechos surge, entonces, la pregunta: ¿cuáles son los derechos de los pacientes de covid-19? EL TIEMPO consultó a varios expertos, quienes aseguran que aunque son los mismos de cualquier otro, muchos de los casos del nuevo coronavirus, en especial aquellos asintomáticos o con síntomas leves, no están recibiendo atención adecuada.



Lo que dicen los expertos

Francisco Castellanos, director de la Organización Defensa del Paciente, afirma que todos los pacientes tienen derecho a acceder al sistema de salud en términos de oportunidad, calidad en la atención y continuidad, pero que esto “no se cumple”.



“En la mayoría de los casos no están recibiendo la atención que necesitan. El acceso no es eficiente. Por ejemplo, no pueden acceder a las pruebas, y si las hacen, es tardíamente, y tampoco pueden acceder a los resultados, que también salen tardíamente”, insiste Castellanos.



Para Luis Jorge Hernández, director del departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, las dificultades que enfrentan los pacientes de covid-19 son por cuenta del modelo de salud, que está diseñado para que sea la persona la que busca el servicio cuando se enferma y no mira a la familia ni les hace seguimiento.



“El covid nos obliga a ser preventivos y a hacer seguimiento diario, porque una persona puede pasar de bajo a alto riesgo en cualquier momento”, afirma el experto, quien cita como ejemplo del seguimiento indicado lo que hace la Secretaría de Salud de Bogotá y la Universidad de los Andes.



Hernández también señala que si bien hay corresponsabilidad de la persona, porque debe adoptar medidas de autocuidado y distanciamiento social, eso no se logra con las aplicaciones móviles. “Es más efectivo llamarla todos los días para ver cómo se encuentra, darle señales de alarma, hacer rastreo de contactos y actividad informativa y educativa”, explica.

El infectólogo Carlos Álvarez, vicepresidente de Salud de Sanitas y coordinador nacional sobre estudios covid-19 de la OMS, dice que el nuevo coronavirus está dentro de la cobertura en salud y que todo colombiano, si lo requiere, tiene derecho a ser atendido en un servicio de urgencias, a ser hospitalizado y a todos los procesos que exija la atención de la enfermedad, a través de una IPS o EPS.



Álvarez aclara que cuando algo no está en el plan de beneficios, el médico lo puede solicitar por la plataforma Mipres. Pero advierte que una cosa es que haya pacientes a los cuales no se les hacen el seguimiento que deben tener –lo cual pasa– y otra las expectativas de estos.



Claudia Cuéllar, directora de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, explica que el comportamiento incierto de la enfermedad y la facilidad de propagación han llevado a que se desborde la capacidad del sistema y se invierta el modelo, en el cual ya no son las personas las que buscan atención en las EPS e IPS, sino estas a los pacientes, y deben hacerles seguimiento diario, incluso al núcleo familiar. Eso, junto con el temor de la gente a ir a un centro médico, explica las más de 20 millones de teleconsultas en el país.



Pero Gustavo Morales Cobo, presidente de Acemi, el gremio de las EPS del régimen contributivo, asegura que “la forma como se han articulado las autoridades sanitarias con las EPS ha permitido que la atención hospitalaria e intensiva de los pacientes de covid fluyan bastante bien. No se perciben quejas en ese frente”. Y agrega que las aseguradoras han adoptado “con mucha eficiencia” modelos de atención y tratamiento que han reducido sustancialmente la mortalidad, la tasa de hospitalizaciones y entradas a UCI.



*Nombre cambiado por solicitud de la fuente.

