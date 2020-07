Alcaldía no insistirá en pedir cuarentena estricta en julio

Tras una reunión entre el ministro de Salud, Fernando Ruiz, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en la tarde de ayer se descartó que la ciudad tenga que entrar en julio en una cuarentena estricta, como se llegó a considerar.



En dicho encuentro, el Distrito y el Gobierno Nacional aclararon las cifras de entrega de ventiladores mecánicos, que son claves para la atención de los pacientes críticos, y se acordó que esta semana la ciudad recibirá 305 dispositivos adicionales, que se suman a los 125 de hace 15 días. Así quedan pendientes 292, para un total de 722 de estos aparatos.

De acuerdo con lo expuesto por el ministro Ruiz, las proyecciones indicarían que Bogotá necesita apenas 1.042 ventiladores, de los cuales el Gobierno se compromete con el 70 %. De estos, según anunció, esta semana se hará una entrega anticipada de 305.



La misma alcaldesa, al término del encuentro con el jefe de la cartera de Salud, dijo que “en julio ya queda la ciudad cubierta sin riesgo de entrar en alerta roja”. Y explicó que “en la medida en que se aseguren los 722 (ventiladores) y en caso de que se requieran más (...), el señor ministro dice que vamos viendo semana por semana”. En todo caso, López estima que requerirían hasta 1.000.



La mandataria también señaló que si en agosto sigue creciendo la necesidad de estos aparatos, por encima de los 722 que se acordaron ayer, “el Ministerio y el Fome (Fondo de Mitigación de Emergencias) harían una entrega adicional”.

En abril, el Distrito había anunciado que se iban a instalar 4.000 ventiladores, pero luego bajó el cálculo a 3.000 y después a 2.000, de los cuales esperaba que el Gobierno Nacional le entregara el 70 %.



Pero ayer, tanto la mandataria como el ministro aclararon que hubo un “error de comunicación”, debido a que mientras la Alcaldía esperaba que la Presidencia entregara en total 1.400 ventiladores a la ciudad, el Ministerio proyectaba un poco más de la mitad.



La cartera de Salud además indicó que a través del Fome y de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo, Bogotá recibirá apoyo para comprar monitores y bombas de infusión. No obstante, no se habló de un número puntual.



En diálogo con EL TIEMPO, Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), aseguró que el “Gobierno Nacional ha venido cumpliendo” y explicó que “la alcaldesa mandó una carta en abril pidiéndonos apoyo y el Gobierno le respondió en qué se podía comprometer y en qué no. Ahí señalaba que iba a apoyar el 70 % del plan señalado por el Ministerio de Salud”.

Molano también manifestó que “aquí tenemos que lograr es un sano equilibrio entre propósitos que debemos cumplir todos, como lo plantea el presidente Duque: cómo se protege la salud y la vida, cómo en esta pandemia se apoya a los más vulnerables y cómo se protege el empleo y el trabajo de los colombianos, sobre todo de la micro, pequeña y mediana empresa”.



El director del Dapre aseguró que después de 100 días de cierres lo que se requiere es focalizar los esfuerzos y que “no se pueden volver a hacer cierres totales porque los efectos sobre el empleo y el bienestar son devastadores”.



Según cifras de Saludata, la página web donde la Alcaldía publica los reportes de la pandemia del covid-19, con corte de ayer, la ciudad cuenta con 957 camas de cuidados intensivos (UCI) disponibles, de las cuales 694 eran utilizadas, para una ocupación del 72,5 %.



De igual manera, hay 36 hospitales e IPS que ya superaron el 70 % de ocupación y están en alerta roja, cuatro más sobrepasaron el 50 % y se encuentran en alerta amarilla. Solo 11 están por debajo de la mitad de su capacidad.

Al cierre de esta edición, Bogotá reportaba 30.017 casos positivos del virus y solo ayer se presentaron 697, siendo las localidades de Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y Engativá las que más contagios tienen.



Incluso, desde este martes, 134 barrios de cinco UPZ entraron en alerta naranja por el alto número contagios. Estos sectores tendrán que cumplir una cuarentena estricta –como ocurrió en el simulacro del 20 al 24 de marzo– hasta el 14 de julio.

Fiscal rechaza cuarentena

Por otro lado, en el foro ‘Ley de regiones: del dicho al hecho’, organizado por la Federación Nacional de Departamentos, el fiscal general, Francisco Barbosa, se pronunció en contra de una cuarentena estricta en toda la ciudad. “Es una vergüenza hacer cuarentenas de qué, que la gente se proteja y salga y trabaje, como se hace en otros países, pero lo que no puede ser es que van a acabar con el país”.



Barbosa además dijo que “estamos en una situación en la cual el país va a terminar perdiendo en lo que había ganado en 50 años por improvisaciones (...), eso me va a llevar a un incremento de la inseguridad y mayores indicadores criminales que van a ser una calamidad”.

