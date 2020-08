Profesores, el valor de enseñar / Voy y Vuelvo

La primera profesora que recuerdo de mis primeros años de vida se llamaba Mercedes. Era amable, tierna y comprensiva, algo así como una segunda madre en el aula escolar.

Desde entonces he profesado por los maestros de colegios y escuelas una profunda admiración y respeto. De los muchos que ayudaron en mi formación, están el profesor Jorge Lagos, que nos dictaba cálculo –que repetí varias veces, para variar–, otro de apellido Rucinque, de Química o Física, ya no recuerdo; Barajas, que me enganchó con el baloncesto. Y cómo no recordar a mi maestra de español, Cristina, una costeña hermosa pero rígida y exigente. Una mañana sorprendió a toda la clase: “Al que me diga quién es el nobel de literatura le pongo un 10 ya”. Si entonces hubiera sido un fiel oyente de radio, seguramente habría escuchado temprano a Yamid o a Gossain emocionados dando la noticia: ¡García Márquez, nuevo nobel de literatura! Pero no fue así.



En estos meses de pandemia y cuarentena, mi admiración por los maestros se ha redoblado. No debe de ser fácil pasar del aula, del salón de clases, de la algarabía, de las discusiones, de las reflexiones y provocaciones propias de ese espacio compartido, al frío y distante computador. No debe de ser fácil privarse de la mirada franca a los ojos de un estudiante para adivinar su estado de ánimo y terminar ahora en una plataforma en la que ni siquiera sabemos si los muchachos están prestando atención o escuchan música mientras el profesor o profesora se las ingenian para que el conocimiento llegue a su destino sin extraviarse en medio de cobijas, la ducha o las canciones de rap.

Si para muchos educadores resulta todo un desafío retener la atención de 20 o 30 pelados, imagino lo que deben sentir cuando se preguntan qué tanto esos mismos pelados logran comprender lo que se les enseña. Las experiencias que hemos conocido de maestras que diseñan clases amarrando el celular al palo de una escoba con tal de explicar su materia en un tablero también improvisado o el profesor que se dio mañas para recrear un programa de radio como método de enseñanza y decenas de iniciativas más merecen ser compiladas y compartidas ahora que el retorno a clases está lejano.



Los maestros y maestras, incluidos los de la educación superior, han tenido que revestirse de paciencia e ingenio y desarrollar nuevas habilidades para cumplir con su deber. Que no es fácil, sobre todo en la educación oficial, donde los recursos son limitados, el acceso a la tecnología está por debajo de lo deseable y en la que muchas veces las condiciones familiares no facilitan las cosas. Ya es mucha gracia que a más de 750.000 familias les mantengan el equivalente a los refrigerios escolares, que las ayudas didácticas no falten, que la televisión se convierta en una aliada o que se llame a la solidaridad para que los bogotanos donemos computadores y tabletas para que miles de niñas y niños que los requieren tengan las mismas posibilidades de otros.



Pero el drama es mayor para algo así como 200.000 estudiantes de colegios no élite y de estratos uno y dos, pues a ellos, por absurdo que parezca, no es posible brindarles, ni siquiera, el refrigerio. Cosas de nuestra ortodoxia normativa en tiempos excepcionales.



Todas estas consideraciones deberían tenerse en cuenta cuando se habla de volver a la presencialidad o no, es decir, seguir en casa o regresar al aula. Muchos padres consideran que no hay nada como el colegio, pero mientras el virus causante del covid-19 siga registrando los números que registra, ese escenario será improbable. Y, por otro lado, están los que piensan lo contrario, incluidos verdaderos expertos en el asunto, que ven el retorno al colegio no solo imprescindible, sino conveniente por razones de salud mental, de convivencia y para evitar el deterioro en el proceso de aprendizaje.



Cierto es que no todos los niños y niñas cuentan con las mismas comodidades para recibir clases en casa, que algunos tienen la ventaja de tener padres consagrados a vigilar su aprendizaje, pero otros, obligados por las circunstancias, deben salir a trabajar y esperan que los hijos se autoexijan. Escenarios estos que con el pasar de los días se hacen más evidentes y de una u otra manera terminarán impactando la calidad de la enseñanza y la capacidad de aprender.



A las partes enfrentadas no les faltan razones ni argumentos de peso. El mismo debate apasionado se vive en otras latitudes, razón de más para decir que aquí las cifras de contagio y muertes llaman a seguir siendo prudentes. Por ahora, solo cabe reconocer que tanto profesores como alumnos y familias han hecho un esfuerzo inconmensurable por evitar que el coronavirus se lleve por delante el valor de educar.



Hay que recoger las lecciones aprendidas y ser flexible en las decisiones que se tomen; anteponiendo siempre, por supuesto, la salud de todos los involucrados. Lo que sí causa tristeza es el flojo papel de los sindicatos, máquinas ancladas en el pasado que siguen dando prioridad a sus propios intereses antes que al drama que viven sus alumnos. Si no fuera por miles de profesores, incluso sindicalizados, que le han puesto el pecho a la tormenta, la situación en Bogotá sería otra. De verdad se esperaría una actitud más proactiva de quienes se hacen llamar garantes de todo este proceso. Hasta paros virtuales han programado para exigir reivindicaciones en medio de semejante crisis.



Por fortuna, insisto, miles de profesores y profesoras se han apartado de esa arrogancia sindical y han sacado a relucir lo mejor que tienen: la vocación de enseñar.



¿Es mi impresión o... ya es hora de saber cuáles son los protocolos que existen para volver a los parques?

ERNESTO CORTÉS

EDITOR JEFE DE EL TIEMPO

EnTwitter: @ernestocortes28