Reactivación en Bogotá: protocolos en empresas y desacato en calles

No obstante la pedagogía de las autoridades para explicar las condiciones y normas de la nueva etapa de cuarentena, el panorama en las calles de Bogotá fue, en algunas zonas, de desobediencia y desconocimiento.



Desde muy temprano se pudo evidenciar el aumento de personas en las calles. Según cálculos de la alcaldía, este lunes comenzaba el ingreso progresivo de casi 2,3 millones de ciudadanos habilitados para retornar a las actividades autorizadas por el decreto.

Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno, confirmó que este lunes más de 4.000 empresas ya tenían el aval del Distrito para iniciar actividades y recordó que el cumplimiento es un asunto de compromiso ciudadano.



“Debemos ajustarnos a una nueva normalidad en Bogotá, cuidarnos hoy no es solo quedarnos en casa sino también cumplir estrictamente con el uso de tapabocas y la distancia entre personas cuando salimos a la calle o cuando trabajamos; en ese sentido tenemos un balance positivo”, le dijo Gómez a EL TIEMPO y, en su reporte, habló de cumplimiento general en las calles.

El reporte positivo sí se vio en las empresas, donde regresaron trabajadores de obras de construcción, empleados de manufactura y algunos comerciantes. En la entrada de los puntos de trabajo se evidenció el estricto cumplimiento del protocolo; con termómetros, gel antibacterial, desinfectante, guantes y hasta máscaras de protección recibieron a los empleados, quienes hicieron filas respetando el distanciamiento social a la espera de que les tomaran la temperatura.

Pero lo cierto es que el estricto cumplimiento de este sector y el balance positivo de la Alcaldía contrastó con el caos en las calles.



A medida que avanzaba el día, los ciudadanos, con preocupación, reportaban, a través de redes sociales, cómo en varios puntos de la ciudad se incumplían las medidas.



Personas sin tapabocas, incumpliendo el distanciamiento social y aglomeradas en esquinas fue el saldo de la jornada en algunos barrios de la ciudad. Lo más alarmante es que el desacato sucedió en María Paz, uno de los barrios de Kennedy en alerta naranja. “Esto es un despelote. La gerencia no toma cartas en el asunto”, le dijo un ciudadano a un reportero de Citytv que comprobó cómo en este punto del suroccidente de Bogotá había ventas ambulantes, bicitaxis, gente paseando de la mano y sin ninguna protección. Por norma distrital, barrios de cuatro UPZ de la capital están en estricta cuarentena por ser zonas de alto riesgo de contagio y de alta vulnerabilidad poblacional.



Pese a estos escenarios, el panorama en el transporte público, termómetro de la ciudad, fue estable. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, la ocupación media de TransMilenio estuvo en el 12 % y el zonal en el 18 %. El tope es del 35 %.



Justamente, una de las alternativas para evitar colapsar el sistema es la red de ciclovías temporales, que ya suma 80 kilómetros. Se reportó alto tránsito de ciclistas en la avenida Las Américas y en la autopista Sur. Sin embargo, ciudadanos denunciaron que algunos ciclistas de saltaron las normas de tránsito y pedaleaban sin casco, en contravía, pasándose los semáforos y fuera de las ciclovías y ciclorrutas reglamentarias. Los llamados para que las autoridades actuaran no fueron pocos, pero lo que sí se pudo evidenciar es que muchos ciudadanos desprevenidos no conocían las medidas.

Recuerde las medidas

En Bogotá ninguna persona puede salir de su casa sin tapabocas, hacerlo no solo lo expone a una multa sino que lo deja en alto riesgo de contagio. Y el asunto es serio: este lunes se impusieron 224 comparendos por no llevar este elemento.



Las empresas tienen cuatro turnos de ingreso y salida, según el sector, y deben garantizarles a sus empleados todos los implementos de bioseguridad, que incluye un plan de movilidad segura. En caso de que en su empresa no estén cumpliendo con los protocolos, usted podrá denunciarla en la línea 123.



Recuerde que si sale en su vehículo debe conducir a máximo 50 kilómetros por hora y no debe llevar más de dos personas. Pero, en todo caso, es preferible usar la bicicleta.

