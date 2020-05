Bogotá se endeudaría con $ 10 billones para superar la crisis

Luego de dos meses de cuarentena y poco más de tres semanas de reapertura gradual, expertos y funcionarios del Distrito pusieron sobre la mesa el impacto que esta crisis podría significar para la economía y la productividad en la ciudad.



Los alcances de la pandemia se analizaron en el foro virtual ‘Plan Distrital de Desarrollo 2020-2023: recuperación económica’, organizado por ProBogotá Región y que contó con la participación de la alcaldesa Claudia López, de los jefes de las carteras de Planeación, Desarrollo Económico y Hacienda, y de expertos de la academia y periodistas.

En el evento, que fue transmitido por redes sociales, los panelistas dieron las primeras luces sobre cómo la cuarentena podría implicar no solo un decrecimiento en el producto interno bruto de la ciudad, sino una caída en términos de empleo, densidad empresarial y pobreza.



La primera en intervenir fue la alcaldesa, quien pronosticó que esta “va a ser la peor crisis económica de nuestra historia” y que “la solución es aprobar el plan de desarrollo, sin trampas”. Según la mandataria, una de las soluciones para la reactivación de la ciudad es que tanto el Distrito como el Concejo y los empresarios y los comerciantes hagan una gran alianza para cumplir el ‘Nuevo contrato social y ambiental’, como se denomina al plan de desarrollo propuesto por la administración para el cuatrienio.



Ante esta situación, Juan Carlos Pinzón, presidente de ProBogotá, alertó sobre la reducción de casi $ 3 billones en el presupuesto del plan presentando al Concejo versus el plan original; sin embargo, dijo que este sería el costo de la atención a la pandemia. Alertó sobre la necesidad de pensar en nuevas fuentes de ingreso de cara a un hueco financiero de cerca de $ 11 billones para la ejecución del plan de desarrollo en discusión.



Y es que frente a la crisis por la pandemia, los recursos del Distrito y la nación se han volcado a fortalecer el sistema de salud y la atención social, esto sin desconocer, como lo apuntó Eduardo Lora, panelista e investigador asociado del Centro para el Desarrollo Internacional de Harvard, que “este es un choque transitorio y no permanente”.

Por esta razón, tanto para el Distrito como para los expertos llegó el momento de analizar el impacto y pensar cuáles serían las medidas priorizadas para salir rápido del impacto de la crisis, que, según Lora, no será cuestión de meses sino de dos a tres años.



Uno de los indicadores que definirá el impacto real de la pandemia en la economía bogotana es el PIB, y aunque el secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, explicó que las proyecciones para este año indican un decrecimiento de entre el 4,2 % y el 8 %, para el investigador de Harvard es probable que la caída alcance un 12 %.



En este panel también se determinó que ese decrecimiento será solo por este año, pues en la medida que la productividad vuelva a su curso, lo que pasaría en el 2021 es un efecto rebote en el que el PIB volverá a crecer de forma gradual.



Claro que para que esto suceda, según los panelistas, que estuvieron acompañados de los concejales Andrés Forero y Gloria Elsy Díaz, Bogotá tiene que encontrar nuevas formas de financiación de las medidas de mitigación, y en este ámbito fue el mismo secretario de Hacienda quien aclaró que el presupuesto de la ciudad dependerá en gran medida del endeudamiento, cuyas primeras proyecciones hablan de unos $ 10 billones.



Para Eduardo Lora, aunque “la estrategia es la correcta, el panorama va a ser tremendo”, dijo. “Si el Distrito no se endeuda lo máximo que pueda ahora mismo, aprovechando las tasas de interés de este momento, luego va a ser mucho más difícil mantener esa capacidad de endeudamiento”, puntualizó.

Empleo y productividad

Otro de los factores que va a determinar el impacto de la pandemia en la ciudad es la pérdida de empleos, que según Mauricio Santa María, director de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, en marzo alcanzó los 42.000 casos y en toda la cuarentena podría llegar a casi 500.000.



Para Santa María hay cinco recomendaciones que el Distrito debe realizar en este momento: no dilatar más la apertura de la economía, dar créditos de liquidez y caja a las empresas, reducir las exigencias en términos de producción limpia que puedan generar sobrecostos a las empresas mientras pasa la crisis, focalizar inversiones en producción e infraestructura y fortalecer este último sector, debido a que es una de las fuentes de empleo más importantes.



La respuesta de la Administración Distrital es que el plan de reactivación ya está andando y se calcula que hay dos millones de personas empleadas operando en este momento y 32.000 empresas activas.

Además, en términos de empleo, según Adriana Córdoba, secretaria de Planeación, en el plan de desarrollo se planteó la generación de 200.000 nuevos empleos, por lo que su aprobación facilitaría la rápida salida de la actual crisis.



Hay que decir que para los panelistas la única fórmula perfecta para que el plan de reactivación funcione es que se haga un correcto control epidemiológico en la población, pues esto garantizará que se cierre solo lo que sea necesario para no bajar la guardia en términos de productividad.



Finalmente, una de las grandes conclusiones del foro es que si bien la crisis económica es una realidad, salir de ella debe ser un trabajo articulado que requiere apoyo de los sectores público y privado y, además, debe hacerse con control político.

'La Fiscalía se lavó las manos con las URI y el Minjusticia, con las cárceles’

En medio del foro, la alcaldesa Claudia López arremetió de nuevo contra el Ministerio de Justicia y la Fiscalía por cuenta de la responsabilidad en el manejo de las URI y estaciones de Policía de la ciudad que, por su hacinamiento y ocupación, causan alerta ante los contagios con covid-19, que ya superaron los 30 casos en estos lugares.



“La única tarea que le quedó al Ministerio de Justicia era atender las cárceles. No le quedó ninguna otra y ni esa está haciendo... y usaron las facultades de emergencia del Gobierno Nacional para meter un articulito (...) que dice ‘les transferimos la responsabilidad a los municipios’, y no nos transfirieron ni un centavo, la plata sigue estando en la Fiscalía y en el Ministerio de Justicia”, sentenció la mandataria.

Pero esto no fue lo único. López afirmó que “la ministra de Justicia, muy campante, nos pidió que contamináramos la cárcel Distrital, que es una cárcel modelo. Es de las pocas cárceles que no tiene un contagio masivo. La gran propuesta de ella fue que trasladáramos presos allá. Yo le digo: ‘¿vamos a contaminar a todo el mundo?’. Y me dice: ‘de malas, eso es lo que tienen que hacer’. Por fortuna intervino la Procuraduría”.



Además de estas afirmaciones, la alcaldesa dijo que ‘apostaba’ que al final del gobierno Duque “ni el Gobierno Nacional hará la cárcel, ni nos dejó hacer una”, enfatizó, y afirmó que el Distrito le pidió por escrito el lote de La Picota argumentando que sería Bogotá la que pondría el dinero. Cabe destacar que esta discusión, que ya lleva varias semanas, tiene en vilo la responsabilidad de la bioseguridad en las estaciones de Policía y en las URI.

