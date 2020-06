Claudia López pide al Gobierno Nacional que reconsidere el día sin IVA

"Quisiera pedirle con el mayor respeto al Gobierno Nacional que reconsidere volver a hacer un viernes de covid". Con esta frase, la acaldesa de Bogotá, Claudia López, pidió que las dos jornadas que restan del día sin IVA no se realicen, o que se hagan ventas solo por internet.

"No hay lugar a dudas que formar aglomeraciones con una decisión como la del día sin IVA, que no tiene mucho sentido económico, distorsiona los precios, no tiene sentido social, manda un mensaje equivocado de cuidado, y mucho menos tiene sentido epidemiológico", precisó la mandataria.





"Si el Gobierno Nacional quiere ayudar al sector comercial, basta con decir que el próximo día sin IVA será exclusivamente para ventas por internet, mejoramos el comercio electrónico, avancemos en esa dirección y no causemos un tema de salud pública, es cuestión de tener lógica, prioridad. Más vale la vida que la plata", agregó.

Equivocarse es de humanos, aceptar y corregir es de sabios.



Le ruego al gobierno nacional no provocar otro viernes de Covid que malogre el cuidado.



Basta con determinar que el próximo #DiaSinIVA sea exclusivamente para compras por internet.



Primero la vida que la plata 🙏🏻 pic.twitter.com/N2NomIVw4V — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) June 20, 2020

Y es que en efecto el día sin IVA en Bogotá estuvo marcado por la masiva presencia de personas en establecimientos comerciales de distintas zonas de la ciudad. Largas filas, aglomeraciones en las puertas de ingreso, un evidente irrespeto al distanciamiento social, entre otros, fueron los comportamientos que detectaron las autoridades en 52 operativos que fueron realizados durante el día.



Tras las visitas fueron cerrados por aglomeraciones algunos establecimientos de comercio, uno de estos en el barrio Venecia, y otro en Centro Suba. Hubo medidas correctivas en otras zonas como Engativá, a una sucursal de la un restaurante de cadena, una escuela de automovilismo en Centro Suba y un establecimiento en San Victorino, entre otros.



“Hago un llamado a la reflexión a toda la ciudadanía. No hay ningún descuento que valga la vida, no hay ninguna compra que no pueda esperar unos meses, todo lo podemos recuperar, lo único que no podemos recuperar es la vida. Es importante que el Gobierno Nacional evalúe si es prudente, en medio de estas circunstancias y del momento más crítico del crecimiento del contagio, realizar otros dos días sin IVA con el riesgo de enormes aglomeraciones como las que hemos tenido hoy a lo largo del día”, indicó Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno.



También se realizaron varias jornadas pedagógicas a clientes en las que se hicieron las respectivas recomendaciones de las medidas de bioseguridad, como parte de las estrategias de protección implementadas en toda la ciudad.



Para atender la demanda que se preveía en Bogotá, durante el día sin IVA promovido por el Gobierno Nacional, el Distrito desplegó un gigantesco operativo en toda la ciudad con 550 servidores del Distrito para verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en los establecimientos y de los compradores para evitar la propagación del coronavirus.



BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET