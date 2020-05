Claudia López : 'El señor presidente acabó con la cuarentena'

En una rueda de prensa en donde la alcaldesa de Bogotá Claudia López mostraba resultados contundentes sobre el robo de bicicletas en Bogotá dijo que en su sabiduría, el presidente Iván Duque, "había acabado con la cuarentena en Bogotá".

Aclaró que frente al panorama, que el Presidente dio a conocer anoche con las nuevas excepciones, la ciudad no tenía otra opción que prepararse para lo que viene y así evitar un contagio masivo en Bogotá.

Dijo que los ciudadanos deben cumplir con el autocuidado en el marco de esa nueva realidad. En el evento también confirmó que mañana, luego de una reunión con el ministro de salud, Fernando Ruiz Gómez, se darán a conocer las decisiones que regirán no solo en kennedy sino en el resto de la ciudad.

Añadió que, por ejemplo, permitir la apertura de los centros comerciales , traerá consigo más gente en las calles. "El señor Presidente permite la salida a la calle. Van a haber clientes en los centros comerciales, por supuesto van a ir. Es un engaño decirle a la ciudadanía que hay aislamiento preventivo. No hay tal. El señor Presidente acabó la cuarentena".

Agregó que el mandatario ha venido acabando con el confinamiento desde el 27 de abril. "Y la terminó de acabar anoche. Esa es la realidad. Esas decisiones son responsabilidad exclusiva del presidente Iván Duque porque él decretó cuarentena el 24 de marzo, la empezó a levantar el 27 de abril, y la terminó de levantar anoche. Y a lo que a nosotros nos corresponde como alcaldes es acatar sus decisiones y prepararnos para cumplir esas decisiones".

Luego dijo que al haber más ciudadanos en las calles no solo habrá más riesgo de inseguridad sino más riesgos de muertes masivas por coronavirus. "No hay posibilidad de cuarentena con 43 excepciones, no hay aislamiento con 43 excepciones, lo que hay es la autorización de la reactivación económica para privilegiar el empleo. Esa es la decisión del Presidente, él asume las consecuencias".

