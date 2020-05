Cinco localidades más en alerta naranja por covid-19

Ante la alta probabilidad de contagio con el nuevo coronavirus, cinco zonas de igual número de localidades de Bogotá fueron declaradas desde la noche de este miércoles en alerta naranja. Ellas se suman a las siete de Kennedy, cuatro de las cuales se encuentran en aislamiento desde el sábado.

El anuncio lo hizo la alcaldesa Claudia López en una rueda de prensa virtual. Así las cosas, además de las zonas en cuidado especial en Kennedy, donde 115.000 personas quedaron cobijadas por el aislamiento obligatorio, están las UPZ de las nuevas localidades que serán vigiladas de cerca, ellas son: Quiroga, en Rafael Uribe Uribe; Puente Aranda, en Puente Aranda; Pardo Rubio, en Chapinero; Britalia, en Suba, y Bosa Occidental, en Bosa.



López dijo que en estos sitios se realizará básicamente una labor pedagógica, informativa, casa a casa. “Recorreremos los barrios, calles, es muy importante para que la gente sepa que está en un alto riesgo; si pueden quédense en casa, no salgan sin tapabocas, lávense las manos, mantengan la distancia física; pero también hacemos jornadas de desinfección en sitios de aglomeración”, manifestó.



Añadió que en aquellos sectores donde hay población vulnerable deberán acatarse estas disposiciones y se entregarán ayudas. Así lo hicieron ayer en el sector de María Paz, en Kennedy, que se encuentra en alerta naranja desde el pasado sábado, y en donde repartieron 3.000 mercados.

“Nuestros equipos de vigilancia epidemiológica identifican familias, toman datos, necesidades de salud y practican más pruebas. Hacer esta trazabilidad de un positivo, con quién tuvo contacto y hacer más pruebas para saber en esa zona quién está contagiado y aislarlo, es lo que se hace en las zonas de cuidado especial”, dijo López.



Para el caso de Chapinero, López dijo que hay dos factores que hacen de esta zona una muy compleja. Por un lado, es de una densidad poblacional alta, y por otro, se detectó que hay muchas personas que han tenido contacto con contagiados. En esta localidad, la zona con vigilancia especial está en el cuadrante comprendido entre las calles 60 y 67 y entre las carreras 10.ª y 3.ª.



Desde este miércoles son siete las zonas en alerta naranja y con medidas de protección especial para contener el avance del nuevo coronavirus en Kennedy. El anuncio lo hizo el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, durante una visita a esa localidad, donde ya se cuentan 942 contagios, el 20 por ciento de toda Bogotá.



“Lo que se está viviendo en Kennedy es una dura lección para todos de lo que pasa cuando se incumplen las medidas de cuarentena y de bioseguridad”, manifestó el funcionario, quien agregó: “Hoy, uno de cada cinco casos de covid-19 se concentra aquí, y solo cumpliendo con una cuarentena estricta durante dos semanas podremos lograr una contención efectiva”.

Sin embargo, en los primeros días de la estrategia sectorizada se detectaron algunos casos de desacato a la norma. Reporteros de Citytv y fotoperiodistas de EL TIEMPO registraron cómo en el barrio María Paz, uno de los que tenían la restricción total, había ventas ambulantes, bicitaxis, gente paseando de la mano y sin ninguna protección. “Esto es un despelote. La gerencia no toma cartas en el asunto”, dijo, alarmado, un residente de la zona.



Ante este panorama, desde el Distrito explicaron que entregaron en el sector de María Paz más de 3.000 mercados a quienes más los necesitaban. Así mismo, se van a fortalecer las acciones pedagógicas para tratar de convencer a los ciudadanos de este sector de que no salgan de sus casas.



Tal fue la importancia de la norma para el Distrito que la alcaldesa estuvo el sábado haciendo pedagogía en la comunidad residente de los polígonos. Con megáfono en mano, y acompañada de Ejército y Policía, recorrió los barrios indicándole a la gente qué reglas debían seguir.

“Vamos a cuidar especialmente a Kennedy con pedagogía, presencia reforzada de policía y con muchos médicos y personal de salud en las casas”, advirtió el secretario de Gobierno.



Allí, la alerta naranja sectorizada entró en vigor el fin de semana pasado, con una primera selección de cuatro sectores que contienen barrios que deben permanecer 15 días en cuarentena estricta, mientras que en el resto de la ciudad ya se permite la reactivación de algunos sectores económicos.



Según explicó la Administración Distrital, en las zonas que ya estaban en alerta naranja se han hecho 27 investigaciones por posible contagio del nuevo coronavirus en campo, se ha realizado seguimiento a 372 personas con riesgo de salud, se han atendido 15 posibles brotes y se ha hecho un estricto monitoreo epidemiológico.

Protocolo para Corabastos

-Quien ingrese debe llevar tapabocas puesto de manera correcta.



-Se prohíbe ingreso de minoristas y personas y familias que van a mercar.



-En un vehículo solo podrán entrar un conductor y ayudante, con elementos de bioseguridad.



-El vehículo debe pasar por el proceso de desinfección antes de entrar.



-Se prohíbe el ingreso de personas con enfermedades crónicas.



-A todo el que ingrese se le debe hacer higienización de manos y toma de temperatura.



-Deben haber puntos de higienización de manos, como lavamanos o gel.



-Se deben lavar áreas comunes, bodegas y áreas comerciales mínimo 3 veces por semana.



-Prestación gratuita de servicios sanitarios.



-Ingreso de personas no debe superar el 35 %, o sea, un máximo de 10.000 a 15.000.



-No se permiten ventas ambulantes en zonas comunes, pasillos ni bodegas.



-Hacer un centro de salud para la atención en casos de quebrantos y aplicar tamizajes y pruebas de pacientes sintomáticos.



-Garantizar el distanciamiento de 1,5 a 2 metros entre personas.



-En bodegas habrá una ruta que se debe seguir. No se puede devolver por el sitio de ingreso.



-Si por casos positivos de covid-19 se llega a cerrar hasta el 10 % de los locales de una bodega, se cerrará toda la bodega.



-Si se interviene hasta el 10 % de las bodegas, se cerrará Corabastos.



-La evolución del brote se revisará cada 24 horas.

