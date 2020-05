Ciclovías temporales llegaron para quedarse, aún después de cuarentena

La buena noticia, en medio de todo, es que la pandemia le abrió nuevos espacios a la bicicleta. No solo se habilitaron 80 kilómetros de ciclovías temporales, sino que varios de ellos se van a quedar permanentes, 24 horas al día, 7 días a la semana, para llegar a Bogotá a un siguientes nivel cicloinfraestructura: la que va en vía y deja el andén para el peatón.



A partir de esta y durante las próximas tres semanas, la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) comenzará la adecuación de los ciclarriles de la carrera Séptima y de la calle 13, facilitando que habitantes trabajadores de Chapinero y Fontibón tengan un medio alternativo, sostenible y seguro sanitariamente para movilizarse.

Las obras se harán entre las 9 p.m. y las 5 a.m., para no afectar la circulación durante el día, y permitirán crear carriles segregados en la misma vía por la que transitan vehículos. Para junio, entonces, Bogotá contaría ciclocarriles permanentes en la carrera Séptima entre calles 106 y 22 sur y en la calle 13 entre las carreras 135 y 100.

En una segunda etapa, se intervendrán los carriles de la avenida carrera 9 entre las calles 170 y 116 para conectar a Usaquén con el componente de bicicleta.



La adecuación está a cargo de seis equipos de trabajo integrados por 60 personas, maquinaria pesada como vibrocompactadores, minicargadores con martillo y volquetas. Todo con cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Una vez la UMV haya hecho la mejora estructural, entrará Secretaría de Movilidad a dar los toques finales.



“Con el fin de hacer un mejoramiento de los ciclocarriles temporales que están siendo usados por los bogotanos durante la emergencia de salud, la UMV en coordinación con el IDU y la Secretaría de Movilidad hemos estado haciendo trabajos de adecuación para hacerlos mucho más seguros, mejorando la movilidad de quienes los usan”, explicó Álvaro Sandoval Reyes director de la UMV.

Las obras se harán entre las 9 p.m. y las 5 a.m., para no afectar la circulación durante el día. Foto: UMV

De todas formas, la red temporal, separada de los carros con conos y maletines viales, seguirá operando y prestando sus servicios en vías clave como la avenida Las Américas, la Primero de Mayo, la carrera 68 y la Suba, entre otros tramos. De acuerdo a la Secretaría de Movilidad, desde el inicio de la cuarentena, más de 920.000 ciclistas han utilizado estas ciclovías.



Invertir tiempo y dinero en esta forma de movilidad no es descabellado si se tiene en cuenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado usar la bicicleta para reducir los riesgos de contagio que podría haber, por ejemplo, en el transporte público.



A fin de cuentas, la gente manifiesta estar dispuesta a subirse a la bicicleta de cara a la coyuntura. Según la última encuesta de seguimiento de la Alcaldía a la cuarentena, 59 % de los encuestados estarían dispuestos a subirse a la bici si mejoran las condiciones de seguridad e infraestructura.

Justamente, esos son los aspectos señalados por los expertos para tomar en cuenta en esta nueva etapa.



Carlos Felipe Pardo, de Numo Alliance, organización que conecta a las ciudades para hacer cambios en la movilidad del mundo, asegura que es clave que en el proceso de conversión de los carriles, de temporales a permanente, se haga una segregación adecuada. “Los new jerseys (o maletines en vía) los han usado y son muy buena opción, pero son costosos y se los roban. Es un tema difícil de resolver”. En este punto, menciona el caso de Berlín que, “incluso, cambió las normas de diseño y también un manual para diseño de las ciclovías temporales, algo buenísimo”. La Secretaría de Movilidad de Bogotá aplicaría una segregación con elementos rígidos y continuos.

Por su parte, Ricardo Montezuma, de la Fundación Ciudad Humana y experto en esta forma de movilidad, menciona que es necesario prestar atención al problema de seguridad personal (para evitar hurtos) y seguridad vial (para evitar conflictos con otros actores viales o accidentes).



“Bogotá podría tener muchísimos ciclistas más. Incluso, podría duplicar su uso en poco tiempo, pero los problemas de inseguridad y violencia vial y personal, la frenan. Creo que ahora se puede lograr algo significativo y podría estar en más de un millón de viajes diarios en bicicleta”, afirma Montezuma.



Precisamente, este fin de semana, el asesinato de una ciclista en Bosa, junto a otros casos de hurto, puso a tambalear los esfuerzos hechos para ampliar la demanda de uso de la bicicleta. No es un aspecto menor si se tiene en cuenta que entre enero y abril de este año se hurtaron 2.471 bicicletas y que la cifra supera las 8.000 unidades al año.



Para reducir estas cifras se recomienda, entre otras cosas, registrar la bicicleta en el sistema distrital. Esto le facilita a las autoridades identificar en vías o establecimientos comerciales las ciclas robadas.

Por el lado de la seguridad vial, Darío Hidalgo, experto en el área, explica que ”es fundamental tratar las intersecciones, allí se presentan conflictos con otros actores viales. Se debe prestar atención a los semáforos incluyan las velocidades y necesidades de giro de los ciclistas. También es necesario que haya buen comportamiento por parte de los ciclistas, no es un carril de competencia, deben usar casco y reflectivos”.

La estrategia de ciclovías temporales, implementada desde el simulacro de aislamiento, ha sido exitosa, replicada en otras ciudades del mundo y reconocida por urbanistas. Foto: Secretaría de Movilidad

Adicionalmente, Montezuma advierte que la estrategia de ciclocarriles permanentes debe acompañarse con cicloparqueaderos seguros y disponibles en varios puntos de la ciudad. Juan Manuel Prado, exasesor de la Gerencia de la Bicicleta de Bogotá, ha advertido que 65 % de los hurtos de bicicleta en la ciudad no son atracos y, en cambio, suceden por no tener un punto de parqueo o fallas en los mecanismos de seguridad utilizados (guayas, candados, estacionamientos inseguros, etc).



Otro aspecto que debe ser tenido en cuenta, según Montezuma, es disponer de zonas de reparación y mantenimiento, para que un pinchazo o un problema en la cadena no sean un problema difícil de resolver. La misma Alcaldía dispuso que estos negocios estarían entre las excepciones del decreto de aislamiento.

No es carreta

La experiencia alrededor del mundo apunta hacia la misma meta: acelerar la implementación de la bicicleta. En París se activó un ambicioso plan que incluye la habilitación de 600 kilómetros de ciclovías en la zona metropolitana y el cierre de circulación vehicular en algunos puntos. Incluso, el Gobierno francés anunció la inversión de 20 millones de euros para promover la bicicleta y evitar que los ciudadanos aumenten el uso del carro particular. La estrategia incluye la entrega de bonos de 50 euros por persona para reparar bicicletas que ya tengan.



Italia, por su parte, anunció un bono por hasta 500 euros para apoyar la compra de bicicletas entre sus ciudadanos. Milán, una de las ciudades más golpeadas por la pandemia, ha sido una de las más entusiastas por el subsidio.



Y en América Latina el tema también pedalea. Un reportaje de El Comercio (Perú) asegura que en los próximos tres meses se harán las ciclovías que pensaban construirse en cinco años en Lima. Por ahora, implementan 300 kilómetros de ciclovías temporales que luego serán permanentes.

Esto también es un buen negocio para Bogotá. La Fundación Ciudad Humana ha organizado las cifras de viajes en bicicleta en los últimos 14 años y reporta que el número pasó de 281.424 en 2005 a 880.367 viajes en 2019, con un ritmo de crecimiento que, año a año, osciló entre el 7,7 y el 9,5 %. El empujón, dada las actuales circunstancias, podría ser mucho mayor este año si se atienden no solo las actuales necesidades, sino las deudas históricas de Bogotá con sus ciclistas y con quienes aspiran a serlo.

No olvide registrar su bicicleta en el sistema del Distrito

Usted puede ayudar a reducir el hurto a bicicletas haciendo un trámite vital: registrar la suya ante el Distrito. Tener esta base de información permite que las autoridades ataquen y controlen la venta de ciclas robadas o de partes en el mercado negro, uno de los eslabones de los crímenes contra ciclistas en la capital.



Este registro también permite que en caso de que a usted le roben la cicla y la Policía Metropolitana la recupere, puedan ponerse en contacto con usted y regresársela.

Para hacer el registro diríjase a la página www.registrobicibogota.movilidadbogota.gov.co, cree un usuario, ingrese los datos que le pide el sistema y vaya a un punto en vía para que le entreguen su sticker de registro. Hoy, por ejemplo, habrá atención en la calle 13 con carrera 98, frente a Fotón, de 11 a. m. a 6 p. m.

#MuéveteBienInformado | Este jueves 21 de mayo tendremos jornada de #RegistroBici en la avenida Calle 13 con carrera 98, de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.



Recuerda que este proceso puedes realizarlo en solo tres pasos.



Conócelos aquí ⬇️ pic.twitter.com/6kErcYy8TA — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) May 20, 2020

También habrá jornadas el miércoles 27 de mayo, en el mismo horario, en la avenida Suba con calle 145 y el martes 2 de junio en la avenida Boyacá con calle 26.

Luego de recibir su sticker debe ingresar nuevamente a la plataforma y terminar el proceso.



Tenga en cuenta que en la diligencia usted debe identificar el serial ubicado en el marco de su cicla y, además, tomar cuatro fotos: usuario con bicicleta, bicicleta de lado, número de serial del marco y de alguna característica particular (como un rayón o un accesorio). A la fecha, la plataforma tiene 54.702 usuarios registrados. Las localidades de Suba, Engativá, Kennedy y Bosa son las que más han participado en estas jornadas.

ANA PUENTES

En Twitter: @soypuentes