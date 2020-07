El alto riesgo que tienen los taxistas de contagiarse con el virus

Un análisis preliminar de las pruebas de covid-19 realizadas a taxistas en Bogotá revela que el 6,02 por ciento de estos conductores están contagiados, y todos son asintomáticos.



El estudio, realizado por la Universidad de los Andes y presentado a la alcaldía, se hizo sobre 3.000 pruebas, con lo cual se deduce que 180 se han infectado.



Pero tal vez lo más preocupante es que entre la prueba y el resultado pueden pasar de 7 a 14 días, durante los cuales –como no presentan síntomas– han seguido trabajando. Ellos viven del producido diario. Esta es la situación del 62 por ciento, según el informe.



En cada jornada, los taxistas a los que se les ha practicado la prueba pueden realizar en promedio 7 viajes, algunos con 2 o hasta 3 pasajeros.

Los taxistas, según el profesor Luis Jorge Hernández, jefe del Departamento de Salud Pública de los Andes, son considerados una población en mediano y alto riesgo de contagio. Ellos, igual que los conductores de buses de servicio público, permanecen en la calle y movilizan a miles de personas al día.



En Bogotá hay se calcula que hay 50.000 taxis amarillos. Esto sin incluir a los de plataformas, que son aproximadamente 80.000.



La primera víctima del nuevo coronavirus en Colombia fue el taxista cartagenero Arnold Ricardo Iregui, de 57 años, quien falleció el 16 de marzo. Cuatro días antes, el taxista bogotano Edwin Velandia, uno de los primeros contagiados en Bogotá con el nuevo coronavirus, empezó a presentar síntomas y dos días después fue hospitalizado, junto con él su esposa (ver ‘Taxista cuenta cómo terminó contagiando...’).

Si bien después de la prueba hay seguimiento diario y la Secretaría de Movilidad reporta actividades de desinfección, controles en vía y a empresas y capacitaciones, las medidas de autocuidado del gremio responden más al criterio personal que a un protocolo.



Las desinfecciones, de acuerdo con líderes del gremio, son promovidas por la empresa Taipan, que realiza esa labor de manera gratuita, y no tanto por el Distrito. Los sitios donde se hacen las limpiezas son en la calle 72 con carrera 24, en el estadio El Campín, en la empresa Taxi Express y en la Terminal del Salitre. Próximamente se ubicará un punto en Taxis Ya (Calle 1 C bis con carrera 18).



En muchos de estos vehículos, puntualmente los ‘zapaticos’, no se cumple la distancia mínima. Y la planilla donde deben registrar los datos de los usuarios se convirtió en punto de contacto, así como el uso de dinero en efectivo o, incluso, con el acrílico o plástico que han instalado de manera rudimentaria para separar al pasajero.

De acuerdo con el análisis de los Andes, es “imperativo caracterizar la transmisión local del brote” en gremios diferentes al de la salud. En el caso de los taxistas, “el mayor reto es el rastreo de contactos”, pues no se sabe si los pasajeros son casos confirmados.



Sugieren igualmente evaluar la distancia, el tiempo de contacto y rastrear los últimos 14 o 21 días. También piden “intervenciones de prevención, contención y mitigación” para diminuir la propagación.

