Concejo negó el pedido de urgencia manifiesta de la alcaldesa

La solicitud de la alcaldesa Claudia López para que el Concejo le aprobara la urgencia manifiesta, con el fin de adelantar contrataciones de manera directa en el segundo semestre de este año, se hundió en los primeros debates al plan de desarrollo ‘Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI’.

Si bien la iniciativa, que hasta ahora ha sido la que más polémica ha generado en el cabildo distrital, estuvo incluida en dos de las tres ponencias presentadas a la Comisión del Plan, donde hace trámite en primera vuelta, fue retirada finalmente del proyecto. El argumento de los concejales es que la facultad para declarar la urgencia manifiesta es de la alcaldesa y no del cabildo distrital y que la ley le da las herramientas a la mandataria.



El artículo 36 del plan de desarrollo plantea que el objetivo de la figura de la urgencia manifiesta es para permitir la adjudicación directa, sin licitación, en diferentes entidades del Distrito y fondos de desarrollo local con el objetivo de superar la pandemia por covid-19 y aportar a la reactivación económica.



De hecho, en el foro de ProBogotá, realizado la semana pasada, la alcaldesa señaló que esperaba que el plan fuera aprobado “sin zancacillas y sin chantajes, de manera que podamos empezar la contratación de estudios y diseños con todas las garantías y tengamos a la gente trabajando o en servicios o en obras públicas desde al año entrante a full”.

Agregó: “Si eso no ocurre y hay zancadilla o saboteo a la ejecución del plan y a su ejecución y contratación rápida este año, la crisis económica se va alargar y no vamos a poder reactivar oportunamente”.



Estas afirmaciones no cayeron bien en varias colectividades y generaron diferentes reacciones en redes sociales, incluso dentro del mismo partido que avaló la candidatura de López a la alcaldía.



Una de esas voces de rechazo fue la del presidente del Concejo, Carlos Fernando Galán, de Bogotá para la Gente, quien reiteró que la urgencia manifiesta es una facultad de la Administración y no del cabildo distrital. “El Concejo no puede entrar a decir que lo puede hacer en tales sectores y tales temas, por eso no la acompañamos”, señaló Galán.

Lucía Bastidas, concejala del partido Verde, el mismo de la alcaldesa, consideró la figura de la urgencia manifiesta para contratar como “inconveniente e ilegal”.



“No le corresponde al Concejo dar esas autorizaciones, y menos para contratar a dedo, porque existe la ley 80. Si argumenta la emergencia sanitaria, el Ejecutivo, es decir, la Alcaldía, puede hacer las contrataciones. Esa figura tampoco es para contratar en todos los temas, que es lo que querían. Por eso se hundió el artículo”.



La misma posición tiene el concejal Carlos Carrillo, del Polo Democrático, para quien el artículo hundido era “inviable jurídicamente” y podía “inducir la Concejo a incurrir en extralimitación”.

Y agregó: “Si la emergencia la lleva (a la alcaldesa) a abrir un boquete en el blindaje contra la corrupción, pues necesita apoyo político para capotear una hipotética crisis”.



Frente al tema, la alcaldesa tuiteó en la tarde de ayer: “Aprecio mucho el debate argumentado y propositivo de nuestro plan de desarrollo en el Concejo de Bogotá. Ha sido largo, pero en la diversidad hemos encontrado acuerdos constructivos en la mayoría de temas y respetado las diferencias y votaciones negativas cuando no hay acuerdo”.



Al cierre de la edición, ni la Secretaría de Planeación ni la de Gobierno se habían pronunciado sobre el hundimiento de la urgencia manifiesta en el cabildo distrital.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

EDITOR DE BOGOTÁ@guirei24​