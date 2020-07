Todo lo que debe saber sobre la cuarentena por localidades en Bogotá

Bogotá cambió de estrategia para enfrentar el nuevo coronavirus. Ayer, después de una concertación entre la alcaldía y el Ministerio de Salud, se decidió que la capital del país entrará en alerta naranja. Esto implica volver a una cuarentena estricta. Pero esta será por grupos de localidades y rotará cada 15 días, entre el lunes 13 de julio y el domingo 23 de agosto.



Los habitantes de 15 localidades, divididas en tres grupos de confinamiento, deberán volver a un aislamiento como el que se vivió en marzo, al inicio de la pandemia (ver nota anexa con las normas).

El primer grupo incluye a Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Santa Fe, Usme, Los Mártires y Tunjuelito. En estas zonas, la cuarentena regirá entre el 13 y el 26 de julio. La medida se tomó, según la alcaldesa Claudia López, para evitar que el pico de contagio, que se espera en agosto, colapse el sistema de salud.

Bogotá había estado en alerta amarilla desde el 12 de marzo y, en ese periodo, pasó por un simulacro de confinamiento estricto, luego por una cuarentena y, paulatinamente, ha ido caminando hacia una apertura económica, una serie de cierres de UPZ y una alerta naranja en Kennedy.



No obstante el cuidado, la capital llegó ayer a los 45.016 contagios, 1.007 fallecidos y una ocupación de unidades de cuidados intensivos del 85,2 por ciento, lo que además llevó a que el sistema hospitalario, que estaba en alerta naranja, pasara a alerta roja.



En julio, según explicó la mandataria, la reactivación económica llegó a tal punto que en la ciudad hay entre 6,5 y 7 millones de personas en movimiento. “Cuando hicimos cuarentena en marzo se redujo en un 80 por ciento el movimiento (...). Ahora estamos a un 10 por ciento de vivir un día normal, en el que circulan 8 millones de personas de la ciudad”, explicó López, y aseguró que es imposible vivir el pico de contagio de manera segura con ese nivel de actividad y no superar la capacidad de las UCI.

¿Por qué no una general?

“Necesitamos reducir en cerca de 2,5 millones el número de personas que están circulando para que no se nos dispare la velocidad de contagio. El pico no es una curva ni una estadística, es una tragedia”, aseguró López.



De acuerdo con la mandataria, la definición de los grupos se basó en criterios epidemiológicos. “Vemos dónde tenemos más riesgo de positividad, más riesgo de letalidad, sobre todo en mayores de 60 años”, detalló. El primer grupo, precisamente, tiene más adultos mayores.



Cada grupo de localidades suma, aproximadamente, 2,5 millones de personas: la cantidad necesaria, según el grupo de asesores, para reducir la velocidad de contagio sin afectar la economía.



Así, esta estrategia es un delicado equilibrio entre proteger la salud y proteger la economía. Una cuarentena escalada permite a la vez mantener activada parte de la economía y cubrir los meses de julio y agosto.

Además, los análisis epidemiológicos permitieron que unas localidades, por ser de menor riesgo, estén exentas de la cuarentena. Usaquén, Teusaquillo, Antonio Nariño, La Candelaria y Sumapaz no hacen parte de esos grupos. Pero para no bajar la guardia, en toda la ciudad seguirá el ‘pico y cédula’.



Cerca de 850 efectivos de la Policía vigilarán el cumplimiento de la cuarentena rotativa. Y llama la atención que, en esta ocasión, se tomó en cuenta el factor “hacinamiento”. López dijo que las familias que viven en esta condición, que complica la cuarentena y los expone al contagio, serían trasladadas a hoteles o a un pabellón en Corferias.



En la misma línea de apoyo a hogares vulnerables, se confirmó una renta básica garantizada para 550.000 familias con un giro de 240.000 pesos. Inicialmente, los beneficiados serán quienes estén en la base de datos, pero quienes no lo estén y requieran auxilio, podrán solicitarlo en www.bogota.gov.co/bogota-cuidadora/. Además, la alcaldesa hizo un llamado para que las empresas tengan, entre julio y agosto, al 60 por ciento de su fuerza laboral en teletrabajo.



De otro lado, esta nueva fase de la cuarentena será reforzada con un testeo masivo. Cada día se harán 4.000 pruebas, para un total de 120.000. Y la ciudadanía también fue llamada a cooperar. Según el último conteo del Distrito en calles, el 20,9 por ciento de las personas usan mal el tapabocas, y, además, no están exigiendo el distanciamiento.

Así se debe comportar en las localidades en confinamiento

Asì se vio Chapinero cuando estuvo en alerta naranja. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

Usted no podrá salir ni entrar a la zona que tiene restricción, ni siquiera por trabajo, a menos que su actividad o empleo esté entre las cinco esenciales.



Entonces, primero, solo podrá salir a abastecerse, entre las 5 a. m. y las 7 p. m. Recuerde que solo puede ir una persona por hogar.



Segundo, podrán salir los vinculados a servicios de salud públicos y privados.



Tercero, también están exceptuados quienes sean responsables del cuidado de personas mayores o en condición de discapacidad.



Cuarto, podrán salir quienes trabajen en orden público, seguridad y atención sanitaria. También hay excepción en casos de fuerza mayor.



Para la movilidad en esos casos, TransMilenio y el SITP operarán e ingresarán a la zona normalmente.

Durante los 14 días de cuarentena estricta que habrá en cada grupo de localidades, se declaró la restricción total de la movilidad, excepto en las cinco actividades esenciales (ver ‘¿Y los sectores que ya reactivaron...’), que se podrán hacer solo entre las 5 de la mañana y las 8 de la noche. Es decir, nadie podrá salir a la calle durante la noche.



Además, está prohibido el expendio de bebidas embriagantes, esto último no tiene un horario específico. El Distrito explicó que la prohibición regirá durante los 14 días de la cuarentena.

¿Y los sectores que ya reactivaron su operación?

En Bogotá, varios sectores económicos ya reactivaron su operación bajo estrictos protocolos de bioseguridad. Sin embargo, en los grupos de localidades que estarán bajo cuarentena estricta las empresas tendrán que cerrar sus puertas durante 14 días, según el cronograma de aislamiento rotativo.



El único comercio permitido en las localidades que entrarán en cuarentena desde este lunes 13 de julio es el encargado del abastecimiento de medicamentos y productos de primera necesidad, como alimentos (ver ‘Así se debe comportar en las localidades en confinamiento’).

Fuera de estos grupos de localidades, el comercio sigue con restricciones para su operación, sobre todo en lo que se refiere a los horarios habilitados para cada actividad, así:



La manufactura y construcción en zonas no residenciales puede funcionar entre las 10 de la mañana y las 5 de la mañana del otro día.



La construcción en zonas residenciales pueden realizar actividades entre las 10 de la mañana y las ocho de la noche.



El comercio al por mayor y detal de bienes no esenciales y servicios con atención al público pueden operar entre el mediodía y las 11:59 de la noche.



Las actividades profesionales, técnicas y de servicios en general tienen que establecer turnos de trabajo diferenciados y el 80 por ciento de sus actividades deberán realizarse en modalidades de teletrabajo o trabajo en casa.



En lo que se refiere al transporte público, el pico y placa para taxis sigue vigente de 5:30 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado.



El servicio de taxi se puede tomar en la calle o pedir a través de una aplicación o teléfono y no pueden ir más de dos pasajeros.



Si bien no hay pico y placa para los vehículos particulares, no es posible salir en ellos, por la cuarentena.

3 PREGUNTAS A CLAUDIA LÓPEZ: ‘Nada importa más que la vida’

Claudia López. Foto: Ministerio de Salud

¿Qué va a pasar con TransMilenio en las zonas con cuarentena estricta?

El sistema sigue operando, el zonal en algunos puntos está llegando al tope y TransMilenio ha estado funcionando bien, no ha superado el tope del 35 por ciento; una cosa buena que sabemos por la evidencia es que el temor que teníamos inicialmente de que el Sistema se volviera una cadena de transmisión de contagio masivo no ocurrió, por fortuna. TransMilenio seguirá operando con todos los protocolos de seguridad.



¿Se cancela el tercer día sin IVA para Bogotá?

​

No se cancela, pero no se suspende la cuarentena estricta. En el tercer día sin IVA vamos a mantener el ‘pico y cédula’ y los establecimientos de comercio que estén cerrados, porque hay cuarentena estricta, permanecen cerrados; y, como lo acordamos y ya lo hicimos en la ciudad, no habrá comercio presencial de electrodomésticos para evitar aglomeraciones, no vamos a permitir aglomeraciones en ningún sentido, ni por marchas, ni por plantones ni para el día sin IVA; no hay causa más importante que la vida en este momento.



¿Qué va a pasar en las zonas en donde no hay cuarentena?

Riesgo hay en toda la ciudad, cualquier ser humano se puede contagiar, todos estamos expuestos, pero estas primeras localidades, que queden por fuera, es posible que hagan el último turno, pero, por ahora, vamos a empezar así. Estas localidades que quedaron por fuera,fueron las primeras más afectadas y ahora tienen mayor nivel de recuperados y menor nivel de positividad, con esa lógica hemos organizado los turnos de cuarentena estricta; el que se pueda quedar trabajando en casa, mejor; debemos tener todo el cuidado para no sobrepasar nuestra capacidad hospitalaria.

