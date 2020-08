Bogotá participa en investigación de plasma para tratamiento del covid

El estudio, que fue autorizado por el Invima, acaba de terminar la fase piloto, con lo cual empezará los ensayos clínicos controlados y aleatorizados. La investigación hace parte del proyecto PC-Covid-19 que se adelanta en Bogotá y en Medellín.

En la capital del país participan la Clínica del Occidente, el Hospital Méderi, el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud (IDCBIS) de Bogotá, la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS) y de Servicios y Asesoría en Infectología (SAI).



En la prueba piloto, 10 pacientes recibieron una “prueba de concepto”, es decir, los investigadores verificaron en ellos que todo el proceso terapéutico del uso del plasma de convalecientes se podía llevar a cabo en Colombia.

Como lo había informado la semana pasada la Unidad de Salud de EL TIEMPO, esas pruebas fueron prometedoras. De hecho, los resultados fueron favorables en 80 % de los casos. En los recuperados se observó mejoría en los síntomas respiratorios, osteomusculares y digestivos, a partir del tercer día. La cefalea y la fatiga persistieron en algunos pacientes hasta el día 28.



Desde el punto de vista radiológico se confirmó la mejoría de la neumonía en todos quienes respondieron favorablemente al tratamiento al 28 día del seguimiento. Así mismo, se observó una disminución en la carga viral y reducción significativa en parámetros inflamatorios como la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación globular. También disminuyeron la ferritina y la deshidrogenasa láctica.



El paso que sigue en el proceso -se inició desde la semana pasada- es el estudio controlado y aleatorizado y en el que se deben evaluar 45 pacientes, quienes recibirán el plasma de convaleciente y el tratamiento convencional, y 45 pacientes que solo recibirán el tratamiento convencional.



Sin embargo, para este estudio es importante que hayan donaciones de plasma por parte de pacientes que se recuperaron de la enfermedad. "Si tuviste covid con síntomas agudos, hoy puedes ayudarnos a salvar miles de vidas donando tu plasma", escribió este martes en su cuenta de Twitter la alcaldessa Claudia López, invitando a los convalecientes a donar plasma.



"Bogotá tendrá el primer tratamiento para covid desarrollado por nuestros mejores científicos con el plasma de pacientes recuperados", insistió López, acompañada del director del Instituto de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud, Bernardo Camacho.

Bogotá tendrá el primer tratamiento para COVID desarrollado por nuestros mejores científicos con el plasma de pacientes recuperados.



Si tuviste Covid con síntomas agudos hoy puedes ayudarnos a salvar miles de vidas donando tu plasma.



— Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) August 18, 2020

Según Camacho, al 80 % de los pacientes en fase severa que se les aplica el plasma, a los 8 días salen del hospital. La mandataria también dijo que los pacientes que lo requieran podrán recibirlo y que solo deben inscribirse.



La alcaldesa ha anunciado una inversión de 204.000 millones de pesos del cupo de endeudamiento que pasarán al Concejo para apoyar las investigaciones en vacunas y tratamientos para el nuevo coronavirus.



Cabe recordar que el Journal of the American Medicine Association (JAMA) publicó los resultados del primer ensayo clínico aleatorizado de plasma de convalecientes de covid-19 aplicado a personas con esta enfermedad en estados moderados y, según los autores, no se encontró un beneficio estadísticamente significativo en la mejoría clínica a los 28 días o en la mortalidad entre todos los participantes.



No obstante, una editorial de la misma revista JAMA menciona que si bien estos resultados son preliminares y están sujetos a limitaciones, se deberían estimular más ensayos clínicos para establecer las condiciones óptimas en las terapias de anticuerpos.