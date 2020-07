Claudia López no descarta la cuarentena general en Bogotá

La alcaldía de Bogotá no descartó este martes que toda la ciudad tenga que volver a una cuarentena estricta, como ocurrió entre marzo y abril pasados.



El pronunciamiento lo hizo la mandataria en una entrevista en La W Radio, en la cual les respondió a los gremios de los médicos que le pidieron extender la medida de cuarentena por grupos de localidades a toda Bogotá.

La solicitud, realizada en una carta, está motivada en el alto contagio, la falta de personal médico especializado y la posibilidad de que se copen las camas UCI.



“Yo estoy tan preocupada como ellos, he dicho que Bogotá y Colombia debían prepararse para una cuarentena estricta. Como siempre pasa, nos dijeron que no y ahora los hechos están demostrándolo (...) yo no descarto la cuarentena general; si es necesaria, la haremos”, dijo la alcaldesa bogotana en La W.



Un día antes, y tras acordar con el Ministerio de Salud, la alcaldía puso en marcha el modelo de cuarentena estricta por localidades, las cuales se dividieron en tres grupos, de ocho, cuatro y tres, que se deben rotar cada 14 días.



De hecho, las restricciones empezaron a aplicarse el pasado lunes en San Cristóbal, Usme, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Los Mártires, Santa Fe y Chapinero.

Antes del cambio de estrategia, López había insistido en que se debía declarar la cuarentena general y dijo que iba a llevar el tema al Puesto de Mando Unificado, que se instaló el pasado viernes junto con el Ministerio de Salud. Sin embargo, ese día salió la decisión de las cuarentenas estrictas por localidades.



Este lunes, después de cinco días de mutuos elogios entre López y el jefe de la cartera de Salud, lo que hizo pensar que se estaban limando las asperezas entre la Alcaldía y el Gobierno Nacional por los ventiladores, de nuevo hubo un cruce de pullas.



La alcaldesa reclamó que se haya delegado en los alcaldes responsabilidades cuando se estaban liberando sectores y lo calificó como un acto de “cobardía enorme, de falta de liderazgo”.



El presidente Iván Duque, también sin hacer referencia a alguien de manera puntual, dijo que no entraba en el debate “politiquero, demagogo, de tratar de contraponer la protección de la vida y la salud con el desarrollo económico y social, porque esto es palabrería barata”.

