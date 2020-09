‘Luchamos contra el covid y la delincuencia al mismo tiempo’

Una de las localidades más afectadas por la pandemia del covid-19 ha sido Ciudad Bolívar. Desde que comenzó la emergencia se vio afecta por el número de casos y aún hoy ocupa el cuarto lugar en la ciudad.



Y a la epidemia se le sumaron factores como los ‘trapos rojos’ pidiendo ayuda humanitaria; el actuar delictivo de los ‘tierreros’, que terminó en desalojos; las protestas y la inseguridad, que, como el covid-19, iba en aumento.



EL TIEMPO habló con Ricardo Antonio Rodríguez, alcalde local de Ciudad Bolívar, quien aseguró, entre otras cosas, que uno de los retos más importantes es la implementación de uno de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial que tendrá Bogotá, pues solo en esta localidad hay más de 45.000 víctimas del conflicto armado.

Cabe resaltar que Ciudad Bolívar representa el 13 % de Bogotá, tiene más de 700.000 habitantes y cuenta con áreas rurales.



¿Quién es Ricardo Antonio Rodríguez?



Soy bogotano, hijo de padres campesinos, mi mamá es de Guamal, Magdalena, y mi papá, de Guavatá, Santander. Viví la mayor parte de mi vida en Soacha, y ese fue el primer acercamiento con Ciudad Bolívar, la realidad y los contextos eran similares, ahí empieza el camino de querer trabajar por la comunidad.



¿Cómo fue llegar al cargo en medio de la pandemia?



Llegamos a trabajar en una situación de emergencia, esto ameritaba tomar medidas inmediatas para minimizar los impactos. Eso nos obligó a poner en marcha un plan para atender la pandemia sin dejar de lado las demás problemáticas, fue todo al mismo tiempo, tomamos decisiones en la marcha, se trataba de la vida.

¿Cómo atendieron la manifestación de los ‘trapos rojos’?



Fue un momento supremamente difícil, en la localidad hay muchas necesidades. Sabemos que el 80 por ciento de la población vive en estratos 1 y 2, cuando empezaron los ‘trapos rojos’ no estábamos preparados para atender esa necesidad humanitaria. Uno de los retos fue levantar información de las familias y los sectores más vulnerables, iniciamos por las zonas de cuidado especial y los barrios en extrema pobreza.



Fue una oportunidad…



Sí, eso nos ha ayudado a identificar muchos sectores vulnerables de la localidad. El trabajo que hemos venido realizando lo hemos hecho en el territorio y, gracias a eso, sabemos exactamente cuáles son las necesidades de nuestra comunidad.



Otro momento crítico fue el de los desalojos. ¿Cómo lo manejó?



Desafortunadamente, personas inescrupulosas se aprovechan de la necesidad de la gente y han estafado a muchos ciudadanos vendiéndoles predios en terrenos que son de alto riesgo, estas son las famosas bandas de ‘tierreros’, y en la pandemia se incrementaron estas actividades. En este momento estamos trabajando con la Policía, el Ejército y la Fiscalía para garantizar que esto no se repita.

¿Qué otras estrategias de seguridad han diseñado?



Hemos hecho un trabajo articulado con las instituciones, y esto significa que tenemos presencia permanente en el territorio. Identificamos los puntos críticos y allí hacemos intervención directa; por ejemplo, hicimos un recorrido con los biciusuarios para identificar los lugares donde más había hurto de bicicletas. Además estamos adelantando ‘planes guitarra’ para identificar a los delincuentes, se trata de tener resultados contundentes: investigar los delitos, capturar a los responsables y garantizar que no haya impunidad.

Ricardo Antonio Rodríguez, alcalde local de Ciudad Bolívar. Foto: Cortesía Alcaldía Local Ciudad Bolívar.

En Ciudad Bolívar se implementará uno de los Pdet de Bogotá. ¿Cómo avanza esa labor?



Es uno de los retos más importantes. En la localidad tenemos más de 45.000 víctimas del conflicto armado y en Soacha, más de 55.000, eso representa casi el 50 por ciento de las víctimas de Cundinamarca. La implementación sigue avanzando, el objetivo es garantizar que la paz sea un derecho para todas y todos.



¿Qué ha sido lo bueno y lo malo?



Lo bueno ha sido la capacidad, la creatividad y la resiliencia que hemos tenido como ciudadanos para protegernos y proteger a nuestros semejantes. Eso me ha dejado muchas experiencias como profesional y como persona. Lo malo ha sido la cantidad de personas que han enfermado y han muerto, eso ha sido lo más difícil de enfrentar en este periodo.



¿Cuál ha sido el momento más difícil?

Cuando se declararon las zonas de cuidado especial. Ahí tuvimos que reducir los índices de contagio, al mismo tiempo luchábamos contra el hambre e intentábamos disminuir el microtráfico, los índices de homicidios, ocupaciones ilegales y hurto de bicicletas, que se han incrementado en la localidad durante la época de pandemia.



¿Cómo cambió su vida antes y después de ser alcalde local?



Uno debe sacrificar muchas cosas. Cambió el tiempo con mi familia, por ejemplo, porque uno requiere disponibilidad 24/7 para cualquier situación. Mi trabajo empieza a las cuatro de la mañana, coordinando planes de acción, reuniones, actividades y generalmente termino sobre las once de la noche, cuando es un día normal. Además, por la contingencia, me tocó aislarme de la familia por seguridad para su salud.

¿Cómo les ha ido en la ‘nueva realidad’?



Ha sido un reto. Hemos trabajado en jornadas de sensibilización, pedagogía, información. Esto se trata de recordar todo el tiempo que el autocuidado es fundamental. Se trata de encontrar un equilibrio para proteger la vida y reactivar gradualmente la economía.



¿Qué mensaje les daría a los ciudadanos de Ciudad Bolívar?



Que estamos pasando por una situación difícil, pero con el compromiso de todos vamos a salir adelante y fortalecidos, y que no están solos, que nosotros como entidad estamos del lado de la ciudadanía para proteger la salud, la vida, la seguridad, la economía. Todos hemos tenido que sacrificar cosas en la pandemia, pero ahora se trata de trabajar en conjunto para volver a salir a flote y más fortalecidos.

