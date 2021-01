El preocupante contagio que viven 4 municipios de Cundinamarca

Durante tres fines de semana, Cundinamarca ha impuesto medidas de restricción a la movilidad para contener el contagio con el virus del covid-19. Sin embargo, los indicadores de la pandemia no dan tregua. Por eso, este fin de semana, por cuarta ocasión en lo que va del 2021, se volverán a establecer controles estrictos.



(Le recomendamos: Estos son los horarios del toque de queda en Cundinamarca)

Cuatro municipios, Girardot, Fusagasugá, Facatativá y Zipaquirá, estarán desde las 8 de la noche de este viernes, hasta las 5 de la mañana del lunes 24 de enero, con toque de queda. Los otros 112 tendrán toque de queda nocturno, a partir de las 8 de la noche del sábado, hasta las 5 de la mañana del domingo. Lo mismo aplicará entre domingo y lunes.



Estas medidas no son nuevas. De hecho, durante la pandemia se han establecido varias restricciones a la movilidad, toques de queda y prohibición a la venta y consumo de alcohol.



Debido a las altas cifras de ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos (86 %) y 5.244 casos activos, se intensificaron las medidas, según acordaron el departamento y los ministerios del Interior y Salud.



(Le puede interesar: ¿Qué se puede hacer y qué no este fin de semana en Bogotá?)



“Esto ayuda limitando el uso indebido de servicios de salud por causas menores, con lo que se descongestionan los servicios de salud. También reduce accidentes de tránsito, riñas, heridos y peleas, y el personal de la salud puede trabajar atendiendo a las personas que realmente requieren los hospitales”, dijo Gilberto Álvarez, secretario de Salud de Cundinamarca.





Pero, ¿qué tan grave están los cuatro municipios? En Fusagasugá, con el 95 por ciento de ocupación de UCI, la preocupación es mayor debido a los cerca de 40 casos positivos por día, (609 activos con corte al 19 de enero).



“Se tenía que tomar esta medida porque hay mucha población flotante que llega a visitar, en su mayoría, a padres y abuelos. Esto fue un fenómeno que se disparó en diciembre y hoy lo estamos viendo reflejado. Por eso es importante que los fines de semana hayan restricciones a quienes vienen para acá, muchos de ellos de Bogotá”, afirmó Jhon Hortúa, alcalde de Fusagasugá.



(Además: La estrategia para evitar el colapso del sistema de salud en Bogotá)



El mandatario advierte que tienen problemas con la capacidad del cementerio. “Estamos pensando varias soluciones, pero si el nivel de personas fallecidas por día crece mucho, eso se va a reflejar en la cantidad de bóvedas disponibles”.



Por otro lado, Zipaquirá, al corte del 20 de enero, reporta un 89 por ciento de ocupación UCI y una carga departamental. “Tenemos una responsabilidad social porque el hospital regional de Zipaquirá tiene la obligación de atender 48 municipios. Por eso no podemos darnos el lujo de que continúen los contagios”, señaló Wilson García, alcalde municipal.



Allí, además, se aplicará el pico y género desde hoy. “Somos 160.000 habitantes, el segundo municipio más poblado después de Soacha, y hay que reducir la gente en las calles”, insiste.



(Lea también: Distrito espera tener 1.020 puntos de vacunación contra el Covid-19)



Un caso parecido tiene Girardot, en el que hay 458 casos activos y un 87 por ciento de ocupación UCI. “Su sistema de salud tiene que darle una mano al departamento del Tolima, que por cercanía traslada pacientes de Mariquita, Ibagué o Melgar, lo que agrava las cosas”, señala el Secretario.



Algo similar a Fusagasugá vive el municipio de Facatativá, con 288 casos positivos. “Nuestra preocupación es la velocidad del contagio. Estamos reportando en promedio 44 positivos al día. Pero hemos notado una leve mejoría con las medidas”, aseguró Guillermo Aldana Dimas, alcalde municipal.



Cabe aclarar que para tener un mayor control, según dijo Jorge Godoy, secretario de Movilidad del departamento, este fin de semana la Policía tendrá 10 puntos dispuestos en las entradas y salidas de los cuatro municipios”. Sin embargo, coinciden las autoridades locales, que la mejor vacuna es el distanciamiento, y por eso le piden a sus habitantes que acaten las medidas.

Para seguir leyendo:

- Ciclorruta de la calle 13: ¿y ahora qué viene?

- Médico suma 6 días en huelga de hambre exigiendo convalidar su título

ANDRÉS FELIPE ORJUELA PÉREZ

PARA EL TIEMPO

EN TWITTER: @Andres28orjuela