Bogotá está a 23 pacientes de una alerta naranja por falta de UCI

Bogotá se acerca a la peligrosa tasa de 50 % de ocupación de las unidades de cuidados intensivos (UCI). Según cuentas de la Secretaría de Salud, solo faltarían 23 pacientes más en UCI para llegar al límite que significaría la declaratoria de alerta naranja para toda Bogotá.



Con corte de este miércoles al mediodía, la capital registraba un 46,6 % de ocupación de UCI: de las 670 camas disponibles exclusivamente para covid-19 (tienen ventilador mecánico), ya hay 312 ocupadas: 109 por pacientes confirmados y otros 203 por casos sospechosos.

Aunque el Distrito sí aumentó la cantidad de camas disponibles, no lo hizo al ritmo prometido. En los últimos meses, se pasó de tener 935 camas UCI a 1.162 de las cuales, específicamente para el virus, el aumento fue de 451 camas a 670. Sin embargo, la promesa fue de 2.000 e, incluso, de 4.000 a más largo plazo.



Una de las razones que ha dado la Alcaldía de este retraso es que no se ha contado con los respiradores que ofreció el Gobierno Nacional. El Ministerio de Salud recordó este fin de semana que se compraron 2.767 que estarían llegando de manera escalonada entre mayo y septiembre y aseguró que se priorizará la entrega a Bogotá de 425 entre junio y julio.



“A veces la gente cree que tener una UCI es fácil, pero es costoso, es difícil, requiere de los equipos, el monitor, el respirador, que no se produce en Colombia. Se está haciendo un esfuerzo por producirlos en la Universidad de La Sabana y la Universidad de Antioquia, pero eso va a tomar un tiempo. Si faltan no es por falta de gestión, hemos hecho todo. Pero desafortunadamente con la pandemia, Estados Unidos y Europa cerraron su exportación y entramos en un mercado internacional muy competido”, aseguró la alcaldesa Claudia López.



(Lea también: Van 33.354 contagios por covid-19 en Colombia; recuperados son 12.288)

A veces la gente cree que tener una UCI es fácil, pero es costoso, es difícil, requiere de los equipos, el monitor, el respirador, que no se produce en Colombia FACEBOOK

TWITTER

Lo que preocupa es que mientras eso sucede, el virus avanza y todas las demás enfermedades también.



“Si bien se hizo lo del Hospital de Corferias y otras acciones, un crecimiento de 25 % en UCI no es suficiente para una ciudad del tamaño de Bogotá. Se confiaron mucho entre unos y otros: Ministerio, Alcaldía y proveedores”, explica Luis Jorge Hérnandez, doctor en Salud Pública y profesor de la Universidad de los Andes y agrega que, aunque hubo una baja en enfermedades respiratorias, cardiovasculares y accidentes, que ocupan también camas UCI y de cuidados intermedios, siguen latentes y ocupan espacio.



Para Hérnández es urgente no solo el crecimiento de UCI, sino evitar que la gente llegue a las UCI. Además de las medidas de autocuidado, no salir si no es necesario y comprometerse con el distanciamiento social, Hérnández prevee cuidados especiales y sectorizados. “Se debe reforzar la cuarentena por sectores como se hace en Kennedy y evitar que mayores de 70 años resulten expuestos y enviados a UCI”, dice y prevé un escenario, “seguramente habrá que volver a la cuarentena. Pero eso tendrá riesgos sociales y económicos porque la gente ya está cansada”.

Justamente ese es el escenario que podría venir. En el caso de superar el 50 % de ocupación UCI, se entraría en alerta naranja.



“Podemos hacer cuarentenas focalizadas o por localidades para no afectar a toda la ciudad”, explicó la alcaldesa este fin de semana y mencionó que esto implicaría tener solo servicios esenciales abiertos y una restricción parcial de la actividad económica.



Pero, en este escenario, vendría una acción sin precedentes para el sector salud.



“Con el respaldo del Ministerio Nacional, vamos a asumir la rectoría de la referencia y contrareferencia de todas las UCI públicas y privadas de la ciudad. Para que no ocurra que hay UCI disponibles, pero como son de ciertos pacientes, IPS o EPS, no se están usando cuando hay pacientes que sí lo necesitan. En una situación de emergencia, todos tenemos que poner nuestros recursos a disposición”, aseguró López y aclaró que se pagará a la institución el costo de esa UCI.

No es descabellado pensarlo, teniendo en cuenta que ya hay instituciones con más del 70 % de sus UCI para covid-19 copadas. Por ejemplo, la Clínica del Occidente, en la localidad de Kennedy, va en 71,4 %. “La UCI soporta a los pacientes ayudándolos a respirar y monitoriza si hay trastornos de la función renal o circulatoria. Estamos al 70 %, pero hemos llegado al 100 %”, aseguró Juan Carlos Hernández, coordinador de Medicina Interna y neumólogo de la Clínica del Occidente.



Y según la base de datos disponible en SaludData, hay otras instituciones en difícil situación, como lo son la Clínica Colsubsidio Roma (ocupación UCI para covid-19 del 100 %), el hospital San José (80 %), la Méderi (83,3 %) y la Clínica Centenario (90 %), entre otros centros. Todas estas cifras son con corte del 2 de junio.



Aunque estas cifras fluctúan, Luis Jorge Hernández advierte que la subred occidente está llevando la peor parte de esta pandemia.



Además, trasladar a los pacientes, aunque es sencillo, no es la mejor opción.



“Trasladarlos es un trauma adicional, peor aún si tienen dificultades respiratorias”, menciona Hernández. Esto sin contar los traslados de pacientes desde otras partes del país, como del Amazonas.



BOGOTÁ