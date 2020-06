Mercados de pulgas, una lucha contra el virus y el olvido

Los mercados de pulgas están en riesgo. Aunque han tratado de migrar hacia las redes, las páginas web y cualquier cantidad de medios que se acomoden a la cuarentena y a una pandemia que invade la ciudad, esto no es suficiente ni es lo suyo.

Los mercados de pulgas son bullicio, colores, rarezas expuestas en mesas, historias de artesanos y coleccionistas, el ‘veci, a cuánto me deja eso’, tradición, regateos, risas y gente, mucha gente revoloteando en el mercado de pulgas de San Alejo, ubicado en un parqueadero sobre la carrera 7.ª con calle 24, o entre las antiguas calles de Usaquén, en la carrera 6.ª entre calles 119 y 120. Nada de eso es posible en una nueva realidad en la que el distanciamiento social es la regla y en la que ese sector económico aún no tiene posibilidades de activarse. San Alejo mueve hasta 10.000 personas en un domingo y Usaquén, 5.000.



De estos negocios dependen hogares, bastantes. El mercado de pulgas de San Alejo asocia a cerca de 500 familias y el de Usaquén, a más de 240 artesanos y sus hogares, sin contar con los vendedores que no son permanentes y que obtienen un espacio de cuando en cuando. La orden de permanecer en casa y la no reactivación de su sector los tiene con el agua al cuello.

Este lugar mueve un comercio tradicional de antiguedades y objetos de segunda. Foto: Carlos Ortega

El drama económico

Los vendedores de San Alejo quedaron con todo guardado, sus antigüedades, cachivaches, libros, juguetes, ropa nueva y de segunda mano; los de Usaquén, con sus pinturas, artesanías y creaciones expuestas por internet. Pero los ingresos no dan.



“Llevamos dos meses y medio sin poder trabajar. La asociación tenía unos recursos y con eso hemos podido ayudar a la gente de pronto con un mercadito pequeño. Hemos tratado de hacer unas ventas por internet, pero eso es complicado. La gente apenas está aprendiendo a hacer sus fotos, como para que queden de calidad y puedan exponer sus productos”, cuenta Germán Rodríguez, de la Asociación del Mercado de Pulgas de San Alejo.



En efecto, muchos de los asociados de este mercado son personas mayores, muchos superan los 70 años y no tienen, quizá, los medios ni las destrezas del mundo digital. Pero hacen sus mejor esfuerzo, salir tampoco es una opción.



“Es gente que, por su edad, ya tiene diabetes, un epoc, problemas respiratorios... Con esta pandemia uno no los puede dejar salir”, agrega Germán.

Llevamos dos meses y medio sin poder trabajar. La asociación tenía unos recursos y con eso hemos podido ayudar a la gente de pronto con un mercadito pequeño. FACEBOOK

TWITTER

Ese es el caso de Maribel y su familia. Ella llegó al mercado cuando tenía 10 años de la mano de su madre. Juntas montaron una modesta venta de antigüedades y ropa, y caminaron con el mercado que, primero, estuvo en el Chorro de Quevedo, luego en la calle 19 con carrera 3.ª hasta que llegaron, hace 25 años, al parqueadero, su segundo hogar.



“Nos iba muy bien. Uno podía poner sus cosas a las 7 u 8 de la mañana y a mediodía ya no tenía nada. En los últimos años se puso malo, uno podía vender 100.000 o 200.000 pesos, o aveces menos. Ahora, nos toca subsistir como mi Dios ayude”, lamenta Maribel.



Ahora, ni tiempo le queda para pensar en San Alejo o en mandar fotos para las ventas en redes sociales. Su mamá, la fuerte mujer que cargaba bolsas de ropa con ella y coordinaba el puesto, quedó en condición de discapacidad por una fractura; su papá sufre de cáncer de próstata.



La asociación tampoco la pasa bien. “Publicamos las fotos que nos llegan y tratamos de moverlas, pero que se venda un artículo no es tan fácil. Hemos crecido apenas un 5 por ciento en ventas después de estar en ceros”, dice Germán, y comenta que ya tuvieron que prescindir de cinco empleados y que están arriesgándose a que la asociación se acabe. Los préstamos en bancos tampoco salen fácil por el alto riesgo financiero.



Ya se han puesto en contacto con el Ipes y con la Secretaría de Desarrollo Económico. Si no logran mercados y auxilios, buscan una opción para trabajar.



Al otro extremo de la ciudad, en Usaquén, la situación tampoco es alentadora.

Yesid Rojas, coordinador logístico de la Asociación Mercado de las Pulgas de Usaquén, hace cuentas y maromas para mantener, con el resto del equipo, las cosas a flote. “Es muy difícil. Esto sobrevive de las ventas y de lo que pagan los artesanos por su participación. La proyección de nuestro presupuesto da hasta agosto”, menciona Yesid.



También los trasnocha el bienestar de sus artesanos, artistas y productores. “Aparte de la solvencia de mantener la asociación viva es la necesidad de cada una de esas familias. Cuando empezó esto logramos conseguir una pequeña ayuda por parte del Estado: 110 mercados básicos, pero de ahí en adelante no hemos podido lograr ninguna otra ayuda para los artesanos”, lamenta Yesid.



Mientras llega alguna, ellos adelantan la creación de una página web para mover sus creaciones.



Por su parte, los artesanos ya se las ingenian para sobrellevar la situación.

“Somos artesanos, hacemos joyería en origami y estamos en el mercado de Usaquén hace más de 10 años. Con el cierre, se me bajaron las ventas un 80 o 90 %. De esto dependo yo, mi esposa, mi hija, la gente que nos colaboraba con el proyecto”, cuenta Néstor, uno de los asociados, quien no ve soluciones por parte del Gobierno.



“Ante la Dian y las entidades no existimos. Somos cultura y nuestro trabajo no es visto como primera necesidad. Yo, afortunadamente, tenía ahorros y lo que hemos vendido es para costear lo esencial”, dice.



En un fin de semana, Néstor podía vender entre 500.000 y 700.000 pesos. A veces llegaba al millón. Hoy se las arregla con su página web y las redes sociales. “Nosotros por suerte las tenemos y las manejamos. Pero otros de tecnología, poco”, explica.



Esto también preocupa a Laura Reina, una ingeniera industrial que renunció a su trabajo para dedicarse a la venta de kits de pintura. “A mí, curiosamente, me sirvió la cuarentena porque las ventas aumentaron. Esto de pintura en redes gusta mucho. Pero hay quienes no manejan tan bien las redes, ellos son los más afectados, están frenados”, afirma Laura.

Una batalla por la memoria

Pero si algo pareciera preocupar más a los ‘pulgueros’ que sus bolsillos, es la historia que han construido con sus manos.



“Un patrimonio construido durante 36 años se está perdiendo”, advierte Germán, pero teme que suceda. El parqueadero que alojaba San Alejo hoy está desierto y con las carpas cerradas, al sol y al agua.



En Usaquén, la carrera 6.ª está desolada. “Lo que se hizo durante más de 30 años no se puede olvidar en tres meses. Por eso, estamos haciendo una campaña fuerte de recordación de que el mercado está vivo. Hemos tratado de conservar la cultura del país por medio de los artesanos. Es mucha la gente que se echó a la espalda esa tarea. Son generaciones y generaciones: este mercado sabe a familia, huele a país”, dice, orgulloso, Yesid.



Pero ser parte de la historia no los salva del olvido. Ambos mercados son reconocidos como actividad patrimonial y de interés cultural e, incluso, el de Usaquén tiene la Orden al Mérito José Asunción Silva, concedida por el Concejo de Bogotá en 2018. Nada de esto les ha significado ayudas contundentes. Mientras, hay quienes les toman ventaja.

Así luce el Mercado de San Alejo en plena cuarentena. Foto: Archivo particular.

Orden en medio del caos

Al contrario de lo que se podría creer, los mercados de pulgas tienen orden, reglas, pagos y legalidad. Tanto el del centro como el de Usaquén cuentan con asociaciones que funcionan con cuotas, juntas directivas y beneficios. Pero pareciera que esa legalidad les ha costado el encierro, mientras la informalidad ya llena las calles.



Citytv ha reportado, por ejemplo, como la carrera 7.ª, en el centro, se llenó de ventas informales con sus productos expuestos en el piso, sin Dios ni ley.



“Nuestra asociación sí respeta el espacio público y la dignidad del trabajo. Pero los ambulantes están afuera y quién controla eso. Nosotros, por cumplir la tarea, terminamos peor”, denuncia Germán.



En el norte, Yesid lidia con la urgencia financiera de tener el dinero para pagar la cuota anual al Distrito por el aprovechamiento del espacio público. El equipo también diseña protocolos para cuando el virus y la ciudad estén listos para ofrecerles una segunda oportunidad.



REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET