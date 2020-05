'Vamos a actuar como si tuviéramos coronavirus" Claudia López

La alcaldesa Claudia López anunció este domingo cómo funcionará la ciudad a partir de mañana. Insistió en el uso obligatorio de tapabocas en el espacio público, pues de no hacerlo se puede incurrir en una multa, y que el distanciamiento social debe ser de mínimo un metro entre cada persona.

"Vamos a organizar la salida escalonada de los 2,3 millones de personas que van a salir a la calle, esto fue orden del Presidente y es su responsabilidad, pero es nuestra responsabilidad tomar las medidas de autocuidado", afirmó López.



"Lo que va a pasar de ahora en adelante es que la mitad de las personas en Bogotá van a quedarse en casa, pero la otra mitad va a salir, entonces de aquí en adelante todos nos tenemos que comportar como si tuviéramos coronavirus, con ese nivel de rigor y de cuidado", puntualizó la mandataria.



La alcaldesa también le explicó a la ciudadanía en qué se ha invertido el tiempo de la cuarentena, aclarando que Bogotá pasó de 4 a 97 equipos de atención domiciliaria y que la ciudad ya tiene 565 camas UCI disponibles exclusivas para covid-19; además, dijo que en la capital se están haciendo 2.500 pruebas diarias. "Para eso necesitábamos su sacrificio de quedarse en casa, este tiempo no ha sido en vano, ¿es suficiente? no, lo ideal es que tengamos 1.000 UCI", dijo.



Además, la secretaria distrital de Hábitat, afirmó que hasta el momento se han registrado más de 1.300 empresas en la ciudad para iniciar la aplicación de protocolos que permita su reapertura, de estas, más 900 ya han sido verificadas, validadas y certificadas.



"Estamos esperando que el resto de las empresas terminen de cumplir algunos requisitos", afirmó Rangel, quien también aseguró que estas empresas tienen vinculados a más de 30.000 trabajadores que iniciarán sus labores luego de que se hayan implementado todos los protocolos.



La Secretaria hizo un llamado a las empresas del sector de la construcción, que inician mañana su operación, a que cumplan con el compromiso de garantizar movilidad alternativa para sus empleados, esto con el fin de no saturar el transporte público.

Para los niños

Los mayores de seis años podrán salir a realizar actividades físicas tres veces por semana durante media hora al día, sin embargo solo podrán hacerlo de dos a cinco de la tarde, y en compañía de un adulto.

Movilidad

Los vehículos podrán circular a máximo 50 kilómetros por hora y en todo caso no deberán ir ocupados por más de dos personas, sin embargo, para evitar contagios el Distrito recomendó el uso de la bicicleta y habilitó 80 kilómetros de ciclorrutas permanentes.

REDACCIÓN BOGOTÁ

El Tiempo

@BogotaET