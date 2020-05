Alcaldía aplaza de nuevo el pago de predial e ICA

Tras destacar el cumplimiento de los bogotanos con las medidas de autocuidado y la aceptación que, según las mediciones del Distrito, han tenido la prolongación de la cuarentena, la alcaldesa Claudia López anunció anoche nuevos plazos para el pago de los impuestos de predial e industria y comercio.



La mandataria también dijo que desde este viernes se declararán dos zonas adicionales en alerta naranja, las cuales se suman a las 12 que ya están con medida especial. Estas son las UPZ de Carvajal, en Kennedy, y Ciudad Jardín, en Antonio Nariño.



López expresó, igualmente, su preocupación porque el sistema zonal de TransMilenio está a un punto de llegar a la capacidad máxima establecida: 35 %, con lo cual, dijo, se tendrá que cerrar, y con ello se afectará el sistema troncal.

En su intervención, la alcaldesa invitó a los bogotanos a apoyar la donatón que se realizará el 31 de mayo, con el fin de recoger tablets, celulares, computadores o aportes en efectivo para ayudar a los niños de los colegios públicos que no tienen estas herramientas.

Nuevos plazos para los impuestos

Ante la prolongación de la cuarentena hasta el 31 de mayo, la alcaldía de Bogotá anunció la ampliación de las fechas de pago de los impuestos distritales. Anoche, en una intervención transmitida por redes sociales, la alcaldesa explicó que con el fin de aliviar la situación de los contribuyentes se decidió ampliar los plazos para el predial e industria y comercio.



Así, el vencimiento del predial, que ya se había aplazado para el 5 de junio, se corre ahora dos meses, hasta el 14 de agosto, con descuento del 10 %, y hasta el 11 de septiembre sin descuento. A la fecha, cerca de 500.000 contribuyentes han pagado $ 1 billón.



Quienes quieran acogerse al beneficio de pago por cuotas podrán hacerlo hasta el 30 de junio, a través de la plataforma de la Secretaría de Hacienda. A este alivio se han acogido 32.998 predios, que deberán pagar su primera cuota el 31 de julio y no el 12 de junio, como se había anunciado inicialmente. La segunda cuota se debe pagar el 4 de septiembre; la tercera, el 23 de octubre, y la última, el 11 de diciembre.

En ICA, el vencimiento para el régimen común por concepto del segundo bimestre será el 31 de agosto, pero la retención de ICA en ese periodo deberá reportarse por tarde el 6 de agosto. La fecha para declarar y pagar el tercer bimestre pasa al 16 de octubre; el cuarto, al 20 de noviembre; el quinto, al 18 de diciembre, y el sexto, al 12 de febrero de 2021. Por este impuesto se han recaudado $ 1,6 billones.



El impuesto de vehículos, el primer vencimiento, con 10 % de descuento, se mantiene para el 3 de julio, y sin descuento, para el 24 de julio. A la fecha han pagado ese impuesto 249.751 contribuyentes y se han recaudado $ 170.834 millones.

Sistema Zonal alcanzó el 34 %

La alcaldesa alertó sobre el incremento en la demanda de los buses zonales (SITP), que ya alcanzó un 34 %, es decir, están un punto por debajo de su capacidad máxima para garantizar la seguridad de los pasajeros.



Según López, el problema radica en la informalidad, las microempresas y el comercio. “Si no se concientizan, ni modifican sus horarios para entrar desde el mediodía, vamos a superar el 35 % en la hora pico y vamos a tener que cerrar; tenemos 10 días para hacer la corrección”, resaltó la mandataria. Según el Distrito, el sistema troncal (articulados) alcanzó un 20,8 %.



El sector del comercio está habilitado para operar desde el mediodía hasta la medianoche, por esta razón no debería utilizar el sistema de transporte público en la mañana. “Si insisten en seguir saliendo todos a las 8 de la mañana, vamos a tener que cerrar el Sistema”, advirtió.



La alcaldesa destacó que los sectores de la construcción y manufactura se adecuaron a nuevos horarios y medios alternativos de transporte.

#DonatónPorLosNiños

Con el anuncio del presidente Iván Duque de extender las clases virtuales hasta agosto, la alcaldesa hizo un llamado a la solidaridad, pues para lograr que los estudiantes continúen en esta modalidad hay que garantizar conectividad a internet y herramientas tecnológicas. Por esta razón, el próximo 31 de mayo, el Distrito hará la #DonatónPorLosNiños para recolectar celulares, tablets, computadores o dinero que serán utilizados para beneficiar a 100.000 familias en condición de pobreza a fin de que sus hijos puedan seguir estudiando en la virtualidad.



Por eso invitó a la ciudadanía a “alistar” los dispositivos tecnológicos que no se estén utilizando y se encuentren en buen estado para que sean donados a las niñas, niños y jóvenes de Bogotá.



López también aclaró que la Alcaldía, en alianza con el Mintic, cubrirá la conectividad a internet de 100.00 hogares. “Aquí estamos todos dispuestos a ayudar porque es por nuestros niños. Si no tienen conexión a internet, no van a poder educarse”, puntualizó la mandataria.

Habrá dos nuevas zonas en alerta naranja

A partir de mañana habrá dos zonas nuevas en alerta naranja por el nuevo coronavirus. Según confirmó la alcaldesa Claudia López, se trata de la UPZ Carvajal, en la localidad de Kennedy, y la UPZ Ciudad Jardín, en la localidad Antonio Nariño. Mientras se dan a conocer más detalles, se espera que estas áreas entren en un aislamiento más estricto que el resto de la ciudad, como ha sucedido en los otros polígonos declarados como de “protección especial”.



Así las cosas, estas son las localidades con zonas específicas a un nivel mayor de alerta: Kennedy, Chapinero, Suba, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Bosa y Antonio Nariño.



La Alcaldía ha explicado que continuará monitoreando las tasas de contagio por cada 100.000 habitantes y por localidades. A partir de esa tasa, y el cruce con otras variables que indiquen riesgo mayor (como cantidad de población mayor o en condiciones de vulnerabilidad), decidirá las intervenciones sectorizadas. Cada alerta dura, al menos, 15 días.

REDACCIÓN BOGOTÁ

El Tiempo @BogotaET