Cuántos empleos se han perdido en Bogotá y cómo recuperarlos

El 2020 pintaba como un buen año para el empleo en Bogotá. Los indicadores de enero y febrero permitían prever una mejoría después de más de un lustro con resultados poco satisfactorios. Pero la pandemia dio al traste con cualquier expectativa y hoy miles de bogotanos están desempleados.



Por donde se vea existe un claro deterioro del mercado laboral. Según el Dane, la tasa de desempleo mensual en abril fue 21,6 %. Esto es un aumento de 11,9 puntos frente al mismo mes del 2019, cuando se ubicó en 9,7%. Y la tasa promedio trimestral, entre febrero y abril, llegó a 14,5 %, para 2,6 puntos más que hace un año.

Un análisis de ProBogotá Región indica que la actual coyuntura ha significado para la ciudad una “pérdida masiva de empleos” y calcula que en abril 1,27 millones de personas quedaron desocupadas respecto a hace un año. Esto representa el 23,6 % de los puestos destruidos en el país, con un total de 5,37 millones.



Y aunque el aislamiento comenzó en marzo, a 10 días de finalizar el mes, los indicadores alcanzan a mostrar un incremento de la tasa de desempleo, creció 0,5 puntos frente al mismo período del 2019; es decir, pasó de 12,5 a 13 %. Si bien ese aumento puede considerarse leve, sí se revela una fuerte disminución en el número de personas ocupadas. En marzo hubo una pérdida de 417.000 empleos, respecto a un año atrás. Mayo aún no se ha medido y podría, para los expertos, no ser tan caótico como abril, pues empezaron a darse las reactivaciones.



La crisis del empleo también se vive en todo el mundo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que por cuenta de la pandemia se han perdido aproximadamente 135 millones de puestos de trabajo a tiempo completo. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, desde que comenzó el coronavirus se han desaparecido casi 41 millones de trabajos, el 25 % de su fuerza laboral, estima el sitio web de finanzas personales WalletHub.

Golpe a turismo y restaurantes

El virus del covid-19 y el aislamiento preventivo cogieron a todo el mundo por sorpresa. No había experiencias recientes fuera de lo que estaba pasando en Wuhan, Madrid o ciudades del norte de Italia. Tal vez por eso muchos empresarios bogotanos llegaron a pensar que podía ser algo temporal, pero terminó prolongándose más allá de lo esperado. Incluso, hoy, ad portas de cumplir tres meses de cuarentena y a pesar de que algunos sectores de la economía se están reactivando, la incertidumbre sigue latente.



Es el caso del comercio, hoteles, restaurantes y bares, los principales empleadores en la ciudad, que no saben cuándo podrán volver a abrir sus puertas. Según el Dane, estos generan cerca de un tercio de los puestos de trabajo que se producen en la capital: 4’125.951. Una situación similar viven hoy por hoy peluquerías, spas, centros odontológicos, parques de atracciones, cines, eventos, clubes deportivos…



Las cifras de la Alcaldía dan cuenta de que 70.511 empresas han recibido aval para reactivarse. Estas contribuyen con 502.678 puestos de trabajo. En la Cámara de Comercio de Bogotá hay 834.582 empresas activas de Bogotá y Cundinamarca, con corte a 31 de mayo. Y de ellas, 303.192 son establecimientos de comercio.

Las propuestas

Pero ¿cómo reactivar el empleo en la capital? ¿Cuánto tiempo tomará llegar a los niveles del 2019? En el momento actual, la recuperación no solo debe ir de la mano de la reactivación económica, sino del control del virus. Así lo entienden empresarios, académicos y la Administración Distrital, quienes, no obstante, tienen claro que esto no se va a lograr tan rápido.



“En el corto plazo estamos haciendo lo mejor que podemos hacer con la reactivación económica, reactivar el 60 % sin perder el control de la pandemia y sin dejar colapsar el sistema de salud”, le dijo recientemente la alcaldesa Claudia López a EL TIEMPO.



En el segundo semestre del año, la mandataria espera poner en marcha todo su plan masivo de obras públicas e inversión social a fin de generar este año una quinta parte de los 500.000 empleos que se propone en su gobierno.



Para eso cuenta con el Plan de Desarrollo 2020-2024, que le aprobó el Concejo y en el cual quedaron recursos por $ 53 billones para reactivar las obras de infraestructura públicas: tres hospitales, ocho colegios, tres troncales de TransMilenio, 80 kilómetros de ciclorrutas y $ 9.000 millones más para la inversión social, como las 100.000 conexiones a internet para igual número de hogares a fin de que los niños puedan estudiar desde casa. A todo esto se sumarán los apoyos a 100.000 micros y pequeñas empresas, y no incrementarles los impuestos a los contribuyentes.



Carolina Durán, secretaria de Desarrollo Económico, explica además que el empleo se va a activar en la medida que se reactive la economía; la demanda de los call center, domicilios y logística; se conecte las inversiones que van a llegar a la ciudad y con el talento humano, se promueva la formación para el trabajo y las habilidades en bilingüismo; se entreguen becas, pasantías y trabajo remunerado a 50.000 ninis, y con la estrategia de cuidado, a fin de que 70.000 mujeres puedan formarse y trabajar.



El Gobierno Nacional, por su lado, creó garantías hasta del 80 % en líneas de crédito con Balcóldex, la suspensión del pago de aportes a pensión y el subsidio a la nómina de las empresas que tengan una disminución del 20 % en sus ventas. Este alivio es un aporte de $ 350.000 para los trabajadores que ganan hasta un salario mínimo (40 %). En mayo, según el Ministerio de Hacienda, de los $ 850.000 millones destinados para subsidio, unos $ 280.000 millones los recibieron empleadores en Bogotá.



Luis Carlos Reyes, experto en evaluación de impacto, economía pública y economía del desarrollo y director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, considera que desde la Alcaldía es “limitado” lo que se puede hacer para proteger el empleo, pero sí tiene el reto de balancear las políticas de salud y economía.



“Las políticas de preservación y protección del empleo deben tomarse a nivel nacional por la sencilla razón de que el presupuesto que se necesita para ayudar a las empresas solo lo maneja el Gobierno Nacional”, dice Reyes, quien cree que los subsidios a la nómina y gastos operacionales se quedan cortos frente a las enormes dificultades que están enfrentando las empresas.



El concejal Rolando González (Cambio Radical), quien hizo un debate sobre la reactivación económica de la ciudad, considera que las estrategias se quedan cortas y que desde la Administración se deben hacer mayores esfuerzos para reactivar la economía y proteger el empleo. Propone, por ejemplo, herramientas como la entrega de subsidios directos a pequeñas y medianas empresas, como peluquerías, ebanisterías, talleres de mecánica, tiendas de barrio, y eximirlas del impuesto de Industria y Comercio este año. Estas ayudas, estima, pueden costar un billón de pesos.



Juan Esteban Orrego, director ejecutivo de Fenalco Bogotá, señala que el comercio y servicios son dinámicos y que si bien muchos cerraron definitivamente y algunos han encontrado una opción en la informalidad, una vez se permita la reapertura habrá empresarios que buscarán la forma de reactivarse, porque esa siempre ha sido su actividad. Sin embargo, considera que todo depende también de qué tan responsables son los bogotanos con los protocolos de autocuidado. Orrego estima que el gremio genera el 72 % del empleo de la ciudad y lamenta la pérdida de un 20 %.

Por su parte, María Alejandra Palacio, directora de Futuro del Empleo y Desarrollo Económico de ProBogotá, dice que hay que pensar en medidas para que sectores claves como comercio y turismo vuelvan a recuperarse y que existe una oportunidad para atraer nuevos negocios e inversiones. Pero agrega que la debilidad del mercado laboral en cuanto a formación, capacidades, bilingüismo y adaptación hace más difícil que se logre recuperar el empleo con la prontitud que se quiere. Esto, en la actual coyuntura, exige “mucha articulación y coordinación” entre los entes estatales, y del sector privado y del sistema educativo, en cuanto a cambiar la manera como se aborda la formación para el trabajo.



En el mismo sentido se refiere Juan Felipe Campos, analista de Futuro del Empleo y Desarrollo Económico de ProBogotá, para quien hay una “oportunidad para promover que la mano de obra esté mejor calificada y una diversificación de la actividad económica basada en una educación más global y ambiciosa”.



Y aunque los analistas tienen la esperanza de que las empresas bogotanas puedan reactivarse pronto, lo cual abriría la puerta a la recuperación del mercado laboral, también les asalta la preocupación de que los ciudadanos estén realmente comprometidos con las medidas de autocuidado y aislamiento; de lo contrario, el proceso de volver a los niveles de empleo de principios de año sería más difícil y demorado.

GUILLERMO REINOSO

EDITOR SECCIÓN BOGOTÁ