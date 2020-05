Cuáles medidas siguen vigentes en extensión de cuarentena en Bogotá

La cuarentena en Bogotá es más estricta que en el resto del país. Las medidas de aislamiento, que en principio irán hasta el 15 de junio, buscan reducir los contagios, que llegaron a los 9.637 casos y dejan 247 muertos.

La extensión de las restricciones fue solicitada, tras reunirse con la alcaldesa Claudia López, por el ministro de Salud, Fernando Ruiz, a su similar del Interior, Alicia Arango, y arranca desde este lunes. La principal motivación es que ya se llegó al 44 % de ocupación de las camas de UCI.



Y este sábado, debido al alto índice de contagio, la alcaldesa Claudia López anunció que la localidad de Kennedy, en el suroccidente de la ciudad, entrará de nuevo en cuarentena estricta durante 14 días, a partir de la medianoche de este domingo.



Es decir, allí nadie podrá salir de su casa excepto si está dentro de las cinco excepciones que aplicaron en el simulacro de aislamiento del 20 de marzo, entre ellas abastecimiento de alimentos y medicinas e implementos médicos, y personal de salud y de seguridad.

Adicionalmente, Corabastos, que está ubicado en esta localidad, quedará bajo medidas especiales, pero no será cerrado; sin embargo, las ventas minoristas quedaron prohibidas adentro y afuera de la central de abastos.



Desde el 9 mayo, con el aislamiento zonificado, Bogotá entró en una nueva fase de la cuarentena. Ya son 14 las zonas de siete localidades (Bosa, Puente Aranda, Chapinero, Suba, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe y Kennedy, que desde esta medianoche entra toda en aislamiento preventivo) las que están en alerta naranja y tienen restricciones más estrictas que el resto de la ciudad.



En estas localidades, con corte al 27 mayo, se han impuesto 2.482 comparendos por salir sin justificación. Desde el 20 de marzo, cuando comenzó el aislamiento obligatorio, van 136.587 amonestados en la ciudad. Esta infracción tiene un valor de 936.320 pesos.

En la capital del país solo están autorizadas para reactivarse de manera gradual 40.227 empresas de los sectores de construcción, obras públicas, manufactura y microempresas.



Además de las disposiciones generales contempladas en el decreto 636 del Gobierno Nacional, con el cual se extendió el aislamiento obligatorio hasta el 25 de mayo, que al cierre de la edición continúa aplicándose en Bogotá, esto es lo que usted puede hacer:

Para los ciudadanos

-Es obligatorio llevar tapabocas al salir a la calle. Este debe cubrir bien la boca y la nariz.



-Hay que mantener la distancia mínima de 1 metro con otras personas.



-Solo se puede salir para compras de víveres, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, aseo y limpieza, o en casos de fuerza mayor.



-También se puede salir a la calle para hacer uso de servicios bancarios, operadores de pago, operaciones de juego y azar, y para trámites notariales y de registro de instrumentos públicos.



-Están exceptuados el personal médico y de seguridad, así como las personas de asistencia y cuidado de menores de edad, adultos mayores de 70 años, ciudadanos con discapacidad y enfermos con tratamientos especiales.



-En cualquiera de estas actividades, únicamente debe ir una persona por hogar.

-Es permitido sacar la mascota en el entorno de la vivienda.



-Los niños mayores de 6 años podrán salir a realizar actividades físicas media hora al día, durante tres veces a la semana.



-Las salidas de los menores de edad deben ser hasta 1 km del lugar de residencia y en el horario entre 2 p. m. y 5 p. m.



-El acompañante de los niños debe ser menor de 60 años.



-Se habilitaron 80 km de ciclorrutas permanentes.



-Actualmente hay 14 zonas de las localidades, incluida Kernnedy, en alerta naranja. Y aunque básicamente las restricciones son las mismas que para el resto de la ciudad, la obligación de cumplirlas es más estricta.

La mandataria agregó que en Bogotá no saldrá ningún sector adicional este lunes. Foto: Juan Diego Cano. EL TIEMPO

Para los vehículos particulares

-No hay pico y placa ni 'pico y género', pero si no está entre los exceptuados no es posible sacar el carro.



-Los exentos deben utilizar el carro compartido. Pero no pueden ir más de tres personas, incluyendo el conductor. Todos deben usar tapabocas.



-Existe un límite de velocidad: 50 km/h con excepción de tres vías. Tienen hasta 60 km/h la calle 26 y la autopista Norte, la carrera 7.ª entre calles 93 y 95 y la autopista Sur entre carrera 74G y límites con Soacha.



-En las zonas escolares y residenciales la velocidad máxima se mantiene en 30 km/h.

-Desde el 23 de mayo están funcionando 72 cámaras salvavidas que cubren 92 puntos.

Para el transporte público

-El transporte público, como TransMilenio y el SITP, no puede superar la capacidad del 35 %.



-En las filas para acceder al bus, las personas deben estar a una distancia mínima de 1 metro.



-Los pasajeros deben sentarse solo en las sillas habilitadas, conservando el distanciamiento.



-El pico y placa para taxis y buses sigue y se aplica de 5:30 a. m. a 9 p. m., de lunes a sábado.



-El servicio de taxi se debe pedir a través de una aplicación o por teléfono. No pueden ir más de dos pasajeros, todos con tapabocas, y deben estar en las sillas de atrás.

Para las empresas

-La alcaldía implementó cuatro turnos de entrada y salida para las empresas que reciban autorización para reactivarse, así:



-Entre 6 a. m. y 9 a. m. para los sectores exentos que han estado operando en la cuarentena.



-Entre 10 a. m. y 7 p. m. el turno es para la construcción.



-Entre 10 a. m. y 5 a. m. pueden movilizarse las personas del sector de la manufactura.



-Entre 12 m y 12 p. m. tienen permiso para movilizarse las personas vinculadas con el comercio.



-Las empresas deben brindarles a sus trabajadores la posibilidad de hacer teletrabajo y elementos de bioseguridad.

