Claudia López anuncia apoyo económico para 350.000 familias

La alcaldesa Claudia López anunció esta noche que en su plan de reactivación social y económica se entregará un ingreso básico a 350.000 familias en los próximos 3 años.

En una entrevista con Caracol Televisión, la mandataria anunció que ese ingreso básico garantizado será para aquellas familias que están en riesgo de caer en pobreza o sus ingresos están en riesgo.



"El Plan de Desarrollo no los va dejar atrás, está pensado para que en los siguientes 3 años nos recuperarnos de la pobreza", dijo la mandataria.



Y otras 150.000 familias, agregó, van a recibir alimentación, bonos y mercados para que "sus niños no tengan problemas de desnutrición".



La mandataria también señaló que la Alcaldía va a poyar a 100.000 Mipymes para que no tengan que despedir a 200.000 personas, sino que “trabajen con ellas, puedan mantenerlas, tengan créditos, tengan liquidez, tengan asistencia de parte nuestra para que sigan trabajando”.



Igualmente, anunció que la Alcaldía de Bogotá va a invertir en educación para los jóvenes, con 20.000 cupos, y en empleo para las mujeres, para los jóvenes y para los padres de familia.



Con esta estrategia, según señaló, espera generar, a partir del año entrante y duran te los próximos 3 años, 500.000 empleos en la ciudad.



"Hay dos maneras apoyar a las familias: uno, el ingreso básico garantizado para que no caigan en pobreza, y dos, generar empleo. El mejor subsidio es que tenga un empleo y un empleo digno".



Explicó que el mayor esfuerzo será el próximo año, que en su opinión va a ser el más duro de la recuperación social y económica. Es por eso que de esos 500.000 empleos que se propone crear en su administración, la mitad se van a generar en el 2021, vía obra pública, el contrato del metro, las obras de parques, el corredor verde la carrera Séptima y los 20 colegios nuevos que se van a construir.



"Toda esa obra publica y proyectos sociales, van a generar el año entrante de 225.000 empleos", afirmó Claudia López, a enviarle al Concejo un mensaje para que apruebe el proyecto de plan de desarrollo.



"Le rogamos (al Concejo) que le dé una aprobación pronta y positiva, porque, según afirmó, es lo que va a evitar que suba la pobreza y lo que va a volver a generar empleo en Bogotá".



Claudia López también dijo que desde este lunes las empresas no solo deben registrarse, con sus protocolos de bioseguridad y su plan de movilidad segura, sino que además deberán todos los días reportar a la información de sus trabajadores que puedan tener síntomas.



"Puede haber sanciones, pero la peor sanción es que si nos dicen mentiras y no reportan a los trabajadores que puedan tener síntomas, terminamos con muchos contagios, con las UCI ocupadas y nos toca cerrar todo. Perdemos todos", dijo.



