Bogotá seguirá en cuarentena hasta el 15 de junio y tendrá medidas especiales de protección a su población.



Así lo confirmó la alcaldesa Claudia López después de hacer pública una carta en la que el Ministro de Salud, Fernando Ruiz, le notifica al Ministerio del Interior de las medidas adoptadas para la capital.

La alcaldesa aclaró que las normas de esta extensión de ailsamiento obligatorio se darían a conocer este sábado.



Sin embargo, se aclara que en ese lapso no habrá aperturas de otros sectores de la economía. Es decir, solo podrán trabajar empresas de construcción y manufactura autorizadas por el Distrito, más el personal contemplado en las excepciones del decreto 636 de 2020.

Por lo pronto, la misiva indica que en estos 15 días adicionales de confinamiento se haría un monitoreo estrecho con una estrategia de tamización. Bogotá, al 26 de mayo, suma 8.045 casos de coronavirus

Hemos acordado con @MinSaludCol estas recomendaciones a seguir en Bogotá en las próximas dos semanas, las cuales daremos a conocer en detalle este sábado en rueda de prensa con el señor Ministro @Fruizgomez, a quien le agradezco el trabajo conjunto y riguroso por el cuidado. pic.twitter.com/zIrPoHOtvk — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) May 28, 2020

También se habla de intensificar las acciones en Corabastos y ampliar el cerco epidemiológico.



Adicionalmente, se contempla hacer protocolos de bioseguridad para sectores informales.



En la Comisión Primera del Senado, la alcaldesa aseguró que todas las acciones han sido en coordinación con el Gobierno Nacional. "Trabajamos de la mano, pero no podemos decir que podemos abrir cuando cada 15 se duplican los contagios", manifestó López y recordó que en el último mes de apertura gradual Bogotá pasó de tener 29 % de ocupación de UCI a un 44 % de ocupación.



"Eso no es culpa del presidente. Ni que crezca el contagio ni que haya contagios, así es esta pandemia. Pero como la cosa es así, tenemos que manejarlo con rigor, sabiendo los recursos que tenemos los recursos disponibles, pero no los que nos prometieron".

Noticia en desarrollo....



BOGOTÁ