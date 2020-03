Decretan toque de queda y ley seca en Cundinamarca

Cundinamarca entrará en toque de queda y ley seca a partir de esta noche en una estrategia preventiva contra el coronavirus, que ya contagió a una persona en el departamento.



El toque de queda aplicará entre las 9 de la noche y las 5 a.m. esta semana. La decisón fue tomada por el Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, quien aseguró que se llegó a este punto porque “El fin de semana evidenciamos que con las medidas voluntarias la gente no lo está haciendo”.



Además extendió al Gobierno Nacional la invitación a decretar toque de queda en todo el país. “Necesitamos que el Presidente de la República señale cuáles son las medidas restrictivas de la movilidad en el país”, afirmó García.

Sin embargo, García aseguró, de manera preliminar, que habría excepciones a la norma para que sectores de la población pudieran obtener su sustento.

Adicionalmente, se anunció que se aplazarán las elecciones extraordinarias de Sutatausa, programadas para el 29 de marzo y necesarias desde que, a finales del año pasada, el ganador de las elecciones fuera asesinado. La Registraduría aceptó la reprogramación de fecha.

El pronunciamiento del Gobernador sucede un día después de que Bogotá y Soacha declararan la calamidad pública en sus territorios.

El toque de queda de Soacha

Este lunes, el Alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, decretó calamidad pública por coronavirus hasta el 30 de marzo.



Este estado permite tomar medidas como:



-No dar atención al público en la Alcaldía Municipal de manera presencial.



-Habilitar la línea 7305500, para informar cualquier caso sospechoso, así como para realizar cualquier trámite de la Alcaldía de Soacha, incluidas las citas médicas de consulta externa y atención prioritaria.



-Prohibir eventos con ingreso masivo de personas en lugares como iglesias, billares, discotecas, bares, canchas de tejo, y cualquier otro que tenga asistencia concurrida, así como sólo se permitirá la venta de licor hasta las 6:00 p.m.



- No autorizar visitas en hogares geriátricos.



-Prohibir la venta de comida en la calle.



- Toque de queda todo el día para menores de edad a excepción de que circulen con sus padres o acudientes.



- Regulación del 30 por ciento del aforo del público en centros comerciales, para evitar aglomeraciones de gente. A los que no acaten la medida, se evaluará su cierre.



- Cierre total de escenarios deportivos tanto públicos y privados, así como la no autorización de eventos culturales, lúdicos y recreativos.



- Suspensión de clases en colegios públicos, privados, universidades, instituciones técnicas y tecnológicas.

#Soacha🇵🇱#Atención⚠️ Siguiendo las medidas a nivel nacional, el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, suspendió las clases en los colegios públicos y privados. A su vez, no se prestará atención al público en las dependencias de la Alcaldía. pic.twitter.com/PiS0Z23JJF — Alcaldía de Soacha (@Alcaldia_Soacha) March 16, 2020

