Claudia López descarta la posibilidad de abrir iglesias y templos

La alcaldesa Claudia López descartó la posibilidad de abrir, por ahora, iglesias y otros recintos religiosos que funcionen en recintos cerrados. La decisión, asegura López, se basa en las circunstancias que vive Bogotá en medio de la pandemia por coronavirus.



El tema salió a relucir este lunes durante el foro 'Gestión del covid-19 y el Nuevo Contrato Social y Ambiental de Bogotá' en el que la mandataria conversó con miembros de la bancada de la Alianza Verde y varios congresistas.

En el foro, López respondió a la idea de reabrir los templos. "Es insólito y es una decisión que no tiene el menor sentido epidemiológico. Es peor que el Día sin IVA. No hay la menor probabilidad de permitir esa apertura en el corto plazo, ni en julio ni en agosto", aseguró la mandataria distrital.



Este martes, en diálogo con 'La W', la alcaldesa recordó el tema. "Mientras la ciudad no pase el pico de la pandemia, no podemos asumir un solo riesgo. Ni el aeropuerto, ni las iglesias", dijo y agregó: "Nos cambió la manera de vivir. Nos toca reinventarnos muchas actividades que se hacen en recintos cerrados, con contacto estrecho y poca ventilación. Nos va a tocar inventarnos los templos y la oración en el espacio público porque (en espacios) cerrados es un riesgo de muerte masiva".



Aunque en Colombia ya se adelanta un piloto de reapertura en municipios de bajo riesgo e, incluso, en Cundinamarca ya se autorizó la reactivación de iglesias en cuatro municipios (Gachetá, Pandi, Pasca y Venecia), la posibilidad de hacerlo en Bogotá se complica por la cercanía al pico de contagios. La capital del país suma 51.281 casos de covid-19 y 1.169 personas fallecidas. De las víctimas fatales del covid-19, la mayoría (858 personas) eran mayores de 60 años.



Bogotá entró este lunes en alerta naranja y en un esquema de cuarentena rotativa por localidades que irá hasta el 23 de agosto.



Las autoridades religiosas han entendido que, por el momento, no es posible pensar en reabrir los templos. A principios de julio, el sacerdote Jorge Bustamante, director de doctrina de la Conferencia Episcopal y vocero para el diálogo nacional de reapertura de los templos, reconoció que conocen que "Bogotá está dentro de las ciudades de alta afectación; por lo tanto, en estos momentos no entra en esta autorización del decreto 878, que entró en vigencia a partir del 1.º de julio, sino que tiene que entrar en otro diálogo”.



Por ahora, los líderes de las distintas formas de fe se las han arreglado para mantenerse en contacto con sus fieles a través de internet. EL TIEMPO, incluso, transmite dos celebraciones, una para cristianos y otra para católicos, los fines de semana.

¿Qué pasó con las iglesias en el mundo?

- Estados Unidos: Esta semana se cerraron iglesias en los 30 condados más golpeados por el virus en California, estado que tuvo un importante brote en los últimos días.



- México: Las iglesias abrieron en Guadalajara con estrictas medidas sanitarias. Medios locales explican que iniciaron con un aforo máximo permitido del 25 % y con la norma de uso obligatorio de tapabocas. En Ciudad de México aún se evalúa la apertura.



- Ecuador: En mayo se autorizó la posibilidad de orar y confesarse en los templos pero, ese mes, las misas públicas estuvieron prohibidas y solo se permitieron las celebraciones vía internet. En las últimas semanas, progresivamente, se han autorizado las reaperturas de algunos templos con un aforo límite del 30 %.



- Italia: En mayo varios templos reabrieron, pero con estrictos protocolos de bioseguridad. Hasta ese mes se calculaba que al menos 120 sacerdotes habían fallecido de covid-19.

