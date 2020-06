‘No nos contagiamos por estar de fiesta sino por falta de seguimiento'

“Señor ministro de salud Fernando Ruiz Gómez, señor alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo, señor secretario de salud de la ciudad Humberto Mendoza, quiero denunciar y preguntarles ¿cuál es el seguimiento que ustedes les están haciendo a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), en mi caso, a Salud Total?”.

Con un dolor evidente por la muerte de su madre y su hermana, está última después de contraer covid-19, Soraya Corzo, barranquillera, comienza a contar cómo fue la historia desde que su familia enfermó.



Explicó que el 22 de mayo su hermana Juana Corzo Pinto fue internada en una clínica de Barranquilla con síntomas de covid-19. “Ese mismo día le tomaron la muestra pero, al día siguiente, la mandaron para la casa”.



Estuvo cuidándose desde esa fecha hasta el 28 de mayo.



“Ahí fue cuando le escribí al alcalde Pumarejo y le dije que cómo era posible que hubieran pasado cinco días sin que Salud Total nos diera un parte del resultado”.



El 29 de mayo murió su madre, Carmen Pinto, de un infarto, pero Soraya sospecha que ella pudo haber sido también afectada por la enfermedad.



Solo dos días después, el 31 de mayo de 2020, su hermana Juana volvió a ser internada en una clínica. Fue a parar directamente a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). “Y para esa fecha aún no teníamos información sobre su examen”. A la familia le tocó pagarle a un privado para confirmar el positivo para covid-19. Duraron solo dos días en entregarles los resultados.



Solo hasta el 2 de junio llegaron los exámenes por parte de la Salud Total. “Mi hermana estuvo muy mal en cuidados intensivos y murió el 11 de junio”.



Luego de la doble tragedia para esta familia, estos tuvieron que pagar las pruebas para 15 familias que los habían acompañado en la enfermedad y muerte de Carmen Pinto. Dos salieron positivos. “A mí lo que más me da coraje es que el 18 de junio, siete días después de haber enterrado a mi hermana, Salud Total me llama dizque para verificar como está mi entorno familiar. Ya para qué cuando ya los habíamos llamado nosotros a contarles todo”.



La queja de esta familia es por lo que consideran una falta de seguimiento por parte de las autoridades de salud a los enfermos y sus familias. “Aquí no solo estamos inundados de covid-19 por andar rumbeando. Mi hermana salió a trabajar porque las deudas no dan espera y desde el 28 de mayo al 18 de junio no le hicieron seguimiento a nadie”.

EL TIEMPO consultó a la EPS Salud Total quien ya se encuentra averiguando los pormenores del caso para dar su parte sobre el tema.



Por ahora la tristeza no se ha ido del seno de esta familia. “Amada hermana, descansa en paz, nos dijimos siempre que nos amábamos pero ya te fuiste a encontrar con el señor y con nuestros padres pero que dolor tan grande”, dice Soraya en uno de sus mensajes de despedida para Juana. Extraña su sonrisa, su tranquilidad y la espiritualidad que siempre reflejaba.

Carol Malaver

Subeditora Bogotá

Escríbanos a carmal@eltiempo.com