'Estamos a un punto de que colapse el sistema de transporte': López

Tras el anuncio del presidente Iván Duque de extender la cuarentena hasta el próximo 31 de mayo y permitir la reapertura de más sectores económicos, la alcaldesa pidió responsabilidad en el uso de TransMilenio, advirtiendo que el sistema zonal está a un punto de superar la barrera del 35% para garantizar la salud de los pasajeros.



"Les ruego, tenemos diez días para trabajar con el sector informal, formal y microempresas, necesitamos que cumplan el horario de entrar a las doce del día, sabemos que no se está cumpliendo", afirmó la mandataria.



Además dijo que "si insisten en seguir saliendo todos a las ocho de la mañana vamos a tener que cerrar el Sistema".

López insistió que la reapertura solo funcionará si los ciudadanos cumplen las medidas de autocuidado como el uso de tapabocas obligatorio, el aislamiento social y el lavado de manos. "Hemos entendido que nos estamos enfrentando a una enfermedad difícil, mortal, y por eso nos estamos cuidando", puntualizó.



En cuanto al aumento del costo de servicios públicos afirmó que muchas empresas no han iniciado a aplicar los descuentos autorizados por el Gobierno, "hoy tuvimos una reunión con las empresas y con la Superintendencia de Servicios Públicos, para que eso empiece a funcionar", enfatizó.

La mandataria también se refirió a la movilidad explicando que Bogotá está llegando al millón de viajes en bicicleta para disminuir el riesgo de contagio, adicionalmente indicó que el Distrito está reforzando la seguridad para luchar contra el robo de bicis en la ciudad. "Casi 150.000 personas adicionales están usando la bicicleta para desplazarse", dijo.



Sin embargo, a pesar de esta noticia, la alcaldesa alertó sobre el aumento de la demanda en el uso del sistema troncal de TM, afirmando que "en el primer mes estuvimos por debajo del 20 % y a partir de que iniciaron las medidas de reapertura se pasó del 16 % al 21 % y el 30 de abril esto superó el 30 %, y cada semana vamos creciendo", dijo.



"Tenemos que aplanar la curva de contagio para que no colapse el sistema de salud, vamos muy bien, pero esa no es la única curva que tenemos que aplanar, también tenemos que concentrarnos en los picos de TransMilenio", afirmó.



Además agregó que "si el primero de junio fuera mañana no hay cupo para reactivar sectores, no se están cumpliendo los horarios, insisten en ir a la hora pico y se va a desbordar, terminan pagando justos por pecadores".



Llamado de atención al sector del comercio

Según la alcaldesa el problema radica en la informalidad, las microempresas y el comercio, "si no se concientizan, ni modifican sus horarios para entrar desde el medio día, vamos a superar el 35 % en la hora pico y vamos a tener que cerrar, tenemos diez días para hacer la corrección", resaltó.



Adicionalmente resaltó que este sector hizo tres recomendaciones para que esta situación no se salga de control. En primer lugar pidieron aumentar las frecuencias para poder cumplir con una Bogotá 24 horas, además exigieron mejor seguridad y, por último, hicieron un llamado de atención para que el Gobierno Nacional para que se logren reducir los costos de operación en la noche.

Nuevo aplazamiento de impuestos

El pago del impuesto predial tendrá una nueva vigencia. Los ciudadanos podrán pagarlo hasta el 14 de agosto con un beneficio del 10 % de descuento, y hasta el 11 de septiembre sin descuento.



En el caso del ICA, el pago del segundo semestre quedará aplazado hasta el próximo 06 de agosto.

