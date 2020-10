Las cifras del covid-19 en Bogotá desde la última fase de apertura

Las autoridades distritales tienen la lupa puesta sobre las más recientes cifras de covid-19 en Bogotá.



Este martes, la alcaldesa Claudia López, incluso, trinó que el incremento de casos tendría que ver con las protestas del 9, 10 y 11 de septiembre.



La matemática del COVID no perdona. A los 14 días exactos de los disturbios del 9, 10 y 11 de septiembre, el 23, 24 y 25 de septiembre, tuvimos incremento de casos. A los 14 días exactos de las marchas del 21 y 22 de septiembre, el 5 y 6 de octubre, volvemos a tener incremento. — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) October 6, 2020

Un día después, durante una visita a Capital Salud, la alcaldesa volvió a hablar del tema. "Las aglomeraciones masivas tienen más riesgo de contagio. El covid no tiene ideología: si la aglomeración es de derecha, contagia; si es de izquierda, contagia; si es ciudadana, contagia; si es política, contagia; si es económica, contagia", manifestó López.



Y añadió: "Yo no pido que no lo hagamos, tenemos que vivir, que trabajar, que movilizarnos. Hay gente que quisiera que reactiváramos la vida económica, pero no la vida política; y otros que reactivemos la vida política y la social y no la económica. Nos toca reactivarlas, bienvenida la reactivación social, política y económica, pero con cuidado".



Sin embargo, reconoció que la reactivación también jugaría su papel en el aumento de casos. "Vamos a tener alza en contagios eventualmente, normal... Estamos circulando muchos, interactuando muchos", comentó López y agregó, "entre más cuidado tengamos, la velocidad de crecimiento es moderada. Pero si la velocidad se dispara, nos vemos abocados en las medidas restrictivas que no es lo ideal".



Hay que recordar que desde el 22 de septiembre, Bogotá entró en una nueva fase de reapertura: sin pico y cédula, sin restricción de funcionamiento por días para los sectores económicos, con aforos más flexibles y con mayor libertad de movimiento hacia otros lugares del país.



López espera que la atención preventiva a pacientes crónicos, el sistema DAR (basado en la detección de síntomas), la implementación de protocolos de bioseguridad de cada actividad económica y el cuidado individual permitan tener la situación bajo control.



"Cuando se hizo la apertura en junio, la dicha nos duró cuatro semanas. Se nos disparó el contagio y nos tocó hacer cierres. Hoy dejamos de hacer énfasis en la prueba y pusimos énfasis en los síntomas. La cuarentena tiene la perversidad de que nos toca aislar a sanos y enfermos. Lo lógico es cuidar a los enfermos para que los sanos se puedan mover (...) lo lógico es que nos anticipemos en quién se podría agravar: quienes tienen diabetes, obesidad o hipertensión", manifestó López.

Las cifras

EL TIEMPO le cuenta cómo va el contagio en Bogotá (corte del 6 de octubre)



Total de casos: 281.535*

Fallecidos: 6.982*



RT (número de reproducción efectivo): 0,66 - Corte 26 de septiembre



Estado:

Recuperado: 248.307

Leve: 19.146

Moderado: 3.491

Grave: 675

Fallecido (pero covid-19 no fue causa directa): 688



Ocupación UCI

24 de julio: 93 % Día de mayor ocupación

27 de septiembre: 46,4 % Día de menor ocupación

7 de octubre: 49,5 % Ocupación actual



Casos nuevos (por días)

23 de septiembre: 1.560

24 de septiembre: 1.328

25 de septiembre: 1.549

26 de septiembre: 2.397

27 de septiembre: 1.317

28 de septiembre: 1.303

29 de septiembre: 1.592

30 de septiembre: 2.033

1 de octubre: 1.324

2 de octubre: 1.463

3 de octubre: 1.552

4 de octubre: 1.348

5 de octubre: 2.011

6 de octubre: 2.409

7 de octubre: 2.286*



Top 5 de localidades con más casos activos por cada 100.000 habitantes



Santa Fe: 419,3

La Candelaria: 416,9

Puente Aranda: 399

Chapinero: 373,5

Tunjuelito: 355,6



*Corte actualizado del 7 de octubre.

