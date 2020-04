El ejercicio regresa a las calles, pero pocos cumplen todas las reglas

Los parques barriales abiertos, zonas verdes y calles de Bogotá fueron retomados ayer por deportistas y ciudadanos amantes de la actividad física que, por decreto presidencial, y bajo normas del Distrito, pudieron volver a caminar, trotar, correr, montar en bicicleta y hacer deportes individuales.



“Todo esto desde un punto de vista recreativo y con el fin de que las personas tengan hábitos de vida saludables, tengan salud mental y que suban sus defensas”, explicó la directora del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), Blanca Inés Durán, quien adaptó la excepción nacional al contexto capitalino con horarios y medidas que buscan garantizar la seguridad sanitaria.

Desde las 6 a. m. y hasta las 10 a. m., sin restricción de ‘pico y género’, hombres y mujeres, mayores de 18 años y menores de 60, se vieron afuera con ropa deportiva, zapatillas y bicicletas. Aunque hubo quienes procuraron corresponder el voto de confianza de las autoridades, usando tapabocas, respetando las distancias con otras personas (cinco metros para los que caminan y 10 metros para los que trotan y van en bici) y siguiendo las indicaciones, el panorama también fue de desacato.

Reporteros gráficos de EL TIEMPO y periodistas de Citytv y de este diario evidenciaron cómo algunos salieron sin tapabocas ni ningún tipo de protección, y cómo varios, contra la norma, hicieron uso de parques, gimnasios y todo tipo de mobiliario urbano para hacer barras y ejercicios.



Ese fue el caso de una mujer, quien se ejercitaba en un parque de Chapinero con tapabocas, pero utilizando los parques infantiles para hacer estiramientos. “Estoy feliz de salir a hacer deporte, porque hace 30 años hago ejercicio y es encantador tener contacto con la naturaleza. Me parece buenísima la idea, se desestresa uno del encierro”, comentó la mujer, que no acató del todo las medidas. En ese mismo parque, sobre la calle 58 con carrera 4, varias personas utilizaron los gimnasios públicos.



La Alcaldía y el IDRD han explicado que, aunque se puede hacer actividad física, está prohibido utilizar y tocar estos implementos para evitar focos de contagio a través del sudor, saliva y restos biológicos que puedan dispersar la covid-19.



Pero las imprudencias no pararon ahí. En redes sociales, vecinos desde sus balcones reportaron cómo la excepción fue aprovechada por algunos para sacar niños y adultos mayores al parque, cuando no está permitido.



También, aunque se habló de un distanciamiento prudente, se reportó la presencia de parejas haciendo ejercicio bastante cerca y aprovechando la situación para pasar un rato afuera, sin necesariamente estar haciendo actividad física o abastecimiento básico.

Para hacer ejercicio en bicicleta, se deben tomar 10 metros de distancia entre cada persona. Foto: EFE La distancia al caminar debe ser 5 metros entre persona y persona. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO El uso de tapabocas es obligatorio. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO No está permitido el uso de gimnasios, parques infantiles ni mobiliario urbano. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO Esto porque los objetos pueden quedar con restos de sudor o saliva que aumentan el riesgo de contagio. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO Además, se recuerda que la actividad debe ser hecha a menos de un kilómetro de la vivienda. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Lo cierto es que la información y las reglas de juego sobre la actividad física en capital no fueron difundidas sino hasta la noche del domingo, cuando la alcaldesa Claudia López se refirió al tema y cuando el IDRD comenzó a difundir piezas informativas.



Pero, también es cierto que el control no es sencillo.



Bogotá tiene 5.134 parques públicos de todo tipo: de bolsillo, vecinales, zonales, metropolitanos y regionales. Aunque los escenarios de mayor escala permanecen cerrados, los de bolsillo y vecinales, que suman el mayor porcentaje del total de parques, permanecen abiertos y son los elegidos por los ciudadanos para hacer actividad física. También supone un reto controlar que los deportistas en calle estén a menos de un kilómetro a la redonda de su casa, como dice la norma.



Al final, no hay manera de que haya control absoluto. La policía está monitoreando el cumplimiento de la cuarentena y controlando la delincuencia, y el IDRD dispone apenas de 300 gestores para toda la ciudad que, como dijo la directora del Instituto, no pueden estar siempre trabajando “por su propia protección”.



La directora explicó que equipos de la entidad verificarán que los ciudadanos estén dentro del perímetro de un kilómetro a la redonda “haciendo un muestreo y pidiendo la dirección”. Ante la inmensidad de la labor de vigilancia, el IDRD reconoció que “la primera medida es la autorregulación y el autocontrol ciudadano”.



Y es un asunto clave porque del comportamiento ciudadano depende la continuidad de la medida. “Esta semana vamos a monitorear, y a partir de eso sabremos si podemos ampliar y abrir parques o si, por el contrario, debemos restringir más”, manifestó Durán.



Finalmente, en lo que respecta a los deportistas de alto rendimiento y quienes necesitan estar entrenando, se aclaró que no se abrirían los escenarios y que sus procesos son virtuales.



En esa misma línea se recordó a los ciudadanos que el Instituto de Recreación y Deporte programa, vía Facebook Live, sesiones de ejercicio (ver recuadro) como alternativa segura de actividad física.

El plan B: ponerse en forma vía web

En la cuenta de Facebook del IDRD, instructores especializados hacen sesiones en vivo de distintas disciplinas y para todos los públicos.

Esta es la agenda de los próximos días, por ejemplo:



Martes 28 de abril:

7:30 a. m.: artes marciales musicalizadas y movilidad articular.

10:30 a. m. Equilibrio y fortalecimiento de la persona mayor.

3 p. m. : pintando tus emociones (para niños).

4 p. m.: estiramiento funcional

6:30 p. m.: STEP funcional.



Miércoles 29 de abril:

7:30 a. m.: tango y merengue

10:30 a. m.: danza.

4 p. m.: joropo

6:30 p. m.: rumba urbana



Jueves 30 de abril:

7:30 a. m.: aeróbicos y entrenamiento funcional.

10:30 a. m.: estiramiento y relajación (adulto mayor)

3 p. m.: disfrázate y a bailar (rumba para niños)

4 p. m.: aeróbicos avanzados.

