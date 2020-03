Coronavirus: cómo manejan las universidades la alerta

Hoy está concluyendo una semana atípica para todas las universidades bogotanas, que ante la alerta por la llegada del covid-19 se han visto obligadas a modificar sus actividades y establecer, incluso, protocolos de manejo de crisis que se están revisando a diario.



Entre las decisiones que han tomado están la suspensión de eventos masivos, como foros, seminarios, campeonatos o, incluso, grados; la cancelación de viajes al exterior de docentes y estudiantes para participar en actividades académicas y científicas, y la llegada de misiones internacionales.

También se han desplegado campañas y llamados a la comunidad educativa a adoptar hábitos de autoprotección, como lavado de manos con agua y jabón; utilizar gel antibacterial, disponer de tapabocas y evitar las aglomeraciones. Igualmente, flexibilizar las faltas a clases en el caso de que algún alumno presente síntomas de gripa. La recomendación es que no vaya al campus.



La primera universidad en tomar una decisión al respecto fue los Andes, que el lunes anunció la suspensión de todos los eventos masivos, incluidos los que se realicen fuera de la sede. Luego suspendió las ceremonias de grado programadas para este semestre. Además, decidió adelantar la semana de receso para la entrante y en las dos siguientes realizar clases virtuales, para empatar con la Semana Santa, en la cual no habrá actividad.



A los Andes se sumaron en los siguientes días la Javeriana, la Jorge Tadeo Lozano, el Externado, el Rosario, la Distrital y la Nacional, con diferentes decisiones.

Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba y director del Sistema Universitario Estatal (SUE), recomendó que si no se logra la contención del virus en el corto plazo, las universidades estatales deberán replantear sus metodologías y contemplar medios virtuales para no llegar a la suspensión de clases.

En el caso de la Nacional, por ejemplo, se suspendieron los eventos académicos y culturales que reúnan a más de 200 asistentes, e hicieron un llamado a los docentes para que promuevan “el uso de plataformas virtuales”.



Y si bien solo la Universidad de los Andes ha anunciado que acudirá a esa opción, otras están considerando, de ser necesario, adoptar el modelo en línea o de trabajos en casa y teletrabajo. Esto no solo tiene como fin facilitarles a estudiantes y profesores que presenten algún síntoma gripal cumplir con el currículum, sino también evitar que el virus pueda expandirse más rápido y ahí si afectar todas las actividades.



En la Universidad Externado, por ejemplo, según su rector, Juan Carlos Henao, ya se ha tratado la posibilidad de que en caso extremo las actividades académicas se realicen de manera virtual. “Tenemos las instalaciones para hacerlo y estamos listo para poner todo virtual, se hará en caso de absoluta necesidad”, dijo.



Lo propio hace la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Liliana Álvarez, vicerrectora administrativa, dijo que se dio a los profesores la instrucción de irse preparando para utilizar modelos virtuales. Álvarez aclaró que las medidas adoptadas son para el mes de marzo y se ajustarán en abril, dependiendo de la alerta y de las recomendaciones del Ministerio de Salud.



A todo esto se han sumado acciones en común como las recomendaciones de no viajar a los países donde se ha concentrado la atención del mundo por el avance del virus (Italia, España, Francia y China) o, incluso, que quienes están en este momento en el exterior cumplan la cuarentena de 14 días antes de regresar al campus, o que quien decida viajar lo haga por su propio riesgo y atendiendo las consideraciones de las autoridades de salud en la ciudad.

REDACCIÓN BOGOTÁ

El Tiempo@BogotaET