Cundinamarca lanza un salvavidas de UCI a Bogotá

Cundinamarca continúa trabajando en ese delicado equilibrio entre la protección de la salud y la reactivación económica en medio del covid-19. Para eso, todas las acciones las planea pensando no solo en su población, sino en sus efectos y relación con Bogotá.



Así lo recordó el Gobernador Nicolás García, en entrevista con EL TIEMPO, donde habló del Plan Candado para este puente festivo, de la paulatina reactivación de sectores en el departamento y de una buena noticia para Bogotá: Cundinamarca le cederá camas UCI para nivelas los índices de ocupación que, hasta anoche, fueron de 89,8 % en la capital colombiana

(Le puede interesar: Habrá plan candado en Cundinamarca este puente del 20 de julio)

Ya se cedieron 51 camas habilitadas en Santa Laura (Bogotá). Hay otras 18 en La Samaritana y, además, según confirma la Gobernación, siete pacientes en Bogotá están siendo atendidos en Soacha.

¿Cuáles son esas medidas estrictas para este puente festivo?

Somos los primeros en querer la reactivación económica. Pero es evidente el crecimiento del contagio en Bogotá y por eso queremos hacer una pausa en esa retoma de actividades y queremos tener habilitadas las vías del departamento, pero no los ingresos a los municipios. Este plan nos va a permitir que quienes estén las excepciones podrán transitar por las vías departamentales pero se encontrar estrictos controles al ingreso de los municipios. El plan es trabajado con Bogotá, que tendrá sus controles a la salida de la capital para no permitir la salida de quienes quieren ir a hacer turismo o a una segunda residencia.

¿La gente podrá moverse al interior de los municipios pero no entre ellos?

Al interior de cada municipio es facultad de los alcaldes las medidas. Vamos a encontrar municipios con toque de queda o con pico y cédula. Pero al interior es el alcalde quien determina y es que no sería justo tener la misma medida para los 116 municipios, cuando hay unos no-covid.

¿Cuál ha sido el resultado de los anteriores Planes Candado?

Muchísimo nos ha servico. Hemos tenido reducciones de hasta el 75 % de lo que normalmente serían los pasos en peajes. Ese porcentaje que transita en su inmensa mayoría es transporte de carga. Además, se ha evidenciado que la gente ha desistido de salir.

¿Existen excepciones especiales para transitar este puente festivo?

Son las excepciones del decreto nacional. Sobre ellas no podemos hacer modificaciones, son las únicas que se mantienen vigentes y tiene que ser verificadas en puestos de control.

Hablando de la situación de covid-19 en Cundinamarca, ustedes venían haciendo una serie de testeos. ¿Cómo va eso?

Decidimos iniciar esa tarea de 100.000 pruebas, ya hemos hecho 40.000. Tenemos un resultado satisfactorio, muy por debajo de los índices de crecimiento que nos habían anunciado. Hoy Cundinamarca tiene 4.600 casos, pero solo 2.300 activos. La inmensa mayoría está en casa y solo tenemos 21 personas en UCI. Si sumamos covid y no covid en UCI tenemos una ocupación del 54 %, es decir, una ocupación que nos permite tener un espacio de tranquilidad.



Inclusive, dentro de la solidaridad que nos obliga con la región, una de las clínicas, La Santa Laura que dispusimos para la atención de covid en Cundinamarca y que está en Bogotá en convenio… hemos tomado la decisión de dejarla al servicio de UCI de covid de Bogotá. Eso pasa también con La Samaritana.



Son unas camas a las que Bogotá, si entiendo bien, le iba a facilitar 17 monitores adicionales. Sería muy egoísta tener esa clínica ahí cerrada sabiendo que no la estábamos utilizando y que Bogotá sí la necesitaba.

Dentro de las cifras que uno ve, Soacha siempre puntea. Pero hemos visto que Mosquera también está creciendo bastante en contagios... ¿a qué se debe eso?

Ese municipio lo conozco porque nací allí y sé que allí hemos tenido unas dificultades casi históricas en dos sectores donde tenemos viviendas no formalizadas e invasiones cerca a la ronda del río Bogotá en el sector oriental que pueden sumar cerca de 25.000 habitantes. No son tan juiciosos en el cuidado que se debe tener y hay que decirlo... las condiciones en que se viven no son buenas, en una misma habitación viven muchas personas y eso hace que tengamos tantos casos en un día.



Pasa que cuando vamos a ver los casos que surgen, todos son en la misma casa. Hay un crecimiento muy grande y está focalizado... Estamos trabajando en eso.

Ciudades grandes están implementando medidas de cuarentena estricta y general... ¿en el departamento usted diría que existe esa posibilidad en algunos municipios o está descartado?

Por ahora está descartado. Por ejemplo, en Mosquera, a pesar de las cifras, hay solo un caso en UCI y en Soacha, hay 15 casos de UCI... Tenemos aún un 'colchón' antes de tomar este tipo de medias y, adicionalmente, esta semana tienen que llegar sí o sí, 130 ventiladores que compró Cundinamarca con sus recursos y de esos 30 van para Soacha y 10 para Mosquera. Es decir que nuestro índice tendrá que bajar. Además el Gobierno Nacional se comprometió con darnos 200.

ERNESTO CORTÉS Y ANA PUENTES