Claudia López vuelve a insistir en 14 días de cuarentena total

La alcaldesa de Bogotá Claudia López volvió a pronunciarse de manera contundente sobre los casos de covid -19 en Bogotá. La capital ya llegó al 71,4 por ciento de ocupación de las unidades de cuidado intensivo (UCI) por pacientes con covid-19. Y según el último reporte del Ministerio de Salud, la capital ya completa 29.320 personas contagiadas.



Según la Salud Data de las 939 camas disponibles para pacientes con coronavirus, 670 están ocupadas por 146 casos confirmados y 524 probables. "Por eso esta semana yo espero saber cuándo es el plan C del Gobierno Nacional. Mi plan es , sin duda, una cuarentena total de 14 días en toda Bogotá. Por eso no nos vamos a morir en cambio si hay más contagiados pueden haber muchos más muertos", dijo la alcaldesa.

Además, López dejó sentir su molestia por las declaraciones del Gobierno Nacional en boca del presidente de la república Iván Duque. "Me molesta que desconozcan el esfuerzo de los ciudadanos. Aquí muchos han cumplido con las normas de bioseguridad. El que se inventó el Día sin Iva no fuimos nosotros. Y las consecuencias de esa jornada todavía no las hemos conocido".

El presidente Iván Duque dijo el domingo en su alocución que no se puede caer en el derrotismo de creer que la única alternativa sea encerrarnos. “Tenemos que demostrar que es nuestra disciplina, nuestra cultura ciudadana la que nos saca adelante”. Agregó, eso sí, que se pueden tomar medidas sectorizadas, focalizadas. “Es importante proteger la vida y la salud, pero también los empleos y las empresas”, agregó.

Diego Molano, Director del Departamento Administrativo de Presidencia de la República trinó que el Gobierno Nacional le ha cumplido a Bogotá y que seguirá haciéndolo. "Importante contar con esfuerzo del Distrito en habilitar UCIs. Cierre total no es una opción viable. El camino: avanzar, todos aportando, asumiendo responsabilidades y cuidándonos sin excusas".

Alcaldesa @ClaudiaLopez el Gobierno Nal. le ha cumplido a Bogotá y seguirá haciéndolo. Importante contar con esfuerzo del Distrito en habilitar UCIs. Cierre total no es una opción viable. El camino: avanzar, todos aportando, asumiendo responsabilidades y cuidándonos sin excusas. https://t.co/1UyHFdTdA0 — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) June 29, 2020

Todo esto despertó la molestia de la alcaldesa quien radicará el martes una carta en el Ministerio del Interior para solicitar el aval para un confinamiento total. También anunció que mañana tiene una reunión con el comité asesor de la Presidencia de la República en cabeza del ministro de salud Fernando Ruiz Gómez.

