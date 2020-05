Bogotá comienza segunda fase de cuarentena

Desde este lunes, Bogotá inicia una nueva fase de cuarentena. Según los cálculos de la alcaldía, 2,3 millones de personas están habilitadas para salir; sin embargo, las restricciones de lo que la alcaldesa ha llamado “la nueva normalidad” van desde movilidad, horarios de circulación y medidas de autocuidado hasta estrictos protocolos de bioseguridad en las empresas.



EL TIEMPO recopiló las medidas que usted debe tener en cuenta si está entre las personas que pueden volver al trabajo. Lo primero que debe saber es que según el sector su empresa tiene un turno de ingreso. A las 6 de la mañana entran los trabajadores cuyos empleos ya estén en operación; a partir de las 10 lo podrán hacer los de la construcción y manufactura, y solamente al mediodía, el comercio.

En todo caso, nadie puede salir de su casa sin tapabocas, así no vaya a utilizar transporte público, porque puede ser sancionado. Además, en todo momento hay que mantener la distancia mínima de un metro con las demás personas.



Es importante recordar que desde hoy ya no aplica la medida de ‘pico y género’ en la ciudad. Los únicos que tendrán restricciones más estrictas para movilizarse son quienes viven en las UPZ declaradas en alerta naranja. Aunque en principio la alcaldía solo habló de dos zonas, en la noche del sábado sumó dos más.



Bavaria, en los barrios Nueva Alsacia y Marsella; Calandaima, en Tintalá, Galán y Osorio; Patio Bonito y Corabastos, barrio María Paz, son las cuatro UPZ donde los habitantes solo podrán circular por motivos de primera necesidad.



Ahora, la reapertura de las empresas tendrá condiciones. La alcaldesa Claudia López aseguró anoche que más de 1.000 obras de construcción y 1.800 manufacturas entrarán en operación, lo que significa que, según la mandataria, unas 100.000 personas saldrán a la calle, adicionalmente de los 1,3 millones que ya estaban saliendo.

En este sentido hizo un llamado a las empresas: “Si nos dicen mentiras sobre la puesta en marcha de los protocolos de bioseguridad, los vamos a sancionar, y les pido a los trabajadores que nos llamen al 123 en caso de que en sus empresas no se estén cumpliendo las normas”.



Las entidades distritales y las autoridades de policía estarán haciendo estricta vigilancia al cumplimiento de las nuevas restricciones, quien incumpla se expondrá a sanción.

¿Y las entidades distritales?

Aunque la misma Claudia López aseguró que es incierto el número de contratistas que van a volver a trabajar presencialmente a partir de la otra semana, en conversación con EL TIEMPO aclaró que “van a ingresar las secretarías que presten servicios de atención a los ciudadanos o que necesiten estar en las calles brindando atención”.



La mandataria aseguró que de aquí al viernes, las dependencias tienen la tarea de revisar cada servicio y evaluar las condiciones para el reingreso.



Además, que entidades como Integración Social y la Secretaría de la Mujer tienen que volver al trabajo presencial, pues por el aumento de la violencia intrafamiliar y la demanda de atención social se requiere la reapertura de ambos servicios.



Por otra parte, este diario pudo establecer que ya hay otras entidades haciendo la planeación de protocolos especiales para su reingreso; por ejemplo, en las sedes del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) ya están evaluando las posibles adecuaciones que habría que realizar para que los funcionarios puedan trabajar de forma segura.



En este ámbito ya hay tres obras de construcción públicas cumpliendo los protocolos y haciendo pruebas de reapertura. Estas son: avenida Guayacanes, Portal Américas y zona Rosa.



Otro caso es el de la Secretaría de Planeación, entidad en la que también se inició el análisis para identificar las adecuaciones necesarias para volver a las oficinas.

No obstante, igualmente hay entidades que, por ahora y por su función, no contemplan volver al trabajo presencial. Las secretarías de Educación, Jurídica y General están en la lista.



En todo caso, tanto la alcaldesa como los jefes de cartera han dicho que la mayor cantidad de trabajadores como sea posible van a continuar teletrabajando y que los funcionarios que se encuentren dentro de la población vulnerable, ya sea por edad o por comorbilidades, no tendrán que volver a sus lugares de trabajo hasta que no disminuya el riesgo de contagio.

